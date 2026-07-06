Превратятся в кашу: какие популярные овощи нельзя замораживать

Читайте в материале:
- Какие овощи нельзя замораживать
- Почему они теряют вкус и текстуру
- Какие продукты хорошо переносят замораживание
Замораживание - один из лучших способов сохранить продукты надолго. Однако некоторые овощи плохо переносят низкие температуры, из-за чего теряют вкус, текстуру и привлекательный вид. Главред расскажет, какие овощи лучше употреблять свежими или заготавливать другим способом.
Как пишет издание Eating Well, проблема заключается в высоком содержании воды в этих овощах. При замораживании вода превращается в кристаллы льда, которые разрушают структуру клеток. В результате после размораживания овощи становятся мягкими, водянистыми и теряют свою хрусткость.
Салат и листовая зелень
Листья салата, шпината и некоторых видов капусты сохраняют упругость благодаря высокому содержанию влаги. После замораживания листья вянут, становятся мягкими и перестают хрустеть.
Замороженнуюзелень не стоит использовать для свежих салатов, однако она прекрасно подойдет для супов, рагу, соусов или смузи.
Огурцы
Огурцы примерно на 95 % состоят из воды. После размораживания они становятся мягкими, сморщенными и водянистыми. Если хотите сохранить огурцы на зиму, лучше их замариновать, заквасить или законсервировать.
Помидоры
После заморозки помидоры теряют упругость и становятся водянистыми, поэтому для свежих салатов или бутербродов они уже не подойдут. В то же время их можно использовать для приготовления соусов, супов, борща, рагу или домашнего томатного сока.
Видео о том, как правильно замораживать овощи, можно посмотреть здесь:
Редис
Редис ценится за плотную и хрустящую текстуру. После заморозки он становится мягким, теряет вкус и выделяет много жидкости, поэтому хранить его таким способом не рекомендуется.
Сельдерей
Хрустящие стебли сельдерея после размораживания становятся вялыми и волокнистыми. Из-за потери сока они уже не подходят для свежих салатов и перекусов.
Какие овощи можно замораживать
Многие овощи хорошо переносят замораживание, особенно если предварительно их бланшировать - ненадолго опустить в кипяток, а затем быстро охладить в ледяной воде.
К ним относятся:
- брокколи;
- цветная капуста;
- морковь;
- зеленый горошек;
- стручковая фасоль;
- кукуруза.
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Об источнике: EatingWell
EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.
Издание публикует полезные рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).
Пропагандирует умеренность и сбалансированность в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия - сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.
Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.
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