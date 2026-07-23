Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Вы узнаете:
- Что нужно для устранения щелей между досками ламината
- Как уменьшить зазоры между ламелями ламината
Щели между ламелями ламината не только портят внешний вид пола, но и могут привести к попаданию внутрь влаги, пыли и мелкого мусора. Многие не решаются их устранять из-за необходимости демонтировать весь ламинат.
Однако Главред узнал, что полный демонтаж пола вовсе не обязателен. Автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал простой способ, который помогает быстро подтянуть ламинат и уменьшить зазоры без разборки покрытия.
Как устранить щели в ламинате
Для ремонта пола не нужно покупать дорогие материалы. Автор предлагает использовать только малярный скотч, двусторонний скотч, ножницы, щетку, деревянный брусок и молоток.
Малярный скотч нужно закрепить на доске ламината, наклеить на него двусторонний скотч, а сверху зафиксировать небольшой деревянный брусок. Следующим шагом нужно очистить зазор щеткой.
После этого можно приступать к выравниванию ламелей. Для этого брусок прижимаем рукой и сбоку ударяем по нему молотком, чтобы подтолкнуть доску пола и уменьшить щель.
Смотрите видео с лайфхаком:
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Об источнике: Точка Зрения 360⁰
"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.
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