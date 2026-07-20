Избавиться от липких следов скотча можно всего за 5 секунд: простое народное средство

Вы узнаете:
- Как отмыть скотч со стекла без разводов
- Какое средство подходит для деревянных и пластиковых поверхностей
- Почему клейкое пятно лучше убирать сразу
Украинцы часто заклеивают скотчем окна для утепления рам или защиты стекла от ударной волны, а после снятия ленты на стекле остаются неприглядные клейкие полосы. Для очистки окон хорошо подходит обычное подсолнечное масло, которое, в отличие от воды, глубоко проникает в остатки клея и растворяет их изнутри, пишет УНИАН.
Масло перед применением переливают в пульверизатор и обильно опрыскивают загрязнённый участок стекла. Через 15 минут поверхность протирают мягкой губкой, удаляя размягченные клейкие частицы, а само масло смывают средством для стекол или мыльным раствором.
Магазинные средства против клея
Для борьбы со следами скотча на мебели производители хозяйственных товаров выпускают специальные спреи-растворители. В их состав входят органические растворители, такие как изопропанол, поверхностно-активные вещества и цитрусовые экстракты, которые расщепляют структуру клея и превращают его в гелеобразную массу, которую легко удалить салфеткой.
Такое средство наносят на пятно, оставляют примерно на 5 минут, а затем удаляют остатки салфеткой. Производители рекомендуют сначала проверить продукт на незаметном участке материала, поскольку агрессивные компоненты могут повредить поверхность.
Народные методы: ацетон, спирт и фен
Если профессионального средства под рукой нет, в ход идут обычные вещи из косметички. Скотч хорошо удаляется ацетоном: ватным диском, смоченным в средстве для снятия лака, протирают пятно, и через несколько секунд клей растворяется. Ацетон - агрессивный растворитель, поэтому перед использованием его стоит опробовать на незаметном участке.
На пластиковых и деревянных поверхностях ацетон применять нельзя - он может повредить материал. Для пластика и дерева лучшим вариантом станет медицинский спирт, а при его отсутствии - нашатырный спирт или водка. Загрязнённый участок протирают ватой, смоченной в спирте, и оставляют на 5 минут.
Если загрязнение оказалось особенно стойким, перед очисткой его можно предварительно размягчить феном - теплым воздухом обдувают пятно, а затем удаляют одним из описанных способов. Стекло феном нагревать не стоит: оно может треснуть. Чем быстрее после снятия скотча начать очистку, тем проще удалить клейкий след - засохшие остатки удалить значительно сложнее.
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Об источнике: УНИАН
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