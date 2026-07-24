Огурцы становятся горькими — причины и способы устранения проблемы

Вы узнаете:
- Почему огурцы могут быть горькими
- Какие сорта огурцов реже имеют горький вкус
- Можно ли избавиться от горечи в уже выращенных огурцах
Горькие огурцы - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Даже при правильном уходе плоды могут терять вкус из-за особенностей сорта или неблагоприятных условий выращивания.
Главред выяснил, почему огурцы становятся горькими и можно ли исправить ситуацию, если растение уже начало давать невкусные плоды.
Почему огурцы становятся горькими
По словам доцента университета и доктора наук Сюзанны Немэти на портале, горечь огурцов зависит от нескольких факторов - особенностей сорта и условий, в которых растет растение. Часто проблема возникает из-за неправильного ухода или стресса для культуры.
Огурцы - теплолюбивые растения. Для их нормального развития оптимальная дневная температура составляет 20–30 °C, а ночное похолодание ниже 15 °C уже негативно сказывается на росте и плодоношении.
Также огурцы нуждаются в достаточном количестве света. Им требуется примерно 6–8 часов солнечного освещения в день. В то же время чрезмерное ультрафиолетовое излучение может повредить растение.
Может ли сорт огурцов влиять на вкус плодов
Склонность к горечи частично зависит от сорта. Старые сорта огурцов чаще обладают такой особенностью, тогда как современные партенокарпические сорта и сорта с женскими цветками обычно не накапливают горечь.
Поэтому важным этапом является правильный выбор семян. Эксперт отмечает, что стоит обращать внимание на описание сорта и выбирать те, которые не склонны к горечи.
Смотрите видео о причинах горечи огурцов и как с этим бороться:
Какие условия выращивания делают огурцы горькими
Одной из главных причин является нестабильный полив. Если почва постоянно пересыхает, а затем резко получает много воды, растение испытывает стресс, что может повлиять на вкус плодов. Также негативно сказываются:
- резкие перепады температуры днём и ночью;
- перегрев почвы;
- сильное солнечное излучение;
- недостаток питательных веществ.
Во время стресса в огурцах образуется вещество кукурбитацин, именно оно отвечает за характерный горький вкус.
Как вырастить огурцы без горечи
Чтобы плоды оставались вкусными, нужно обеспечить растениям стабильные условия. Эксперт советует:
- выбирать сорта, не склонные к горечи;
- поддерживать постоянную влажность почвы;
- регулярно пополнять запасы питательных веществ;
- защищать растения от перегрева с помощью затенения.
Поскольку корневая система огурцов расположена близко к поверхности почвы, растению требуется частый и равномерный полив.
Можно ли спасти уже горькие огурцы
Если огурцы уже стали горькими, полностью изменить их вкус после сбора урожая невозможно. Однако большая часть горечи накапливается под кожурой и у конца плода.
Поэтому перед употреблением можно срезать более толстый слой кожицы - это поможет частично избавиться от неприятного привкуса. Но для будущего урожая важнее устранить причины, вызывающие появление горечи.
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Об источнике: Agroinform.hu
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