Топливный кризис - лишь начало: без чего РФ прекратит существовать как государство

Эксперт объяснил, почему запрет на экспорт дизельного топлива и блокада Черного моря способны парализовать экономику РФ.

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Топливный кризис в РФ / коллаж: Главред, фото: pixabay, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

Топливный кризис в России только начался

Дефицит дизельного топлива ударит по армии и бизнесу

Судоходство в Черном море постепенно останавливается

Полная остановка экспорта нефти и нефтепереработки способна поставить под угрозу само существование России как государства. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, процессы, которые сейчас наблюдаются, только начались, а их эффект будет накапливаться, постепенно охватывая все новые сектора экономики - от цен до банкротств предприятий.

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"Это пока лишь "начало". Все нынешние процессы имеют накопительный эффект. И первое, что ощутили в России, - нехватка топлива. Дефицит топлива неизбежно приведет к росту цен на все, при этом разрушаются и логистические цепочки. Далее начнутся проблемы с поставками продовольствия, а затем - падение доходов и банкротство предприятий. Впоследствии возникнут проблемы и с добычей нефти", - подчеркнул Загородний.

Он добавил, что эта уязвимость сформировалась десятилетиями: страна строит бюджет на нефтяных доходах, и любое прерывание этого потока превращается в экзистенциальную угрозу.

"Со времен Советского Союза Россия жила за счет экспорта нефти. Если перекрыть экспорт нефти и нефтепереработку, Россия как государство просто перестанет существовать", - подчеркнул эксперт.

Запрет на дизельное топливо

Неделю назад Россия запретила экспорт дизельного топлива, и это означает остановку переработки более половины объемов, которые ранее поступали на внешние рынки. Бензин страна традиционно производила ровно столько, сколько потребляла сама, тогда как дизельного топлива - вдвое больше, чем требовалось для внутренних нужд, поэтому ежегодно до 40 миллионов тонн уходило на экспорт.

"Введение запрета на экспорт дизельного топлива говорит о многом: во-первых, Россия лишится поступлений в бюджет от этого экспорта, во-вторых, дефицит дизеля непременно скажется на армии, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Без дизеля страна просто остановится. Все то, что сейчас происходит в Крыму, распространится на всю Россию", - считает Загородний.

Цены на топливо будут продолжать расти, а вместе с ними - и напряжение на заправках, где уже фиксируются первые конфликты.

"Россияне и так уже радуют: где-то в очередях на АЗС они уже разбираются с битами, где-то - начали стрелять. Они движутся в правильном направлении", - Загородний.

Цены на нефть / Инфографика: Главред

Блокада на море и новые цели

Следующий этап давления, по мнению аналитика, развернется на воде - Украина уже методично работает над тем, чтобы сделать невозможным любое судоходство россиян в регионе.

"Следующий этап - остановка любого судоходства по Черному морю. Украина уже работает над этим, методично нанося удары по танкерам. На Азовском море судоходство уже практически прекратилось", - отметил эксперт.

По его словам, к этому процессу активно подключились Силы беспилотных систем и СБУ, чьи удары по вражескому флоту фиксируются все чаще.

По его мнению, полная остановка товарооборота будет означать для России потери в экспорте зерна и нефти, а ключевые терминалы могут стать следующей целью ударов.

"Думаю, будут удары по терминалам в Новороссийске и многое другое. Однако все это лишь начало. Украина пока не затрагивала газовую инфраструктуру РФ, а там есть много привлекательных объектов, на которые мы будем ориентироваться", - добавил эксперт.

Загородний также прогнозирует, что в ближайшее время речь пойдет о блокировании ключевой сухопутной артерии на юге страны.

"Очень скоро встанет вопрос о перекрытии трассы Москва - Ростов-на-Дону, которая пролегает очень близко к украинской границе. Если ее возьмут под огневой контроль, как дороги в Крыму и на других временно оккупированных территориях, это приведет к логистической изоляции юга России", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "качель" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

Что будет, если топливный кризис в РФ будет усугубляться

Эксперт по вопросам коммуникаций, партнерств и интеграции в ЕС организации Razom We Stand Максим Гардус отмечал, что в кризисной ситуации солидарность между россиянами практически не проявляется. Уже появилось множество сообщений о том, что в Тамани и в целом в Краснодарском крае не хотят заправлять автомобили крымчан.

По его словам, удары по НПЗ могут усугубить диспропорцию между регионами, обеспеченными нефтепродуктами, и регионами, испытывающими их дефицит.

"До формального запрета на заправку для жителей других регионов дело дойдет еще не скоро. Пока такого запрета нет. Но фактически он может возникнуть: например, QR-код, полученный в Воронежской области, не будет действовать на заправках Ростовской области. То есть каждый регион будет пытаться сохранить бензин у себя", - убежден он.

НПЗ / Инфографика: Главред

Дефицит топлива в РФ - что известно

Как сообщал Главред, Служба внешней разведки сообщила, что топливный кризис в России продолжает обостряться, и во многих регионах страны водители вынуждены круглосуточно стоять в очередях, чтобы заправить всего 10–20 литров бензина. На фоне дефицита бензина и роста цен часть россиян ищет спасения в магии.

Также известно, что в России производство бензина покрывает лишь около 65% сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси и Индии.

Кроме того, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Каждое судно перевозило около 7 тысяч тонн бензина, что эквивалентно примерно 200 железнодорожным вагонам-цистернам.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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