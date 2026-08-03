'Поддержи предпринимателей': глупая реклама Wildberries вызвала волну хейта в РФ

Россияне требуют компенсацию за уничтоженный товар.

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Россияне раскритиковали Wildberries за рекламу / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Россияне раскритиковали новую рекламу Wildberries

Они жалуются, что заказы задерживаются из-за нехватки товаров

В течение последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно атакуют склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Компания не может скрыть, что понесла колоссальные потери и убытки.

В частности, в сети Threads россияне начали жаловаться на то, что в городах все чаще появляются баннеры с призывами поддержать предпринимателей, сделав заказ на Wildberries. Однако такая позиция компании нравится не всем.

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В частности, одна пользовательница сети написала, что поддерживать предпринимателей нужно не заказом, а компенсацией за уничтоженный товар.

"Самара. Вчера нам прилетело в склад.Сегодня пока стояла в пробке на кольце, увидела вот такие интересные объявления с неоднозначными предложениями. Также там были баннеры с Барановской и Ларсен - просто не успела снять. Ребят, вам вообще окей? Поддержать предпринимателей нужно не заказом с Wildberries, а обращением к Ким-Бакальчук, чтобы она вернула людям компенсацию за уничтоженный товар", - говорится в сообщении.

Реакция россиян на рекламу Wildberries / фото: скриншот

В то же время некоторые россияне не понимают, зачем сделана эта реклама, ведь товаров на складах не осталось.

"3 дня назад заказала товары. До сих пор они остаются на стадии оформления. Видимо, сгорели. Ну и зачем тогда эти билборды? Если товаров нет", - написала другая пользовательница.

Россияне критикуют Wildberries / фото: скриншот

Кроме того, россияне раскритиковали компанию за то, что вместо компенсации за уничтоженный товар она платит большие гонорары звездам, чьи фотографии размещаются на билбордах.

"Зато сколько стоили гонорары людей, принявших участие в этой рекламе", - говорится в комментарии под постом.

Россияне критикуют Wildberries / фото: скриншот

Продолжатся ли удары по Wildberries

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявлял, что атаки на объекты российского маркетплейса Wildberries будут продолжаться.

Обращаясь к жителям страны-агрессора, командующий СБС в ироничной форме предложил им изменить корпоративную идентичность компании и намекнул на грядущую расплату за войну.

"Счет еще предстоит", - отметил Бровди, посоветовав россиянам перекрасить логотип в желто-голубые цвета.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Wildberries - последние новости

Как сообщал Главред, утром 3 августа во Владимирской области дроны атаковали логистический центр Wildberries площадью почти 172 тысячи квадратных метров - это один из крупнейших хабов компании. Объект играл ключевую роль в распределении товаропотока между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

В ночь на 2 августа в Самарской области России беспилотники также атаковали логистический комплекс компании Wildberries, площадь которого составляет около 128 тысяч квадратных метров. После удара на объекте возник пожар.

Кроме того, после атаки беспилотников на складские комплексы Wildberries российские пользователи Threads начали массово публиковать сообщения о последствиях происшествия. В соцсети обсуждают пожар, задержки заказов, убытки продавцов и даже шутят по поводу ситуации.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр"; род. 9 августа 1975 г., Ужгород, Закарпатская область) - украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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