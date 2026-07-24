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Огурцы становятся горькими - причины и способы устранения проблемы

Руслана Заклинская
24 июля 2026, 11:06
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Доктор Сюзанна Немети объяснила, почему огурцы становятся горькими в процессе выращивания.
Огурцы становятся горькими — причины и способы устранения проблемы
Почему огурцы становятся горькими / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему огурцы могут быть горькими
  • Какие сорта огурцов реже имеют горький вкус
  • Можно ли избавиться от горечи в уже выращенных огурцах

Горькие огурцы - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Даже при правильном уходе плоды могут терять вкус из-за особенностей сорта или неблагоприятных условий выращивания.

Главред выяснил, почему огурцы становятся горькими и можно ли исправить ситуацию, если растение уже начало давать невкусные плоды.

видео дня

Почему огурцы становятся горькими

По словам доцента университета и доктора наук Сюзанны Немэти на портале, горечь огурцов зависит от нескольких факторов - особенностей сорта и условий, в которых растет растение. Часто проблема возникает из-за неправильного ухода или стресса для культуры.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать
Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

Огурцы - теплолюбивые растения. Для их нормального развития оптимальная дневная температура составляет 20–30 °C, а ночное похолодание ниже 15 °C уже негативно сказывается на росте и плодоношении.

Также огурцы нуждаются в достаточном количестве света. Им требуется примерно 6–8 часов солнечного освещения в день. В то же время чрезмерное ультрафиолетовое излучение может повредить растение.

Может ли сорт огурцов влиять на вкус плодов

Склонность к горечи частично зависит от сорта. Старые сорта огурцов чаще обладают такой особенностью, тогда как современные партенокарпические сорта и сорта с женскими цветками обычно не накапливают горечь.

Поэтому важным этапом является правильный выбор семян. Эксперт отмечает, что стоит обращать внимание на описание сорта и выбирать те, которые не склонны к горечи.

Смотрите видео о причинах горечи огурцов и как с этим бороться:

Какие условия выращивания делают огурцы горькими

Одной из главных причин является нестабильный полив. Если почва постоянно пересыхает, а затем резко получает много воды, растение испытывает стресс, что может повлиять на вкус плодов. Также негативно сказываются:

  • резкие перепады температуры днём и ночью;
  • перегрев почвы;
  • сильное солнечное излучение;
  • недостаток питательных веществ.

Во время стресса в огурцах образуется вещество кукурбитацин, именно оно отвечает за характерный горький вкус.

Как вырастить огурцы без горечи

Чтобы плоды оставались вкусными, нужно обеспечить растениям стабильные условия. Эксперт советует:

  • выбирать сорта, не склонные к горечи;
  • поддерживать постоянную влажность почвы;
  • регулярно пополнять запасы питательных веществ;
  • защищать растения от перегрева с помощью затенения.

Поскольку корневая система огурцов расположена близко к поверхности почвы, растению требуется частый и равномерный полив.

Можно ли спасти уже горькие огурцы

Если огурцы уже стали горькими, полностью изменить их вкус после сбора урожая невозможно. Однако большая часть горечи накапливается под кожурой и у конца плода.

Поэтому перед употреблением можно срезать более толстый слой кожицы - это поможет частично избавиться от неприятного привкуса. Но для будущего урожая важнее устранить причины, вызывающие появление горечи.

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Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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