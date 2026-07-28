Огурцы перестанут горьчить: с какой стороны нужно чистить овощ

Опытная блогерша поделилась старинным способом чистки огурцов, который помогает полностью избавиться от горечи.

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Как правильно чистить огурцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как чистить огурец, чтобы он не горчил

Почему количество пустоцветных соцветий уменьшается после обрезки

Когда прищипывать куст

Выращивание огурцов требует не только регулярного полива, но и правильного ухода за растениями. Некоторые простые приемы могут помочь избавиться от горечи плодов и стимулировать более обильное плодоношение.

Главред выяснил, как чистить огурцы, чтобы они не были горькими.

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Как правильно чистить огурцы

Блогерша Ольга Мартинишин, известная как "Баба Оля на псевдо Чех", в Facebook поделилась советами, которые, по её словам, использует уже много лет и которые в своё время переняла от своей мамы.

По словам блогерши, огурцы нужно чистить со стороны, где был хвостик, двигая нож сверху вниз. Она подчеркивает, что не стоит чистить овощ в обоих направлениях, ведь, по её словам, это может сделать его горьким.

Принципиальное значение имеет то, с какого конца плода приступать к работе. Важно чистить огурец с той стороны, где была плодоножка и где кожица светлее.

В чем причина горечи огурцов

В то же время Мартинишин отмечает, что причиной горечи может быть и недостаток влаги. Она советует регулярно поливать огурцы, ведь эта культура требует большого количества воды.

Сезон она называет засушливым, поэтому грядки на её участке регулярно поливают из шланга. По словам Мартинишин, эта культура относится к тем, которые без влаги сразу теряют качество.

"Вообще-то это водянистое растение, и ему требуется много воды. Так что огурчики нужно часто поливать", - подчеркнула блогерша.

Смотрите видео о том, как правильно чистить огурцы:

Что делать с пустоцветом на огурцах

Чтобы получить больше урожая, блогерша рекомендует удалять молодые побеги, на которых нет завязи. По её словам, после этого растение начинает активнее формировать боковые побеги, на которых впоследствии появляется больше плодов.

Она также рассказала, что начинает прищипывать растения еще на раннем этапе развития - когда на огурцах появляется 4–5 листьев. В этот период она срезает два верхних листочка, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

Садоводам, которые боятся навредить растению, она предлагает ориентироваться на один простой признак.

"Вы видите, что на том ростке нет, на том побеге нет завязи. Так вот, слегка подрежьте и попробуйте. У меня так получается", - убеждена Мартинишин.

Можно ли обрезать огурцы в конце лета

Блогер убеждает, что проводить такую процедуру можно даже сейчас, если на побегах нет завязи. По её словам, урожай появится чуть позже, однако растения ещё успеют плодоносить до первых осенних заморозков.

По её опыту, при правильном уходе огурцы могут давать урожай даже в сентябре или октябре.

"Ну, будут чуть позже, но до зимы еще далеко. Огурцы до самой зимы", - отметила блогерша.

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Об авторе: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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