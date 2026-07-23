Зерновой коридор Украины оказался под новой угрозой: грозит ли полная блокада

Россия усилила атаки на портовую инфраструктуру и гражданские суда в Чёрном море, пытаясь сорвать работу украинского зернового коридора.

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Россия пытается сорвать работу украинского зернового коридора

​​​​/ Коллаж: Главред, фото: ВМС, скриншот

Читайте в материале:

Почему Россия усилила атаки на зерновой коридор Украины

Почему иностранные суда перестали заходить в украинские порты

Грозит ли Украине полная блокада морского экспорта

Когда последствия для аграрного сектора могут стать критическими

Российские оккупационные войска усилили атаки на гражданское судоходство в акватории Черного моря, пытаясь заблокировать работу украинского зернового коридора. 22 июля в украинские порты не зашло ни одно иностранное судно, в то время как российские войска продолжили ракетные и дронные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. На этом фоне международные судовладельцы начали отменять фрахтовые соглашения, а страховые компании - приостанавливать оформление новых полисов военного риска.

Что сейчас происходит с зерновым коридором Украины и может ли нынешняя ситуация перерасти в затяжной кризис морского экспорта - разбирался Главред.

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Зеленский раскрыл новую тактику РФ в отношении портов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается заблокировать черноморский зерновой коридор, атакуя иностранные суда, следующие в украинские порты. По словам главы государства, цель таких действий - сорвать экспорт украинского зерна и нарушить глобальные логистические маршруты.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином, пишет"Укринформ". Президент также сообщил, что в правительстве определили отдельного чиновника, который занимается этим направлением.

"Отдельный вызов - сельское хозяйство. Мы понимали это уже несколько месяцев назад, что они будут так поступать. Они будут делать все, чтобы заблокировать нам зерновой коридор. Вы знаете, что вчера (…) ни одно судно не смогло зайти к нам в порт. То есть они наносили удары по всем судам. Они будут усиливать это", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский раскрыл новую тактику РФ в отношении портов Украины / Фото: Укринформ

Как Россия пытается сорвать работу украинских портов

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что российские войска продолжают ежедневные удары по портовой инфраструктуре Одесской области из временно оккупированного Крыма. Для атак оккупанты применяют береговые ракетные комплексы "Бастион" и ракеты "Оникс".

Оникс-м / Инфографика: Главред

По словам пресс-секретаря, из-за постоянных атак отдельные перевозчики уже меняют логистические маршруты.

"Враг хочет максимально заблокировать наши морские экспортно-импортные коридоры. Некоторые перевозчики уже меняют логистические маршруты", - рассказал Сергей Братчук.

Он добавил, что российские войска также атакуют гражданские суда под иностранными флагами.

"Россияне атакуют и гражданские суда под иностранными флагами. Это их циничная тактика, чтобы продемонстрировать наглость и способность наносить удары. К сожалению, в ближайшее время не стоит ожидать изменений, враг не станет наносить меньше ударов. Поэтому нам нужно набраться терпения и сил", – подчеркнул Братчук.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время - пресс-секретарь Украинской добровольческой армии "Юг".

Почему судовладельцы массово отказываются заходить в порты Украины

После усиления российских атак на портовую инфраструктуру Одесской области международные судовладельцы начали массово расторгать заключенные фрахтовые соглашения, а страховые компании прекратили оформление новых полисов военного риска. Об этом сообщило издание ASAP Agri.

После серии ударов по гражданским судам и портовым объектам пребывание в украинских территориальных водах стало слишком рискованным для большинства перевозчиков. Без страхового покрытия военных рисков выполнение рейсов становится экономически невыгодным, из-за чего часть судов отказывается заходить в украинские порты.

По данным издания, последствия уже ощущают на себе украинские трейдеры. Некоторые крупные компании временно приостановили закупку зерна на условиях CPT-порт (доставка до портового терминала), а операторы, продолжающие работать, снизили закупочные цены на зерно нового урожая примерно на 300 гривен за тонну. Это означает дополнительные потери для украинских аграриев, которые вновь столкнулись с логистическими трудностями.

В то же время издание отмечает, что от украинских ударов страдают и российские зерновозы.

Об источнике: ASAP Agri ASAP Agri (или ASAP: Analytical Solutions for Agricultural Problems LTD) - украинское аналитическое агентство, специализирующееся на аграрной тематике. Возникло как аналитическое подразделение компании Atria Brokers в 2016 году. В 2024 году произошло отделение аналитического отдела Atria Brokers. Он стал самостоятельной фирмой под брендом ASAP Agri. Генеральный директор - Кристина Серебрякова. Компания занимается анализом рынка зерновых и масличных культур, аналитикой цен, экспортных возможностей, логистических узких мест, прогнозом урожаев.

Существует ли угроза полной блокады зернового коридора

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий подтвердил, что до 21 июля в порты ежедневно заходило по четыре-пять судов, однако в настоящее время работа морского коридора приостановлена. В то же время государство не вводило никаких ограничений на судоходство и уже работает над обеспечением стабильной работы морского коридора, сообщает Latifundist.

Суда больше не заходят в украинские порты / Фото: ВМС Украины "Государство и правительство будут максимально применять все возможные меры, чтобы обеспечить стабильность. Детали я пока комментировать не буду. Сначала должна состояться консолидация всех предложений, после чего решения будут озвучены", - отметил Высоцкий.

По словам чиновника, обеспечение стабильной работы морского коридора является вопросом национальной безопасности. В то же время говорить о полной блокаде или критических потерях объемов экспорта пока рано. Он пояснил, что пауза продолжительностью четыре дня и даже неделю не повлияет на годовые показатели, однако реальный негативный эффект возникнет, если ситуация затянется на несколько месяцев.

В то же время, по словам Высоцкого, ситуация уже влияет на рынок: ряд иностранных импортеров отказывается направлять свои суда как в украинские, так и в российские порты из-за угрозы атак.

О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - бывший заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая по 5 сентября 2024 года. С 16 июля 2026 года - министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Когда ситуация может стать критической для аграриев

В свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что при сохранении нынешней ситуации последствия для аграрного сектора могут стать критическими уже через несколько месяцев.

В комментарии УНИАН он заявил, что из-за российских ударов по портовой инфраструктуре и транспортным судам морской экспорт продукции АПК практически остановился. По его словам, это уже оказывает давление на внутреннее ценообразование.

"На сегодняшний день в результате обстрелов практически остановился экспорт с территории Украины - из портов Большой Одессы. Соответственно, это оказывает давление внутри страны на ценообразование. У нас есть переходные остатки зерна с прошлого сезона в размере около 10 млн тонн. На этом фоне идет активная кампания по сбору нового урожая. Вывозить мы не можем, аграрную продукцию нужно хранить - все это давит на цены, и они для фермера падают", - говорит Марчук.

По мнению эксперта, если в ближайшее время не удастся восстановить безопасную работу портов, ситуация может осложниться.

"Для нас очень важно в ближайшее время восстановить совместно с Вооруженными Силами Украины безопасность в портах. В противном случае это приведет к трудностям. Условно, у нас есть переходный период, чтобы ситуация не стала критической, - в пределах двух-трех месяцев", - прогнозирует Марчук.

Он также подчеркнул, что альтернативные логистические маршруты не способны полностью заменить морской экспорт.

"Из альтернатив у нас есть Дунай, железная дорога и автомобильные перевозки. Дунай в лучшем случае может обеспечить перевозку в пределах 2–2,5 млн тонн в месяц. Железная дорога – в пределах миллиона, автомобильные дороги – в пределах 600 тысяч тонн. Мы будем по мере возможностей этим заниматься, но это удорожает логистику. Финансовые потери растут в разы. Это ударит по рентабельности товаропроизводителей и, соответственно, по их подготовке к посеву озимых культур. Поэтому море для нас является ключевым логистическим маршрутом", – подчеркнул Марчук.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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