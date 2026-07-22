Заготовки на зиму: почему украинцы занимаются консервированием, а в Европе - нет

Читайте в материале:
- Кто изобрёл консервирование продуктов
- Почему закрутки стали традицией в Украине
Сегодня благодаря глобализации и развитой логистике свежие овощи и фрукты можно купить в магазинах круглый год. Однако для украинцев домашняя консервация до сих пор остается важной традицией. О том, кто изобрел консервирование и почему эта практика получила гораздо большее распространение в Украине, чем в странах Западной Европы, расскажет Главред.
Кто изобрел консервирование
Метод консервирования продуктов в герметичных стеклянных сосудах разработал французский кондитер Николя Аппер в начале XIX века. Это открытие появилось во время военных кампаний Наполеона Бонапарта. Французские солдаты чаще страдали от недоедания и болезней, чем от ранений, поэтому правительство объявило вознаграждение в размере 12 тысяч франков тому, кто сможет решить проблему длительного хранения пищи.
Чуть позже британский купец Питер Дюран запатентовал идею консервирования в жестяных банках. Впоследствии он продал патент предпринимателям Джону Холлу и Брайану Донкину, которые запустили промышленное производство.
Почему в Украине заготовки стали массовыми
Привычка массово заготавливать продукты на зиму в Украине формировалась десятилетиями под влиянием нескольких факторов.
Дефицит и "железный занавес"
Во времена СССР импортные товары были дефицитом, а зимой купить свежие овощи или фрукты в магазинах было практически невозможно. Люди вынуждены были полагаться на собственные огороды и запасы.
Историческая память о голоде
Для многих поколений наличие полного погреба было вопросом выживания. Страшные воспоминания о Голодоморах 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов, организованных советской властью, сформировали привычку всегда иметь запасы еды.
Собственный огород
Обычно украинцы консервируют то, что выращивают сами: огурцы, помидоры, кабачки, а также ягоды и фрукты - вишни, сливы и яблоки.
Почему в Европе нет такой культуры
В Западной Европе ситуация складывалась совсем иначе. Местные жители редко заполняют подвалы сотнями банок с огурцами или помидорами. На это есть несколько причин.
Климат и логистика
Более мягкие зимы позволяют дольше выращивать свежую продукцию, а развитая торговля обеспечивает широкий выбор товаров со всего мира.
Отсутствие искусственного дефицита
Западные страны не находились за "железным занавесом" и не пережили масштабных голодоморов, поэтому у людей не сформировалась потребность накапливать продукты впрок.
Конечно, европейцы тоже могут сварить баночку джема или замариновать овощи, однако обычно делают это как кулинарное хобби и в небольших объемах.
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Об источнике: УНИАН
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