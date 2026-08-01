Духовка засияет как новая: простой способ убрать даже многолетний нагар

Существует простой домашний способ, который позволяет привести духовку в порядок без агрессивной бытовой химии.

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Как отмыть духовку / фото: скриншот

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Основным помощником для очистки духовки станет обычная пищевая сода

Соду можно использовать вместе с белым уксусом или перекисью

Духовой шкаф ежедневно подвергается воздействию высоких температур, жира и остатков пищи.

Со временем на внутренних стенках появляются плотный нагар, застарелые загрязнения и жирная пленка, которые не только портят внешний вид техники, но и становятся благоприятной средой для размножения бактерий, пишет Express.

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Особенно трудно избавиться от темных пригоревших пятен. Под воздействием жара жир буквально запекается на поверхности, превращаясь в прочный липкий слой. Обычная вода практически не растворяет такие загрязнения, поэтому даже после длительной уборки следы могут оставаться на месте.

Многие привыкли использовать для очистки духовки сильнодействующие химические средства. Однако они нередко имеют резкий запах, требуют работы в перчатках и могут раздражать кожу и слизистые оболочки.

Между тем существует простой домашний способ, который позволяет привести духовку в порядок без агрессивной бытовой химии. Основным помощником станет обычная пищевая сода.

Секрет ее эффективности заключается в слабощелочной реакции. Благодаря этому сода постепенно растворяет жировые отложения, размягчает засохший нагар и помогает отделить пригоревшие остатки пищи от поверхности. После такой обработки загрязнения удаляются значительно легче.

Чем усилить действие соды

Для достижения лучшего результата пищевую соду можно использовать вместе с белым уксусом или перекисью водорода. Эти средства применяются по отдельности - смешивать их между собой нельзя.

Белый уксус вступает в реакцию с содой, образуя активную пену. Она помогает размягчить застарелый налет и облегчает его удаление.

Перекись водорода также хорошо справляется с загрязнениями. Благодаря своим окислительным свойствам она помогает разрушать жировые отложения и очищать поверхность без сильных химических компонентов.

Важно помнить: уксус и перекись водорода нельзя соединять друг с другом. Их смешивание приводит к образованию пероксиуксусной кислоты - вещества, пары которого могут быть опасны для здоровья.

Пошаговая очистка духовки

Сначала достаньте из духовки решетки и противни. Поместите их в горячую воду с добавлением моющего средства и оставьте примерно на час, чтобы загрязнения размягчились.

Пока аксессуары отмокают, приготовьте чистящую пасту. Для этого смешайте одну часть пищевой соды с двумя частями воды до получения густой массы.

Нанесите состав на внутренние стенки духовки, уделяя особое внимание участкам с сильным нагаром. При этом не покрывайте пастой нагревательные элементы.

Оставьте средство минимум на один час. Если загрязнения старые и плотные, лучше выдержать пасту всю ночь - за это время сода успеет максимально размягчить жир и пригоревшие остатки пищи.

После этого влажной губкой удалите основную часть пасты. Затем обработайте внутреннюю поверхность белым уксусом или перекисью водорода. Реакция поможет поднять оставшиеся частицы загрязнений, которые не удалось убрать сразу.

В завершение еще раз тщательно протрите духовку чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо. После такой процедуры внутренняя поверхность станет заметно чище, а большая часть нагара и жировых отложений исчезнет без использования агрессивных химических средств.

/ Главред

Смотрите видео - как отмыть плиту:

В ролике автор демонстрирует простой и проверенный способ очистки, который не требует применения дорогостоящих специализированных средств. Для приготовления чистящего состава используются доступные ингредиенты, которые обычно уже есть в каждом доме.

По словам автора, этот метод эффективно справляется с загрязнениями, а конечный результат способен приятно удивить.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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