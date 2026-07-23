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Отнюдь не белый: дизайнеры назвали цвета, которые реально увеличивают кухню

Руслан Иваненко
23 июля 2026, 00:55
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Эксперты рассказали, какие цвета заменяют белый в современном дизайне кухонь.
Кухня, дизайнер
Какие оттенки визуально увеличивают кухню без ремонта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие цвета дизайнеры рекомендуют вместо белого
  • Почему натуральные оттенки подходят для маленьких кухонь
  • Как сделать кухню более просторной без ремонта

Белые стены долгие годы оставались самым популярным решением для небольших кухонь. Однако современные тенденции в дизайне интерьера постепенно меняются. Специалисты всё чаще отказываются от стерильно-белого оформления в пользу более тёплых и естественных оттенков, которые помогают создать уютную атмосферу и одновременно визуально расширяют пространство.

Главред решил выяснить, какие именно оттенки дизайнеры считают лучшей альтернативой классическому белому цвету.

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Как пишет Kobieta.gazeta, правильно подобранная цветовая палитра может существенно повлиять на восприятие даже очень маленькой кухни. Эксперты отмечают, что мягкие нейтральные и натуральные цвета придают помещению глубину, делают его светлее и гармоничнее.

Какие цвета выбрать для маленькой кухни

Несмотря на способность белого цвета хорошо отражать свет, он не всегда создает ощущение домашнего уюта. Именно поэтому все большую популярность приобретают теплые нейтральные цвета. Среди них особенно выделяются кремовый, цвет слоновой кости и грибной бежевый с легким серо-коричневым оттенком.

По словам дизайнеров, такие оттенки помогают визуально размыть границы помещения, благодаря чему кухня кажется более просторной. Кроме того, они удачно сочетаются с деревянными фасадами, натуральным камнем и металлическими элементами, создавая современный и элегантный интерьер.

Особое внимание эксперты советуют обратить на природную палитру, которая остается одним из главных трендов последних лет. Популярностью пользуются оливковый, шалфейно-зеленый и приглушенный сине-серый цвета. Такие решения создают спокойную атмосферу и придают помещению визуальный объем.

Специалисты отмечают, что натуральные оттенки особенно гармонично смотрятся в сочетании со светлым деревом, латунной фурнитурой и сдержанным декором. Благодаря этому даже небольшая кухня может выглядеть стильно и более просторно.

Какие оттенки набирают популярность

Не теряет актуальности и меловой розовый цвет. Он мягко отражает свет, придавая интерьеру тепло и уют. В то же время дизайнеры обращают внимание на ещё один трендовый оттенок - тёплый медовый. В отличие от насыщенного жёлтого, он выглядит сдержанно и легко вписывается в современные интерьеры.

Особенно эффектно медовые оттенки смотрятся в кухнях, объединенных с гостиной. Они создают комфортный фон, придают пространству тепла и помогают сохранить ощущение легкости.

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О ресурсе: kobieta.gazeta.pl

kobieta.gazeta.pl - это крупный польский тематический портал, ориентированный на женскую аудиторию. Он представляет собой специализированный субдомен (женский раздел) одного из самых популярных и влиятельных интернет-ресурсов Польши - Gazeta.pl, принадлежащего одному из крупнейших медиахолдингов Agora SA.

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