Варить суп под крышкой или без: как правильно готовить первые блюда

Варить суп под крышкой - не всегда лучшее решение. Расскажем, как крышка влияет на прозрачность бульона, аромат и текстуру мяса.

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Как правильно варить суп / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Нужно ли варить суп под крышкой

Как крышка влияет на бульон

Когда суп можно накрывать

Многие хозяйки убеждены, что готовят первые блюда правильно, но даже не догадываются, как одна бытовая привычка может испортить результат. Все зависит от того, накрываете ли вы кастрюлю крышкой во время варки. От этой, на первый взгляд, мелочи зависят прозрачность бульона, его насыщенность и даже аромат. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание УНИАН, опытные шеф-повара советуют придерживаться простого правила при приготовлении первых блюд.

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Почему стоит варить суп без крышки

Технология варки в открытой посуде используется уже много лет. Главная причина, по которой суп не рекомендуют накрывать крышкой, - образование конденсата. Когда кастрюля закрыта, пар оседает на крышке, а затем каплями попадает обратно в бульон, из-за чего он может стать мутным.

Преимущества варки без крышки

Прозрачный бульон

Благодаря испарению лишней влаги бульон остается чистым и аппетитным.

Нежное мясо

Без крышки легче поддерживать медленное томление, что делает мясо сочным и мягким.

Лучший контроль

Можно своевременно снимать пену и удалять излишки жира.

Насыщенный аромат

Специи и пряности лучше раскрывают свой вкус и аромат.

В то же время стоит учитывать, что скорость приготовления зависит от силы нагрева, количества жидкости и других факторов. Утверждение, что суп всегда варится быстрее без крышки, не является универсальным.

Видео о том, как приготовить суп с вермишелью, можно посмотреть здесь:

Нужно ли накрывать суп после выключения плиты

Многие привыкли оставлять готовое блюдо настаиваться под закрытой крышкой.

Если речь идет о прозрачном бульоне, открытие крышки во время остывания может помочь быстрее отвести пар и уменьшить образование конденсата. В то же время универсального правила нет - многие супы после приготовления накрывают крышкой, чтобы они дольше оставались горячими и лучше настоялись.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Крем-супы и супы-пюре часто оставляют под крышкой на несколько минут после приготовления, чтобы вкус стал более насыщенным.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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