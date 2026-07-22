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Заготовки на зиму: почему украинцы занимаются консервированием, а в Европе - нет

Марина Иваненко
22 июля 2026, 16:52
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Домашняя консервация в Украине стала следствием исторических событий. Почему заготовки по-прежнему популярны, а в Европе эта традиция практически исчезла.
Откуда взялась консервация
Откуда взялась консервация / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Кто изобрёл консервирование продуктов
  • Почему закрутки стали традицией в Украине

Сегодня благодаря глобализации и развитой логистике свежие овощи и фрукты можно купить в магазинах круглый год. Однако для украинцев домашняя консервация до сих пор остается важной традицией. О том, кто изобрел консервирование и почему эта практика получила гораздо большее распространение в Украине, чем в странах Западной Европы, расскажет Главред.

Кто изобрел консервирование

Метод консервирования продуктов в герметичных стеклянных сосудах разработал французский кондитер Николя Аппер в начале XIX века. Это открытие появилось во время военных кампаний Наполеона Бонапарта. Французские солдаты чаще страдали от недоедания и болезней, чем от ранений, поэтому правительство объявило вознаграждение в размере 12 тысяч франков тому, кто сможет решить проблему длительного хранения пищи.

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Чуть позже британский купец Питер Дюран запатентовал идею консервирования в жестяных банках. Впоследствии он продал патент предпринимателям Джону Холлу и Брайану Донкину, которые запустили промышленное производство.

Почему в Украине заготовки стали массовыми

Привычка массово заготавливать продукты на зиму в Украине формировалась десятилетиями под влиянием нескольких факторов.

Дефицит и "железный занавес"

Во времена СССР импортные товары были дефицитом, а зимой купить свежие овощи или фрукты в магазинах было практически невозможно. Люди вынуждены были полагаться на собственные огороды и запасы.

Историческая память о голоде

Для многих поколений наличие полного погреба было вопросом выживания. Страшные воспоминания о Голодоморах 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов, организованных советской властью, сформировали привычку всегда иметь запасы еды.

Собственный огород

Обычно украинцы консервируют то, что выращивают сами: огурцы, помидоры, кабачки, а также ягоды и фрукты - вишни, сливы и яблоки.

Как правильно стерелизовать банки
Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Почему в Европе нет такой культуры

В Западной Европе ситуация складывалась совсем иначе. Местные жители редко заполняют подвалы сотнями банок с огурцами или помидорами. На это есть несколько причин.

Климат и логистика

Более мягкие зимы позволяют дольше выращивать свежую продукцию, а развитая торговля обеспечивает широкий выбор товаров со всего мира.

Отсутствие искусственного дефицита

Западные страны не находились за "железным занавесом" и не пережили масштабных голодоморов, поэтому у людей не сформировалась потребность накапливать продукты впрок.

Конечно, европейцы тоже могут сварить баночку джема или замариновать овощи, однако обычно делают это как кулинарное хобби и в небольших объемах.

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Об источнике: УНИАН

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