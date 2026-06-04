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Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

Марина Иваненко
4 июня 2026, 19:20
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Простой способ заготовки укропа на зиму поможет сохранить его аромат и вкус. Для этого рецепта понадобятся зелень, масло, чеснок и несколько минут времени.
Как заготовить укроп на зиму?
Как заготовить укроп на зиму? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как сохранить укроп на зиму
  • Какой способ хранения укропа является лучшим

Укроп любят за его яркий аромат, но летом на огороде его часто вырастает так много, что съесть все просто невозможно. Тогда возникает вопрос: как сохранить зелень на зиму, чтобы она не потеряла свой запах и полезные свойства? Главред расскажет подробнее.

Почему сушка и замораживание — не лучшие варианты

Обычно укроп сушат или замораживают, но у этих способов есть свои минусы. Во время сушки зелень меняет свой вид, теряет цвет и аромат. Замораживание работает лучше, однако после морозилки укроп становится мягким, темнеет и уже не пахнет так, как свежий.

видео дня

Какой способ хранения укропа является лучшим

Чтобы укроп оставался ароматным, как будто его только что сорвали с грядки, из него готовят пасту. Масло помогает надежно сохранить аромат внутри банки.

Для приготовления понадобится:

  • 200 г свежего укропа;
  • несколько зубчиков чеснока;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ч. л. соли;
  • около 80 мл растительного масла.

Сначала укроп моют и полностью высушивают на полотенце, ведь лишняя влага может испортить заготовку. Затем зелень мелко нарезают и кладут в блендер или глубокую миску. Туда же добавляют чеснок, соль, лимонный сок и масло, после чего все хорошо перемешивают. Полученную густую массу раскладывают в чистые банки и ставят в холодильник.

Такую пасту удобно добавлять в супы, к вареному картофелю, мясу, соусам или просто намазывать на бутерброды.

Видео о том, как хранить укроп без морозильных камер, можно посмотреть здесь:

Главный секрет длительного хранения

Чтобы укроп в банке не портился и оставался ярко-зеленым, сверху всегда должен быть тонкий слой масла. Оно действует как естественная защита — не пропускает воздух и не дает зелени потемнеть.

Каждый раз, когда вы берете немного пасты для приготовления блюд, этот слой нарушается. Поэтому перед тем, как поставить банку обратно в холодильник, стоит долить сверху одну-две ложки свежего масла. Так заготовка может храниться несколько месяцев.

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Об источнике: Egeszsegkalauz.

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