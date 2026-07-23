Пауки уйдут сами: три натуральных средства, которые защитят ваш дом

Читайте в материале:
- Какой запах отпугивает пауков от окон и дверей
- Где раскладывать палочки корицы в доме
- Какое масло добавлять в воду для мытья пола
С наступлением тепла пауки всё чаще проникают в дома через открытые окна и двери. Избавиться от нежелательных "соседей" можно без агрессивной химии - достаточно использовать несколько натуральных средств с сильным ароматом, которые помогают отпугивать членистоногих. Главред расскажет об этом подробнее.
О трех простых способах защитить дом от пауков рассказала в TikTok любительница уборки Анна Луиза, сообщает Express.co.uk.
С наступлением теплой погоды и увеличением количества солнечных дней люди чаще держат окна и двери открытыми для проветривания, что одновременно открывает путь насекомым и паукам в дом. В Великобритании нет опасных для человека пауков - даже у ядовитых видов клыки слишком слабы, чтобы прокусить человеческую кожу. Однако их появление в доме все равно вызывает дискомфорт у большинства людей.
Мята и корица против незваных гостей
Первый способ касается обработки окон и дверей - мест, через которые пауки чаще всего попадают в помещение.
Опрыскайте окна и двери смесью воды с мятным маслом, - посоветовала Анна Луиза.
Сильный аромат мятного эфирного масла перегружает сенсорные рецепторы пауков, из-за чего они избегают обработанных поверхностей. Лучше всего распылять средство возле подоконников и дверных проемов или использовать ватные шарики, смоченные маслом. Процедуру рекомендуют повторять раз в одну-две недели.
Второе натуральное средство - палочки корицы. Их советуют разложить возле подоконников, шкафчиков и мест, через которые пауки могут проникнуть в дом. Палочки можно спрятать за предметами интерьера или использовать в качестве декоративного элемента. При необходимости их можно заменить молотой корицей или спреем на её основе.
Видео об опасных пауках, которых можно встретить в Украине, можно посмотреть здесь:
Апельсиновое масло для мытья пола
Третий способ предполагает добавление нескольких капель апельсинового эфирного масла в воду для мытья пола или нанесение его на салфетку для швабры.
Апельсиновое эфирное масло действует как природный репеллент от пауков благодаря сильному аромату и содержанию лимонена, который раздражает рецепторы на лапках пауков, - пояснила эксперт.
Апельсиновое масло также можно смешивать с мятным или коричным и распылять возле дверей, окон и в темных углах, где пауки чаще всего прячутся.
В то же время авторы материала отмечают, что эти натуральные средства не помогут в случае массового нашествия пауков. Зато они могут стать эффективной профилактикой и снизить вероятность появления единичных пауков в доме.
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Об источнике: Express.co.uk
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