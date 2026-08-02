РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в Запорожье

В результате удара РФ по Запорожью есть жертва, а также раненые.

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РФ ударила по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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РФ ударила по жилым домам в Запорожье

В результате есть погибший и пострадавшие

Россия нанесла удар по частному сектору Запорожья, зафиксированы разрушения и пожары, число пострадавших уточняется, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Есть пострадавшие, повреждены дома, возникли пожары – россияне нанесли удар по Запорожью. Враг атаковал частный сектор областного центра", – написал он.

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/ Запорожская ОВА

Подробности ударов РФ по Запорожью

В результате атаки погиб человек, также сообщалось, что еще один человек находился под завалами.

Позже Федоров сообщил, что у двух человек острая стрессовая реакция, они находятся под наблюдением врачей.

Глава ОГА добавил, что из-под завалов извлекли человека. Его доставляют в больницу.

/ Инфографика: Главред

Позднее появились сообщения о новых ударах РФ КАБами по Запорожью.

В результате пострадали два человека, сообщили в ОВА. Повреждены дома, автомобили и складские здания.

/ Запорожская ОВА

Смотрите видео - удар РФ по Запорожью:

/ Скриншот

Военный эксперт об угрозе применения дальнобойных FPV-дронов

Россия работает над расширением возможностей FPV-дронов, что в будущем может увеличить радиус их применения. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, добиться этого можно с помощью специальных ретрансляторов, которые позволяют операторам управлять беспилотниками на значительно большем расстоянии. Если такие технологии будут внедрены массово, потенциальная зона риска может выйти далеко за пределы линии фронта и затронуть крупные украинские города, в том числе Киев и Днепр.

В то же время Жданов отметил, что для реализации подобных планов России потребуется решить ряд технических вопросов, включая организацию серийного производства FPV-дронов и подготовку необходимого количества операторов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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