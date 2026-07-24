Последний шанс Путина сломать Украину: Сикорский раскрыл замысел Кремля

Глава МИД Польши предупредил о планах РФ поссорить поляков и украинцев и возможных провокациях против НАТО.

https://glavred.info/world/posledniy-shans-putina-slomat-ukrainu-sikorskiy-raskryl-zamysel-kremlya-10783100.html Ссылка скопирована

Радослав Сикорский предупредил о планах Кремля поссорить поляков и украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

О чем сказал Сикорский:

Путин - враг и для Киева, и для Варшавы

РФ веками натравливает поляков на украинцев

Кремль может устроить провокации против НАТО

Встреча Рубио и Лаврова не дала шансов на соглашение

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что зима 2026–2027 годов может стать последней надеждой российского диктатора Владимира Путина сломать Украину, поскольку ресурсы РФ постепенно истощаются. Одновременно он подчеркнул, что именно Кремль десятилетиями пытается поссорить поляков с украинцами, используя это противостояние в собственных геополитических интересах, сообщает TVP Info.

Сикорский подчеркнул, что врагом для обеих стран является именно Москва, а не Варшава для Киева или наоборот. Он обратился к историческому опыту, когда Россия веками разыгрывала карту национальной вражды в своих интересах.

видео дня

"Каждый раз в истории, начиная с XVII века, российская агентура натравливала нас на украинцев. Мы не можем быть геополитическими простаками и не понимать этой логики", - сказал министр.

Предупреждение о провокациях против НАТО

Помимо исторического контекста, Сикорский обратил внимание на текущие риски безопасности для стран Североатлантического альянса. По его словам, Кремль не исключает гибридных операций против государств НАТО, включая Польшу, однако публичное озвучивание таких сценариев само по себе снижает вероятность их реализации.

Встреча Рубио и Лаврова не дала шансов на соглашение

Отдельно министр прокомментировал встречу госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, отметив ее короткую продолжительность и ограниченные результаты.

"В конце концов, я не вижу возможностей для сотрудничества, поскольку Путин должен был бы снизить уровень своих амбиций в отношении захвата Украины. Он должен был бы осознать, что эта война была преступной ошибкой. Но, вероятно, этого не произойдет", - заявил польский министр.

Россия распродает золотой резерв

Сикорский прокомментровал экономическое состояние России, указав на конкретные цифры продажи золотых резервов страны. За первые два квартала этого года Москва реализовала 44 тонны золота, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Эти данные, по мнению главы польской дипломатии, подтверждают, что финансовый запас прочности Кремля сокращается быстрее, чем кажется.

"Это означает, что у России заканчиваются ресурсы. Эта зима может стать последней надеждой Путина сломать Украину. А в наших интересах, чтобы Украина не только выстояла, но и победила в этой войне", - резюмировал Сикорский.

Переговоры по завершению войны и условия Кремля

На днях государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на Филиппинах и обсудил необходимость завершения войны против Украины.

Рубио не раскрыл подробностей переговоров в Маниле.

"Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах министерской встречи АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения войны между Россией и Украиной", - написал госсекретарь США 23 июля в соцсети X.

Как писал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что речь Путина от июня 2024 года с требованием полного вывода ВСУ с контролируемых Украиной территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и отказа Киева от вступления в НАТО до сих пор является основой для любых мирных переговоров.

Bloomberg со ссылкой на трех близких к Кремлю собеседников сообщает, что Москва не намерена возвращать какие-либо оккупированные территории в рамках мирного предложения. Путин якобы стремится к полному военному захвату оставшейся части Донецкой области и созданию "буферной зоны" вдоль приграничных районов Сумской и Харьковской областей, а к мирным переговорам Кремль вернется только после установления контроля над всей Донецкой областью.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил европейские страны в попытке сорвать договоренности между Россией и США по Украине. Он также акцентировал внимание на влиянии этих действий на позицию Вашингтона и пытается объяснить их роль в процессе переговоров. Лавров утверждал, что действия ВСУ в Азовском море являются "чистым терроризмом", и напомнил об условиях, озвученных Путиным в июне 2024 года.

Как РФ может выйти из войны: мнение эксперта

Если российского диктатора Владимира Путина не станет, то война неизбежно закончится, ведь система развалится сразу же. Об этом в интервью Главреду рассказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Если бы я находился высоко внутри этой системы и имел возможность задушить Владимира Владимировича двумя клешнями, я бы сказал: "Ребята, пока ВСУ не взяли Крым, нужно устроить Владимиру Владимировичу пышные похороны и самим уйти с территории Украины к границам 1991 года. Самим!". И это был бы самый мощный рычаг на переговорах", - подчеркнул он.

По его словам, с уходом России с территории Украины ничего не закончится, а наоборот, для России все "самое интересное" только начнется.

Другие новости:

О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Последовательно выступает с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред