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Зачем огородники опрыскивают помидоры аспирином — секрет урожая

Марина Иваненко
3 июня 2026, 21:04
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Аспирин может стать полезным помощником для томатов в период жары и дождей. Как приготовить раствор, когда проводить обработку и для каких культур он подходит.
Аспирин в огороде
Аспирин на огороде / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как аспирин влияет на томаты и другие культуры
  • Для каких культур подходит аспириновая вода

Каждый хозяин мечтает о богатом и здоровом урожае томатов, однако летом эти культуры часто страдают от капризов погоды и грибковых заболеваний. Мало кто знает, что эффективное средство для защиты и подкормки растений можно найти в обычной домашней аптечке. Речь идет об аспирине, который способен стать мощным помощником на огороде.

видео дня

Обычная таблетка поможет приготовить действенный спрей для опрыскивания. Он не только борется с возбудителями болезней, но и улучшает состояние растений и помогает им противостоять вредителям. Главред расскажет об этом подробнее.

Как аспирин действует на томаты и другие культуры

На wp.pl рассказывают о том, что современные исследования подтверждают: салициловая кислота, которая является основой аспирина, положительно влияет на развитие растений. Она работает как своеобразный эко-стимулятор и иммуномодулятор.

Основные преимущества использования такого раствора:

  • регулярная обработка поддерживает развитие кустов, улучшает качество плодов и увеличивает их количество;
  • помидоры гораздо легче переносят неблагоприятные условия: длительную жару, засуху, резкие перепады температуры или затяжные дожди;
  • салициловая кислота активирует защитные силы растений, благодаря чему они успешно сопротивляются грибкам, вирусам, бактериям и атакам вредителей.
Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Рецепт приготовления домашнего раствора

Приготовить средство для опрыскивания очень просто. Для этого понадобится минимум времени:

  1. Возьмите 1 таблетку аспирина и тщательно раздавите ее до состояния порошка.
  2. Залейте порошок 1 литром воды и хорошо перемешайте.
  3. Оставьте раствор постоять примерно на час, чтобы препарат полностью растворился, а вода достигла комнатной температуры.
  4. Перелейте жидкость в опрыскиватель или бутылку с пульверизатором.

Правила безопасного опрыскивания

Чтобы метод принес максимальную пользу и не навредил растениям, важно соблюдать четкие правила.

Опрыскивать кусты лучше всего ранним утром. Категорически запрещено делать это под прямыми солнечными лучами, иначе капли воды будут действовать как линзы и вызовут ожоги на листьях.

Процедуру проводят не чаще одного раза в 2–3 недели и исключительно в период вегетации растений.

Видео о том, как использовать аспирин в огороде, можно посмотреть здесь:

Для каких еще растений подходит аспирин

Помимо помидоров, этот раствор полезен для защиты других культур, подверженных увяданию и грибковым инфекциям. Им можно опрыскивать перец, картофель, огурцы, а также садовые деревья — яблони, груши, черешню и вишню.

Кроме того, аспириновая вода подойдет для полива комнатных цветов.

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Об источнике: Wirtualna Polska

Wirtualna Polska (WP) — один из крупнейших и старейших (с 1995 года) интернет-порталов Польши, являющийся главным информационным хабом страны. Ресурс работает как универсальная стартовая страница "все в одном", объединяя оперативные новости политики и экономики, популярную национальную почтовую службу, сервисы электронной коммерции и обширную сеть тематических журналов (в частности о спорте, технологиях, быте и садоводстве).

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