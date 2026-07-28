Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

В списке - побитая посуда, тупые ножи, пустая тара, испорченные продукты и неисправная бытовая техника.

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Какие предметы нежелательно держать на кухне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие 5 предметов на кухне считаются нежелательными

Почему не стоит хранить пустые банки

Что советуют делать для благополучия в доме

Треснутая посуда, тупые ножи и неисправная бытовая техника возглавили список вещей, от которых советуют избавляться на кухне. Речь идет о пяти категориях предметов, которые народные приметы связывают с потерями и безденежьем, а специалисты по организации пространства - с ощущением хаоса и недостатка, сообщает ТСН.

Чаще всего в поверьях упоминается именно сколотая или треснувшая посуда: чашки и тарелки со сколами трактовали как символ ссор и финансовых трудностей. Психологи оценивают это иначе - постоянное использование поврежденных вещей закрепляет готовность мириться с некачественной обстановкой, тогда как ухоженное пространство положительно влияет на настроение. Такую посуду рекомендуют просто заменить.

Второй пункт списка имеет ещё и вполне практическое обоснование. Согласно народным представлениям, тупой нож "режёт удачу", а сломанные кухонные инструменты приносят в дом негативную энергию. На практике же опасность в другом: тупым лезвием легче пораниться, чем острым, поэтому ножи рекомендуют регулярно затачивать, а непригодные - выбраковывать.

Тара, продукты и техника, занимающие место

Привычка хранить десятки пустых банок и бутылок "на всякий случай" в приметках трактуется как символ пустоты и недостатка. Специалисты по организации пространства смотрят на это с другой стороны: накопление ненужного создает визуальный беспорядок и отнимает полезное место. Оставлять рекомендуют только ту тару, которая действительно понадобится в ближайшее время.

Отдельная категория - просроченные крупы, старые специи и подгнившие овощи. Помимо прямой угрозы для здоровья, испорченная еда, согласно народным поверьям, накапливает негатив и препятствует благополучию. Запасы рекомендуется пересматривать не реже одного раза в месяц и без колебаний выбрасывать всё непригодное.

Замыкает список неисправная техника: протекающий чайник, неработающий миксер или тостер, который годами пылится. В поверьях такие вещи означают застой в делах и финансах. То, что можно отремонтировать, - стоит отремонтировать, остальное рекомендуют убрать с кухни, чтобы не накапливать сломанные приборы.

Что предки связывали с достатком

Комплекс правил, которые наши предки считали условием благополучия, сводился к нескольким бытовым пунктам:

не оставлять на ночь грязную посуду;

поддерживать чистоту на обеденном столе;

вовремя выносить мусор;

не накапливать ненужные вещи;

бережно относиться к продуктам и не растрачивать еду.

Даже в статусе чисто бытовых традиций эти правила закрепляют привычку к порядку.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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