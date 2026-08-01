Денежный магнит на пороге: как коврик у двери привлекает богатство

Коврик у двери и его выбор влияют на атмосферу дома; если верить приметам, следует избегать определенных цветов и форм.

https://glavred.info/primety/groshoviy-magnit-na-porozi-yak-kilimok-bilya-dverey-zaluchaye-bagatstvo-10785200.html Ссылка скопирована

Как выбрать коврик для дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какой цвет коврика, по поверьям, привлекает достаток

Какая форма способствует финансовой стабильности

Каких ошибок у входа рекомендуется избегать

Коврик у входной двери - это не только практичная вещь для защиты от грязи, но и важный элемент, который, согласно народным приметам и правилам фэн-шуй, помогает создать положительную атмосферу в доме. Именно порог считается главным "входом" для финансовой энергии. Если правильно подобрать цвет и форму коврика, можно, согласно поверьям, привлечь в дом достаток и сохранить накопления. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Как сообщает РБК-Украина, прихожая действует как своеобразный фильтр для энергии. То, как выглядит коврик у двери, может как привлечь финансовую удачу, так и отпугнуть её.

Какой цвет коврика выбрать для благосостояния

Каждый цвет имеет своё значение и по-разному влияет на финансовое положение семьи.

Зелёный и изумрудный

Считаются самыми благоприятными цветами. Они символизируют рост, развитие и прибыль.

Коричневый, бежевый и терракотовый

Это цвета стабильности и земли. Они помогают сохранять уже заработанные деньги и накапливать состояние.

Красный

Привлекает активную энергию, способствует финансовому успеху и гармонии в семье.

Специалисты советуют избегать синих, голубых и чёрных ковриков. Считается, что "водные" оттенки могут визуально и энергетически "вымывать" деньги из дома, делая семейный бюджет менее стабильным.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Форма также имеет значение

Форма коврика, согласно поверьям, определяет, насколько легко финансовый поток поступает в дом.

Круглая или овальная

Символизирует непрерывное движение денег и отсутствие застоя в делах.

Прямоугольная

Классический вариант с четкими границами, который подходит людям, стремящимся к стабильности и постоянному накоплению.

В то же время ковриков с острыми углами, а также треугольной или асимметричной формы рекомендуется избегать, чтобы не создавать хаос в финансовой сфере.

Правила ухода и простые ритуалы

Чтобы коврик у двери, согласно поверьям, способствовал благополучию дома, стоит соблюдать несколько простых правил.

Положите монету

Для активации денежной энергии под коврик можно положить большую желтую монету гербом вверх.

Поддерживайте чистоту

Грязный или изношенный коврик, согласно поверьям, блокирует положительную энергию. Его нужно регулярно чистить, а когда он износится - заменить новым.

Кладите коврик внутри дома

Он должен лежать внутри квартиры или дома, а не за порогом, чтобы, согласно приметам, привлекать достаток именно в жилище.

Чего не стоит делать у входа

Чтобы, согласно поверьям, не отпугнуть удачу, соблюдайте несколько предостережений:

не вставайте на коврик спиной к двери при входе или выходе;

избегайте ссор и выяснения отношений на пороге;

не кладите на коврик посторонние предметы, тряпки или сетки;

если выбираете изделие с надписью или рисунком, следите, чтобы они были позитивными - без ругательных слов, мрачных изображений или двусмысленных шуток.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред