Не кладите овощи в морозилку, если они содержат много воды. Узнайте, какие овощи в морозилке теряют текстуру, вкус и привлекательный вид.

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Какие овощи нельзя замораживать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие овощи нельзя замораживать

Почему они теряют вкус и текстуру

Какие продукты хорошо переносят замораживание

Замораживание - один из лучших способов сохранить продукты надолго. Однако некоторые овощи плохо переносят низкие температуры, из-за чего теряют вкус, текстуру и привлекательный вид. Главред расскажет, какие овощи лучше употреблять свежими или заготавливать другим способом.

Как пишет издание Eating Well, проблема заключается в высоком содержании воды в этих овощах. При замораживании вода превращается в кристаллы льда, которые разрушают структуру клеток. В результате после размораживания овощи становятся мягкими, водянистыми и теряют свою хрусткость.

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Салат и листовая зелень

Листья салата, шпината и некоторых видов капусты сохраняют упругость благодаря высокому содержанию влаги. После замораживания листья вянут, становятся мягкими и перестают хрустеть.

Замороженнуюзелень не стоит использовать для свежих салатов, однако она прекрасно подойдет для супов, рагу, соусов или смузи.

Огурцы

Огурцы примерно на 95 % состоят из воды. После размораживания они становятся мягкими, сморщенными и водянистыми. Если хотите сохранить огурцы на зиму, лучше их замариновать, заквасить или законсервировать.

Помидоры

После заморозки помидоры теряют упругость и становятся водянистыми, поэтому для свежих салатов или бутербродов они уже не подойдут. В то же время их можно использовать для приготовления соусов, супов, борща, рагу или домашнего томатного сока.

Видео о том, как правильно замораживать овощи, можно посмотреть здесь:

Редис

Редис ценится за плотную и хрустящую текстуру. После заморозки он становится мягким, теряет вкус и выделяет много жидкости, поэтому хранить его таким способом не рекомендуется.

Сельдерей

Хрустящие стебли сельдерея после размораживания становятся вялыми и волокнистыми. Из-за потери сока они уже не подходят для свежих салатов и перекусов.

Какие овощи можно замораживать

Многие овощи хорошо переносят замораживание, особенно если предварительно их бланшировать - ненадолго опустить в кипяток, а затем быстро охладить в ледяной воде.

К ним относятся:

брокколи;

цветная капуста;

морковь;

зеленый горошек;

стручковая фасоль;

кукуруза.

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Об источнике: EatingWell EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию. Издание публикует полезные рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты). Пропагандирует умеренность и сбалансированность в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия - сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным. Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.

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