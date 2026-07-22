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Марк Энтони стал отцом в восьмой раз: кто у него родился

Алена Кюпели
22 июля 2026, 17:07
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Популярный певец снова стал отцом - у него родился восьмой ребенок.
Марк Энтони станет отцом в восьмой раз
Марк Энтони стал отцом в восьмой раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marcanthony, instagram.com/nadiaferreira

Кратко:

  • Кто родился у Марка Энтони
  • Какой по счету ребенок родился

57-летний американский певец Марк Энтони стал отцом в восьмой раз.

Об этом она сам сообщил в социальных сетях. Артист радостно отметил рождение дочери Майлы - второго ребенка от его жены Нади Феррейры.

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"Какое огромное благословение - поделиться с вами появлением нашей драгоценной Майлы", - подписали пара свой совместный пост в Instagram, сопроводив его фотографией сына, держащего на руках свою сестру, а также снимком, где все трое держат за ручку новорожденную. - "Вы не представляете, какое счастье мы испытываем дома, мы на седьмом небе от счастья".

Марк Энтони снова стал отцом
Марк Энтони снова стал отцом / Фото Instagram/nadiaferreira

Энтони и Феррейра, у которых также есть 3-летний сын Марко, объявили в январе о пополнении в семье, отметив важную веху в своих отношениях.

И по мере того, как Энтони вступает в новый этап своей жизни, отцовство будет для него проще простого. В конце концов, у него также есть дети: Чейз Муньис, 35 лет, и Арианна Муньис, 32 года, от бывшей подруги Дебби Росадо; Кристиан Муньис, 25 лет, и Райан Муньис, 22 года, от первой жены Даянары Торрес; и 18-летние близнецы Эмме Муньис и Макс Муньис от Дженнифер Лопес, с которой Энтони был женат десять лет до их развода в 2014 году.

Марк Энтони снова стал отцом
Марк Энтони снова стал отцом / Фото Instagram/nadiaferreira

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Ранее Главред сообщал, что ранее в террористической России стало известно о том, что скончался популярный там актер, который снимался во многих сериалах и кино - Дмитрий Поднозов из театра "Особняк".

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О персоне: Марк Энтони

Marc Anthony, настоящее имя Марко Антонио Муньис Руис, - американский певец стиля "сальса", музыкант и композитор, актёр. Популярен как в странах Латинской Америки, так и за их пределами, пишет Википедия.

Бывший муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

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