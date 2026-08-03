Зеленский раскрыл сценарий завершения войны: что готовит Россия и каков план Украины

Владимир Зеленский обозначил главную задачу украинской дипломатии и озвучил прогноз относительно сроков завершения войны.

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Когда закончится война в Украине - Зеленский назвал условия и сроки / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Когда может закончиться война

Что такое проект FREJYA и кто к нему присоединился

Почему Украине не хватает ракет-перехватчиков Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит максимум усилий для завершения войны против России еще до наступления зимы 2026 года, рассчитывая на дипломатическое давление, санкции и поддержку международных партнеров. Несмотря на эти планы, глава государства признал, что Кремль готовит новую мобилизацию и новые удары, пытаясь затянуть боевые действия.

Главред выяснил, когда Украина планирует завершить войну с Россией и что Зеленский заявил послам во время совещания в Киеве.

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Когда Украина планирует завершить войну против России

Основной темой совещания послов в Киеве стал вопрос о завершении полномасштабной войны. Зеленский обратился к дипломатам с призывом сосредоточить усилия на внешнем треке сотрудничества с правительством, чтобы приблизить мир. Президент признал, что конкретные сроки гарантировать пока невозможно, поскольку результат зависит от синхронного действия нескольких факторов одновременно.

"В этом году ваша задача - оказать максимальную поддержку внешнему направлению в отношениях с партнерами для правительства Украины", - подчеркнул Зеленский, слова которого цитирует РБК-Украина.

Глава государства добавил, что дипломатические шаги, санкции и давление со стороны партнеров должны достичь такого уровня, при котором у Москвы не останется альтернативы миру. Он открыто признал, что руководство Кремля продолжает готовиться к длительному противостоянию.

"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем имеем дело и что Путин надеется затянуть эту войну и в дальнейшем. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнеров и оказываем давление на агрессора", - подчеркнул Зеленский.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Что такое антибаллистический щит FREJYA и зачем он нужен

Одним из инструментов, способных укрепить безопасность государства еще до завершения боевых действий, президент назвал новый проект FREJYA. По словам Зеленского, Украине нужно как минимум сто подобных систем, чтобы полностью защитить небо от баллистических угроз. Он уточнил, что инициатива имеет три направления, детали которых пока не раскрываются, включая трансатлантическое измерение и отдельное сотрудничество с США. Об этом сообщает УНИАН.

"Что касается НАТО и других институтов - мы будем открыты в отношении этой системы в случае ее успешного внедрения, чтобы делиться всеми навыками со странами-партнерами, но прежде всего мы должны понимать: нам с вами нужно 100 таких систем, чтобы защитить Украину", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что европейская система способна стать общим щитом для всего континента, поскольку производственные возможности Украины уже проверены боевым опытом.

"Наша Freyja может стать общей для Европы системой, общей защитой. Freyja будет быстро запускаться в производство и проверена в бою", - сказал президент.

FREYJA / Инфографика: Главред

Почему Украине не хватает ракет-перехватчиков для Patriot

Разработка собственной системы FREYJA, по словам президента, призвана компенсировать нынешний дефицит имеющихся средств противовоздушной обороны, в частности ракет для комплексов Patriot. Он отметил, что глобальный спрос на такие боеприпасы превышает производственные возможности, а решения о поставках всегда имеют политическую подоплеку.

"Мы знаем, что Соединённые Штаты Америки стараются расширить производство и удовлетворить этот спрос, но - это вопрос времени. Очень сложно, но это вопрос времени, и, если честно, во многом - политика. Помощь в виде "Пэтриотов" - это всегда политические решения, за которые приходится бороться. Также у Европы есть свои противоракетные системы, и их станет больше со временем. Но, учитывая реальную ситуацию в мире, сейчас мы можем сказать, что каждый противоракетный проект необходим. Ни один из существующих на данный момент проектов не является попыткой кого-то вытеснить или что-то заменить. FREJYA существенно дополнит и усилит потенциал как уже имеющихся, так и тех, которые ещё строятся", - сказал Зеленский.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Глава государства также обратил внимание на то, что тактика вражеских ударов по гражданской инфраструктуре демонстрирует другим потенциальным агрессорам в мире, насколько разрушительным может быть баллистическое оружие.

"К сожалению, одним из самых страшных последствий российской войны против Украины, а также следствием иранской тактики является то, что потенциальный агрессор в мире видит, какой ущерб жизни может нанести баллистическое оружие. Следовательно, глобальная баллистическая угроза будет расти. И должны расти все возможности противоракетной защиты. Наша FREJYA может стать общей для Европы системой, которая обеспечит интегрированную защиту. FREJYA будет быстро запущена в производство и проверена в боевых условиях", - подчеркнул Зеленский.

Какие страны и компании вошли в антибаллистическую коалицию FREJYA

Чтобы проект FREJYA заработал в полную силу, Украине необходимы партнеры, обладающие технологиями радаров и датчиков, которые отечественная промышленность пока не производит. Зеленский подчеркнул, что ракету и пусковую установку государство способно создать самостоятельно, а со всеми необходимыми компаниями и странами уже достигнуты договоренности.

"Это факт и решающий момент - сотрудничество с теми европейскими государствами, сотрудничество с теми нашими партнерскими компаниями, которые обладают радарами, датчиками и всем остальным, что необходимо для эффективной противоракетной системы. И со всеми этими компаниями, со всеми необходимыми странами мы уже достигли договоренностей", - добавил президент.

По данным президента, в настоящее время в коалицию входят десять государств: Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания, а также двенадцать компаний-производителей. Объединение, по его словам, остается открытым для новых участников.

"Антибаллистическая коалиция, проект FREJYA, открыты для присоединения других участников, способных действительно укрепить общеевропейскую безопасность. Я ожидаю от каждого нашего представителя в соответствующей сфере в странах, в работе с этими странами и с компаниями, в ваших контактах с политическими, деловыми и общественными лидерами стран действительно полного содействия для Drone deals и FEJYA. И конкретных, конкретных результатов", - добавил президент.

Будет ли Россия вмешиваться в выборы в странах-партнерах

Параллельно с военно-техническими вопросами Зеленский обратил внимание дипломатов на политические риски, связанные с приближением избирательных циклов в ключевых государствах-союзниках. Он напомнил, что уже с сентября стартуют кампании в землях Германии, а затем - в Израиле, США и других странах.

"Начинается очень особый период в странах-партнерах, которые имеют для нас большое значение - период предвыборных кампаний и таких выборов, которые могут многое изменить. Начиная с сентября в землях Германии, затем в Израиле, США, а в следующем году - во Франции, пройдут выборы у наших друзей в странах Балтии и в других странах мира. Россия никогда не упускает возможности вмешаться в выборы посредством гибридного влияния, финансовых маневров и дестабилизации, ведь это ее цель. Мы все понимаем соответствующие угрозы", - сказал Зеленский .

Президент подчеркнул, что украинская сторона, в отличие от Москвы, принципиально не занимается влиянием на внутренние дела союзников, а сосредотачивается на укреплении долгосрочного доверия в обществах.

"Впрочем, мы должны строить долгосрочные связи не только на уровне лидеров или политической верхушки, но и на уровне общества, общественного мнения, СМИ, культурного сообщества, бизнеса - так, чтобы партнеры были заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, в поддержке Украины при любом сценарии в странах-партнерах", - сказал Президент.

Какие санкции необходимы против российских производителей баллистических ракет

Президент заявил, что санкционное давление до сих пор не охватывает значительную часть российской ракетной промышленности. Именно это, по его убеждению, позволяет Кремлю продолжать производство современного вооружения.

"Важно, чтобы все максимально сосредоточились и добились большего результата в санкциях против России. Каждый видит, в частности, баллистическую угрозу со стороны России, о которой мы сегодня уже неоднократно говорили. Эта угроза усиливается, в то же время российские предприятия, производящие баллистическое оружие, до сих пор не находятся под жесткими глобальными санкциями всего мира. Некоторые ключевые российские предприятия, производящие баллистическое оружие, до сих пор не подпадают под санкции США, Великобритании, Японии, Швейцарии и других юрисдикций. Из 17 ключевых российских предприятий, задействованных в производстве баллистических ракет, большинство может пользоваться санкционными лазейками в юрисдикциях тех или иных партнеров", - сказал Зеленский.

Он также обратил внимание на аналогичную проблему с северокорейскими ракетами, компоненты для которых поступают из третьих стран.

"Их было бы невозможно изготовить без поставок критически важных компонентов из других стран. И речь идет о свежих поставках в Северную Корею, а не о старых запасах", - сказал он.

Что известно о новом формате заседаний СНБО

Зеленский сообщил, что уже на этой неделе состоится специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное оценке выполнения регионами планов устойчивости. По его словам, после этого будут сформулированы новые задачи для дипломатического корпуса.

"На этой неделе состоится заседание СНБО в специальном формате для оценки того, как выполняются планы устойчивости - выполняются ли они или нет, и, следовательно, будут нести ответственность те, кто не выполняет планы устойчивости для областей, для наших общин. На основе этого анализа мы поставим задачи в сфере внешних отношений нашего государства. Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко, у него чрезвычайно ценный опыт координации работы в сфере безопасности, а также работы прошлой зимой в интересах нашей устойчивости и помощи нашим людям. Нам нужно укрепляться, поэтому СНБО будет более активно вовлечен в работу с правительством Украины по этому вопросу", - сказал президент.

СНБО - что известно / Главред - инфографика

Кто возглавит Службу внешней разведки Украины

Среди прочих кадровых перестановок президент объявил о смене руководства одной из разведывательных структур, связывая это решение с дипломатической нагрузкой чиновника. Речь идет о переводе Рустема Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки.

"Чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно - и дипломатией, и обороной, и процессом переговоров с США и другими определенными партнерами, а также переговорами о прекращении войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал Президент.

Зеленский добавил, что на новой должности Умеров будет и в дальнейшем координировать работу в рамках формата Drone Deal, и призвал партнеров поддержать его деятельность.

СВР / Инфографика: Главред

Сколько стран заключили с Украиной соглашения Drone Deals

Отдельный блок выступления Зеленский посвятил программе Drone Deals, которую назвал одним из важнейших направлений развития украинского оборонного экспорта.

"Сейчас соглашения Drone Deals заключены уже с девятью странами, и в работе находятся еще пятнадцать соглашений", - сообщил глава государства.

Президент пояснил, что речь идет не только о продаже беспилотников. Формат предусматривает долгосрочное партнерство как минимум на десять лет, совместное планирование обороны, оценку потребностей государств-партнеров, интеграцию украинского боевого опыта и создание совместных производственных проектов между украинскими и иностранными компаниями.

"Drone Deals - это интеграция украинского опыта войны в оборонный потенциал наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Зачем Зеленский поручил провести аудит международных коалиций

Президент поручил Министерству иностранных дел совместно с Офисом президента провести масштабный аудит всех международных коалиций, созданных для поддержки Украины.

"Украинцы должны видеть конкретный результат каждой коалиции - конкретные вклады, быстрые решения и реальные проекты", - заявил Зеленский.

Президент также настоял на том, чтобы обязательства, принятые на саммите НАТО или в рамках Контактной группы "Рамштайн", доводились до реального выполнения, а не оставались декларацией.

"Мы не должны забывать о НАТО. Мы должны четко понимать: если на саммите НАТО звучит обязательство о поддержке в размере 70 млрд евро, то именно такая поддержка должна быть практически реализована", - сказал Зеленский.

Кто может стать новым заместителем министра иностранных дел

Кадровые решения коснулись и дипломатического корпуса, в частности должности посла в одной из ключевых соседних стран. Президент сообщил, что действующий посол Украины в Польше Василий Боднар может перейти на работу в центральный аппарат МИД.

"Анализ кадрового состава посольств с целью укрепления Министерства иностранных дел привел нас с Андреем Ивановичем к выводу, что, наверное, вы также можете быть заместителем министра", - сказал глава государства, обращаясь к Боднару.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Как Украина планирует строить отношения с Китаем

Отдельно Зеленский призвал дипломатов активнее работать над развитием отношений с Китаем, не допустить его полного сближения с Россией, расширять сотрудничество с Сирией после смены власти, укреплять присутствие Украины в странах Латинской Америки и готовить новую стратегию взаимодействия с государствами Африки.

"Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить", - сказал Зеленский во время совещания с послами в Киеве в понедельник.

Президент добавил, что Украина уже добилась прогресса в отношениях с рядом государств, в частности с Филиппинами, поручил дипломатам уделить особое внимание Сирии после смены там власти, а также усилить присутствие в Латинской Америке и Африке.

"Нам нужно все это восстанавливать, все нужно дорабатывать", – подчеркнул он.

Позиция Китая по поводу войны в Украине / Инфографика: Главред

Трамп может отойти от урегулирования войны РФ против Украины - комментарий эксперта

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос предупредил, что американский лидер может как переложить ответственность за украинский вопрос на европейских союзников, так и заявить о дальнейшей поддержке Украины. В то же время эксперт сомневается, что такая поддержка будет предполагать передачу большего количества комплексов Patriot, поскольку, по его оценке, сами США испытывают нехватку этих систем.

Семиволос также предположил, что именно дефицит ракет для систем противовоздушной обороны мог стать одной из причин паузы в американских ударах по Ирану, согласившись с такой версией развития событий.

"Именно так. Я могу ошибаться, ведь я не был там. Но, по крайней мере, если верить серьёзным аналитикам, в Пентагоне сейчас действительно существует беспокойство из-за нехватки ракет для систем противовоздушной обороны", - добавил Семиволос.

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О персоне: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, а также этнополитической проблематики в современной Украине.

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