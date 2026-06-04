Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

Простой способ заготовки укропа на зиму поможет сохранить его аромат и вкус. Для этого рецепта понадобятся зелень, масло, чеснок и несколько минут времени.

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Как заготовить укроп на зиму? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как сохранить укроп на зиму

Какой способ хранения укропа является лучшим

Укроп любят за его яркий аромат, но летом на огороде его часто вырастает так много, что съесть все просто невозможно. Тогда возникает вопрос: как сохранить зелень на зиму, чтобы она не потеряла свой запах и полезные свойства? Главред расскажет подробнее.

Почему сушка и замораживание — не лучшие варианты

Обычно укроп сушат или замораживают, но у этих способов есть свои минусы. Во время сушки зелень меняет свой вид, теряет цвет и аромат. Замораживание работает лучше, однако после морозилки укроп становится мягким, темнеет и уже не пахнет так, как свежий.

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Какой способ хранения укропа является лучшим

Чтобы укроп оставался ароматным, как будто его только что сорвали с грядки, из него готовят пасту. Масло помогает надежно сохранить аромат внутри банки.

Для приготовления понадобится:

200 г свежего укропа;

несколько зубчиков чеснока;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. соли;

около 80 мл растительного масла.

Сначала укроп моют и полностью высушивают на полотенце, ведь лишняя влага может испортить заготовку. Затем зелень мелко нарезают и кладут в блендер или глубокую миску. Туда же добавляют чеснок, соль, лимонный сок и масло, после чего все хорошо перемешивают. Полученную густую массу раскладывают в чистые банки и ставят в холодильник.

Такую пасту удобно добавлять в супы, к вареному картофелю, мясу, соусам или просто намазывать на бутерброды.

Видео о том, как хранить укроп без морозильных камер, можно посмотреть здесь:

Главный секрет длительного хранения

Чтобы укроп в банке не портился и оставался ярко-зеленым, сверху всегда должен быть тонкий слой масла. Оно действует как естественная защита — не пропускает воздух и не дает зелени потемнеть.

Каждый раз, когда вы берете немного пасты для приготовления блюд, этот слой нарушается. Поэтому перед тем, как поставить банку обратно в холодильник, стоит долить сверху одну-две ложки свежего масла. Так заготовка может храниться несколько месяцев.

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Об источнике: Egeszsegkalauz. Egészségkalauz (egeszsegkalauz.hu) — ведущий венгерский медицинский портал, который простым языком объясняет симптомы болезней, действие лекарств и правила здорового образа жизни. Контент сайта создают и проверяют профессиональные врачи и фармацевты, что обеспечивает его высокую надежность. Ресурс также имеет удобные инструменты для онлайн-поиска симптомов, однако вся информация на нем носит исключительно ознакомительный характер и не заменяет визит к врачу.

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