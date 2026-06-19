30 грн не предел: киевлян предупредили о новом росте цен на проезд в метро

В Киеве не исключено новое повышение стоимости проезда в метрополитене, предупредили в Киевсовете.

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Проезд в метро может снова подорожать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Киеве не исключен новый рост тарифов на проезд в метро

После 30 гривен за билет проезд может еще раз подорожать

В Киеве, после подорожания цен на общественный транспорт, не исключен новый рост тарифов на проезд в метро.

Об этом Новости.LIVE заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко, комментируя решение о привлечении кредита на 150 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро.

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По его словам, в будущем он может привести к новому повышению стоимости проезда в метрополитене.

По словам Витренко, после передачи вагонов на баланс киевского метрополитена расходы по их амортизации могут быть заложены в тариф.

"Я на 100% уверен, что следующим шагом после 30 гривен будет включение этой модернизации в тариф на киевский метрополитен и может еще подорожать проезд, особенно в метро", — заявил депутат.

Витренко также выразил обеспокоенность возможностью монополизации рынка производства вагонов. Он считает, что если закупки будут осуществляться только у одного производителя, это приведет к росту стоимости как самих вагонов, так и дальнейшему их обслуживанию.

В Киеве повышают стоимость проезда: что известно

В Киеве повышают цены разовой поездки в общественном транспорте до 30 гривен. В КГГА отмечают, что речь идет о предварительно рассчитанном уровне тарифа, который приближен к экономически обоснованным затратам.

По расчетам городского департамента транспорта, уже в 2026 году реальная себестоимость одной поездки может составлять около 64,60 грн в метрополитене и примерно 44,14 грн в наземном транспорте. При этом в расчетах учитывались фактические расходы транспортных предприятий за 2025 год, включая фонд оплаты труда, стоимость энергоресурсов и влияние инфляции.

В случае утверждения новых тарифов они начнут действовать с 15 июля. При этом ранее приобретённые проездные документы сохранят свою силу до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

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