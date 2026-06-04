Больше никакой заморозки — как сохранить аромат укропа на всю зиму

О чем вы узнаете:
- Как сохранить укроп на зиму
- Какой способ хранения укропа является лучшим
Укроп любят за его яркий аромат, но летом на огороде его часто вырастает так много, что съесть все просто невозможно. Тогда возникает вопрос: как сохранить зелень на зиму, чтобы она не потеряла свой запах и полезные свойства? Главред расскажет подробнее.
Почему сушка и замораживание — не лучшие варианты
Обычно укроп сушат или замораживают, но у этих способов есть свои минусы. Во время сушки зелень меняет свой вид, теряет цвет и аромат. Замораживание работает лучше, однако после морозилки укроп становится мягким, темнеет и уже не пахнет так, как свежий.
Какой способ хранения укропа является лучшим
Чтобы укроп оставался ароматным, как будто его только что сорвали с грядки, из него готовят пасту. Масло помогает надежно сохранить аромат внутри банки.
Для приготовления понадобится:
- 200 г свежего укропа;
- несколько зубчиков чеснока;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. соли;
- около 80 мл растительного масла.
Сначала укроп моют и полностью высушивают на полотенце, ведь лишняя влага может испортить заготовку. Затем зелень мелко нарезают и кладут в блендер или глубокую миску. Туда же добавляют чеснок, соль, лимонный сок и масло, после чего все хорошо перемешивают. Полученную густую массу раскладывают в чистые банки и ставят в холодильник.
Такую пасту удобно добавлять в супы, к вареному картофелю, мясу, соусам или просто намазывать на бутерброды.
Видео о том, как хранить укроп без морозильных камер, можно посмотреть здесь:
Главный секрет длительного хранения
Чтобы укроп в банке не портился и оставался ярко-зеленым, сверху всегда должен быть тонкий слой масла. Оно действует как естественная защита — не пропускает воздух и не дает зелени потемнеть.
Каждый раз, когда вы берете немного пасты для приготовления блюд, этот слой нарушается. Поэтому перед тем, как поставить банку обратно в холодильник, стоит долить сверху одну-две ложки свежего масла. Так заготовка может храниться несколько месяцев.
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Об источнике: Egeszsegkalauz.
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