Притягивают бедность, как магнит: какие вещи не стоит держать на кухне

Вы узнаете:
- Какие 5 предметов на кухне считаются нежелательными
- Почему не стоит хранить пустые банки
- Что советуют делать для благополучия в доме
Треснутая посуда, тупые ножи и неисправная бытовая техника возглавили список вещей, от которых советуют избавляться на кухне. Речь идет о пяти категориях предметов, которые народные приметы связывают с потерями и безденежьем, а специалисты по организации пространства - с ощущением хаоса и недостатка, сообщает ТСН.
Чаще всего в поверьях упоминается именно сколотая или треснувшая посуда: чашки и тарелки со сколами трактовали как символ ссор и финансовых трудностей. Психологи оценивают это иначе - постоянное использование поврежденных вещей закрепляет готовность мириться с некачественной обстановкой, тогда как ухоженное пространство положительно влияет на настроение. Такую посуду рекомендуют просто заменить.
Второй пункт списка имеет ещё и вполне практическое обоснование. Согласно народным представлениям, тупой нож "режёт удачу", а сломанные кухонные инструменты приносят в дом негативную энергию. На практике же опасность в другом: тупым лезвием легче пораниться, чем острым, поэтому ножи рекомендуют регулярно затачивать, а непригодные - выбраковывать.
Тара, продукты и техника, занимающие место
Привычка хранить десятки пустых банок и бутылок "на всякий случай" в приметках трактуется как символ пустоты и недостатка. Специалисты по организации пространства смотрят на это с другой стороны: накопление ненужного создает визуальный беспорядок и отнимает полезное место. Оставлять рекомендуют только ту тару, которая действительно понадобится в ближайшее время.
Отдельная категория - просроченные крупы, старые специи и подгнившие овощи. Помимо прямой угрозы для здоровья, испорченная еда, согласно народным поверьям, накапливает негатив и препятствует благополучию. Запасы рекомендуется пересматривать не реже одного раза в месяц и без колебаний выбрасывать всё непригодное.
Замыкает список неисправная техника: протекающий чайник, неработающий миксер или тостер, который годами пылится. В поверьях такие вещи означают застой в делах и финансах. То, что можно отремонтировать, - стоит отремонтировать, остальное рекомендуют убрать с кухни, чтобы не накапливать сломанные приборы.
Что предки связывали с достатком
Комплекс правил, которые наши предки считали условием благополучия, сводился к нескольким бытовым пунктам:
- не оставлять на ночь грязную посуду;
- поддерживать чистоту на обеденном столе;
- вовремя выносить мусор;
- не накапливать ненужные вещи;
- бережно относиться к продуктам и не растрачивать еду.
Даже в статусе чисто бытовых традиций эти правила закрепляют привычку к порядку.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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