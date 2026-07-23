Как устранить щель в ламинате за 60 секунд: простой способ без демонтажа

Быстро отремонтировать напольное покрытие можно без значительных затрат и полного демонтажа.

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Что делать, если ламинат расходится / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Что нужно для устранения щелей между досками ламината

Как уменьшить зазоры между ламелями ламината

Щели между ламелями ламината не только портят внешний вид пола, но и могут привести к попаданию внутрь влаги, пыли и мелкого мусора. Многие не решаются их устранять из-за необходимости демонтировать весь ламинат.

Однако Главред узнал, что полный демонтаж пола вовсе не обязателен. Автор YouTube-канала "Точка зрения 360⁰" показал простой способ, который помогает быстро подтянуть ламинат и уменьшить зазоры без разборки покрытия.

видео дня

Как устранить щели в ламинате

Для ремонта пола не нужно покупать дорогие материалы. Автор предлагает использовать только малярный скотч, двусторонний скотч, ножницы, щетку, деревянный брусок и молоток.

Малярный скотч нужно закрепить на доске ламината, наклеить на него двусторонний скотч, а сверху зафиксировать небольшой деревянный брусок. Следующим шагом нужно очистить зазор щеткой.

После этого можно приступать к выравниванию ламелей. Для этого брусок прижимаем рукой и сбоку ударяем по нему молотком, чтобы подтолкнуть доску пола и уменьшить щель.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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