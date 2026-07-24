Огурцы становятся горькими — причины и способы устранения проблемы

Доктор Сюзанна Немети объяснила, почему огурцы становятся горькими в процессе выращивания.

https://glavred.info/sad-ogorod/ogurcy-ne-budut-gorkimi-kak-ustranit-problemu-osnovnye-pravila-10783127.html Ссылка скопирована

Почему огурцы становятся горькими / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему огурцы могут быть горькими

Какие сорта огурцов реже имеют горький вкус

Можно ли избавиться от горечи в уже выращенных огурцах

Горькие огурцы - распространенная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Даже при правильном уходе плоды могут терять вкус из-за особенностей сорта или неблагоприятных условий выращивания.

Главред выяснил, почему огурцы становятся горькими и можно ли исправить ситуацию, если растение уже начало давать невкусные плоды.

видео дня

Почему огурцы становятся горькими

По словам доцента университета и доктора наук Сюзанны Немэти на портале, горечь огурцов зависит от нескольких факторов - особенностей сорта и условий, в которых растет растение. Часто проблема возникает из-за неправильного ухода или стресса для культуры.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

Огурцы - теплолюбивые растения. Для их нормального развития оптимальная дневная температура составляет 20–30 °C, а ночное похолодание ниже 15 °C уже негативно сказывается на росте и плодоношении.

Также огурцы нуждаются в достаточном количестве света. Им требуется примерно 6–8 часов солнечного освещения в день. В то же время чрезмерное ультрафиолетовое излучение может повредить растение.

Может ли сорт огурцов влиять на вкус плодов

Склонность к горечи частично зависит от сорта. Старые сорта огурцов чаще обладают такой особенностью, тогда как современные партенокарпические сорта и сорта с женскими цветками обычно не накапливают горечь.

Поэтому важным этапом является правильный выбор семян. Эксперт отмечает, что стоит обращать внимание на описание сорта и выбирать те, которые не склонны к горечи.

Смотрите видео о причинах горечи огурцов и как с этим бороться:

Какие условия выращивания делают огурцы горькими

Одной из главных причин является нестабильный полив. Если почва постоянно пересыхает, а затем резко получает много воды, растение испытывает стресс, что может повлиять на вкус плодов. Также негативно сказываются:

резкие перепады температуры днём и ночью;

перегрев почвы;

сильное солнечное излучение;

недостаток питательных веществ.

Во время стресса в огурцах образуется вещество кукурбитацин, именно оно отвечает за характерный горький вкус.

Как вырастить огурцы без горечи

Чтобы плоды оставались вкусными, нужно обеспечить растениям стабильные условия. Эксперт советует:

выбирать сорта, не склонные к горечи;

поддерживать постоянную влажность почвы;

регулярно пополнять запасы питательных веществ;

защищать растения от перегрева с помощью затенения.

Поскольку корневая система огурцов расположена близко к поверхности почвы, растению требуется частый и равномерный полив.

Можно ли спасти уже горькие огурцы

Если огурцы уже стали горькими, полностью изменить их вкус после сбора урожая невозможно. Однако большая часть горечи накапливается под кожурой и у конца плода.

Поэтому перед употреблением можно срезать более толстый слой кожицы - это поможет частично избавиться от неприятного привкуса. Но для будущего урожая важнее устранить причины, вызывающие появление горечи.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред