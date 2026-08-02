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Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара

Руслана Заклинская
2 августа 2026, 11:26
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Сухая и горячая воздушная масса из субтропиков принесет в Украину аномальную жару.
Украину накроют адские +40°C: сколько дней продлится аномальная жара
Погода в Украине с 3 по 9 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в начале августа
  • В каких областях температура может подняться до +40 °С
  • Когда ожидается приход холодного фронта

Погода в Украине в первой декаде августа станет самым жарким периодом этого лета. В ближайшие дни страну накроет сухая и горячая воздушная масса субтропического происхождения. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Из-за высокого атмосферного давления, слабого ветра и малооблачной погоды температура воздуха днем будет значительно превышать климатическую норму. Наибольшая жара ожидается в западных и юго-западных областях. Там местами температура может подняться до +40 °С.

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Ослабление жары прогнозируют только в конце недели. Причиной станет прохождение холодного фронта, который принесет дожди, грозы и постепенное снижение температуры.

Погода 3 августа

В понедельник, 3 августа, в большинстве областей Украины будет жаркая и сухая погода. Локальные грозовые дожди возможны только на западе, северо-западе и в Крыму.

Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. На юге страны возможен восточный ветер до 12 м/с.

Температура ночью составит +15…+20 °С. Днем воздух прогреется до +31…+36 °С, а в Закарпатье - до +38 °С.

Погода в Украине 3 августа
Погода в Украине 3 августа / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 4 августа

Во вторник, 4 августа, жара усилится. Ночью кратковременные дожди возможны в северных областях, днем - местами на крайнем востоке.

В остальных регионах будет сухо и малооблачно. Ночная температура ожидается на уровне +17…+22 °С.

Днём столбики термометров покажут +32…+37 °С. В юго-западных областях местами будет до +38…+40 °С.

Погода в Украине 4 августа
Погода в Украине 4 августа / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 5 августа

В среду, 5 августа, в Украине сохранится аномальная жара. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым - 3–8 м/с.

Температура ночью составит +18…+23 °С. Днем ожидается +33…+38 °С, а на западе местами до +39…+40 °С.

Погода в Украине 5 августа
Погода в Украине 5 августа / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода 6 августа

В четверг, 6 августа, в некоторых регионах пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью осадки возможны на Полесье, днем - в западных областях.

Местами прогнозируются шквалы. На остальной территории страны сохранится сухая погода.

Температура ночью составит +19…+24 °С. Днем воздух прогреется до +33…+38 °С, а на юге и западе местами до +39…+40 °С.

Погода 7 августа

В пятницу, 7 августа, на западе Украины ночью возможны кратковременные дожди. Днем осадки распространятся на западные, северные и частично центральные области.

Местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17–22 м/с. На Левобережье будет преимущественно сухо.

Температура ночью составит +20…+25 °С. Днём - +33…+38 °С.

Погода 8 августа

В субботу, 8 августа, в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди. Местами возможны град и шквалы.

В западных и северных регионах температура снизится. Ночью будет +14…+19 °С, днем +27…+32 °С.

В остальных областях сохранится жара. Ночью ожидается +21…+26 °С, днем +33…+38 °С.

Погода 9 августа

В воскресенье, 9 августа, большая часть территории Украины окажется под влиянием антициклона. Осадков не ожидается. Ветер будет северный и северо-западный, 5–10 м/с.

На севере и западе ночью температура снизится до +10…+15 °С, днем будет +26…+31 °С. На остальной территории страны ночью ожидается +15…+21 °С, днём +28…+33 °С.

Погода в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич предупредил о жаркой погоде в первые дни августа. Он отметил, что жаркая и сухая воздушная масса будет поступать из стран Центральной Европы.

Синоптик Наталья Диденко сообщила о резком усилении жары и ориентировочных сроках её ослабления. Она подчеркнула, что ослабление жары с 7 августа является ориентировочным и о дождях пока речь не идёт.

Британская геологическая служба сообщила о приближении выброса корональной массы и начале магнитной бури. По сообщению ведомства, магнитная буря уровня G1 ожидается кратковременной.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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