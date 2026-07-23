Пауки уйдут сами: три натуральных средства, которые защитят ваш дом

Специалистка по уборке рассказала, какие натуральные средства помогают защитить дом от пауков без использования агрессивной химии.

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Натуральные средства от пауков в доме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какое масло добавлять в воду для мытья пола

С наступлением тепла пауки всё чаще проникают в дома через открытые окна и двери. Избавиться от нежелательных "соседей" можно без агрессивной химии - достаточно использовать несколько натуральных средств с сильным ароматом, которые помогают отпугивать членистоногих. Главред расскажет об этом подробнее.

О трех простых способах защитить дом от пауков рассказала в TikTok любительница уборки Анна Луиза, сообщает Express.co.uk.

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С наступлением теплой погоды и увеличением количества солнечных дней люди чаще держат окна и двери открытыми для проветривания, что одновременно открывает путь насекомым и паукам в дом. В Великобритании нет опасных для человека пауков - даже у ядовитых видов клыки слишком слабы, чтобы прокусить человеческую кожу. Однако их появление в доме все равно вызывает дискомфорт у большинства людей.

Мята и корица против незваных гостей

Первый способ касается обработки окон и дверей - мест, через которые пауки чаще всего попадают в помещение.

Опрыскайте окна и двери смесью воды с мятным маслом, - посоветовала Анна Луиза.

Сильный аромат мятного эфирного масла перегружает сенсорные рецепторы пауков, из-за чего они избегают обработанных поверхностей. Лучше всего распылять средство возле подоконников и дверных проемов или использовать ватные шарики, смоченные маслом. Процедуру рекомендуют повторять раз в одну-две недели.

Второе натуральное средство - палочки корицы. Их советуют разложить возле подоконников, шкафчиков и мест, через которые пауки могут проникнуть в дом. Палочки можно спрятать за предметами интерьера или использовать в качестве декоративного элемента. При необходимости их можно заменить молотой корицей или спреем на её основе.

Видео об опасных пауках, которых можно встретить в Украине, можно посмотреть здесь:

Апельсиновое масло для мытья пола

Третий способ предполагает добавление нескольких капель апельсинового эфирного масла в воду для мытья пола или нанесение его на салфетку для швабры.

Апельсиновое эфирное масло действует как природный репеллент от пауков благодаря сильному аромату и содержанию лимонена, который раздражает рецепторы на лапках пауков, - пояснила эксперт.

Натуральные средства от пауков / Инфографика: Главред

Апельсиновое масло также можно смешивать с мятным или коричным и распылять возле дверей, окон и в темных углах, где пауки чаще всего прячутся.

В то же время авторы материала отмечают, что эти натуральные средства не помогут в случае массового нашествия пауков. Зато они могут стать эффективной профилактикой и снизить вероятность появления единичных пауков в доме.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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