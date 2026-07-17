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Как отмыть конфорки от нагара: станут как новые менее чем за час

Анна Косик
17 июля 2026, 14:11
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Одно домашнее средство с лёгкостью справится с жиром и нагаром на конфорках.
конфорки
Лайфхак для очистки конфорок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • В чём нужно замачивать конфорки
  • Какая паста поможет очистить конфорки

Грязь, нагар и жир на конфорках газовой плиты со временем накапливаются даже при регулярной уборке кухни. Но отмыть конфорки до идеального состояния можно даже без дорогой химии.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка зрения 360°" показал простой способ, который помогает отчистить конфорки до состояния новых менее чем за час.

видео дня

Как замочить конфорки для очистки

Первый этап очистки - замачивание конфорок в горячем растворе лимонной кислоты. Для этого нужно довести до кипения один литр воды и добавить в него две столовые ложки лимонной кислоты.

"Хорошо перемешиваем и погружаем сюда наши конфорки. Даем буквально тридцать минут, чтобы всё там постояло, откисло и отслоилось", - отметил автор.

Как приготовить пасту для очистки конфорок

Пока конфорки размокают, нужно приготовить простую чистящую пасту из следующих компонентов:

  • 1 столовая ложка соды
  • 2 столовые ложки любого моющего средства
  • 1–2 столовые ложки уксуса

Полученную смесь нужно нанести на поверхность конфорок и оставить примерно на 10–15 минут. Автор утверждает, что за это время жир и нагар начнут легко отделяться.

Как отмыть плиту на кухне инфографика
Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

По истечении отведенного времени остаётся тщательно смыть остатки пасты с конфорок и вытереть их насухо.

Смотрите видео о том, как отмыть конфорки:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰

"Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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