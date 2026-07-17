Теневой флот РФ идет ко дну, Кремль в панике: зачем Украина устроила погром

Вооруженные силы Украины методично превращают российские танкеры в дрейфующие баржи.

https://glavred.info/analytics/tenevoy-flot-rf-idet-ko-dnu-kreml-v-panike-zachem-ukraina-ustroila-pogrom-10781318.html Ссылка скопирована

Российские корабли горят после ударов украинских БПЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Читайте в материале:

Почему Россия покинула Средиземное море

Как дроны FP-1 и FP-2 наводятся на цель по кораблям

Сколько танкеров "теневого флота" поразила СБС

Украина развернула масштабную кампанию против российского "теневого флота", который Кремль использует для перевозки нефти, топлива и военных грузов в обход международных санкций. За несколько недель украинские морские дроны поразили уже более полутора сотен судов.

В то же время Военно-морские силы потопили очередной сторожевой корабль ФСБ у Новороссийска. Кремль тем временем пытается найти способ прикрыть танкеры от украинских дронов, а военные блогеры РФ признают провал системы противовоздушной обороны портов.

видео дня

Главред выяснил, почему Украина атакует теневой флот России в Чёрном и Азовском морях.

Сколько кораблей "теневого флота" было поражено

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что 17 июля украинские дроны вывели из строя двенадцать судов противника: девять сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир. Эти удары стали очередным эпизодом операции "МоЛоЧКа", которая продолжется уже 12 суток.

"Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива и грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; цель не в том, чтобы пятнами нефти загрязнить акваторию, поэтому никаких пробоин", - отметил командующий.

Пострадавшие корабли 17 июля / Фото: https://t.me/robert_magyar

По официальным данным СБС, с начала операции 6 июля украинские силы в общей сложности поразили 159 судов российского "теневого флота". Больше всего ударов - 117 - пришлось на Азовское море, ещё 42 единицы флота были атакованы в Чёрном море.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Почему удары по танкерам важны для фронта

Атаки на суда теневого флота стали продолжением морской изоляции Крыма. Пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ пояснил, что еще три года назад Киев на законных основаниях закрыл проход через Керче-Еникальский канал, ведь управление проливом всегда оставалось за Украиной.

По его словам, после проблем с сухопутной логистикой россияне были вынуждены активнее использовать морские маршруты для снабжения оккупированного полуострова. В то же время Азовское море уже давно находится в зоне поражения украинских сил.

"Учитывая, что мост - это последнее, что они подключат для логистики, речь шла о сухопутном коридоре. Уязвимость сухопутного коридора в том, что он ближе к линии боевого столкновения, соответственно, набор инструментов гораздо богаче. В целом это акт отчаяния - пустить танкеры, учитывая, что более двух лет назад мы официально заявили, что Азовское море находится в зоне поражения, и доказали это не только Военно-морские силы, но и наши коллеги из других видов и родов войск. Сейчас СБС доводит эту формулу до совершенства, и это первая причина - отрезание военной логистики, чтобы уменьшить военный потенциал врага на этом направлении", - пояснил Плетенчук.

Аэродромы в Крыму / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь ВМС добавил, что авиация противника взлетает с крымских аэродромов с начала полномасштабного вторжения, а сам полуостров обеспечивает южную группировку российских войск. Поэтому, как подчеркнул он, любое судно, заходящее в территориальные воды без разрешения Киева, нарушает международное право.

"Крым - это Украина по всем международным нормам. И когда эти суда без предупреждения, без разрешения заходят в наши территориальные воды, они являются злостными нарушителями", - добавил пресс-секретарь.

Отдельно Плетенчук объяснил экономическое значение ударов по нефтеналивным судам для российской экономики. По его оценке, молчание официальных лиц Кремля на фоне бурного возмущения пропагандистов свидетельствует о реальной значимости этих потерь.

"Нефть - это кровь войны и кровь экономики внутри России и за её пределами. Довольно много нефти через Азов такими маломерными танкерами типа "река-море" они перевозили на супертанкеры в море через пролив. Но сейчас получается так, что эта лавочка закрылась", - отметил он.

Как оккупанты пытаются защитить танкеры от дронов

Такие масштабы потерь заставили оккупантов искать способ прикрыть флот новыми силами. Движение сопротивления"Атеш" сообщило о планах командования усилить охрану нефтеналивных судов.

По данным движения, оккупанты готовы задействовать центр беспилотных систем "Рубикон", а также перебросить 51-ю дивизию противовоздушной обороны и 1096-й зенитный ракетный полк Черноморского флота. На каждый танкер планируется направить до трёх военных, вооружённых спаренными пулемётами, ПЗРК и зенитными дронами.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

Агент "Атеш" в штабе Черноморского флота пояснил, что таким образом Кремль пытается сохранить канал обхода международных санкций и финансирования войны, особенно после успешных атак ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

"Мы фиксируем все перемещения сил ПВО и передаем координаты Силам обороны Украины. Теневой флот пойдет ко дну вслед за Черноморским", - заявили в "Атеш".

Почему Россия впервые с 2013 года покинула Средиземное море

Пока оккупанты ищут дополнительное прикрытие для флота в Азовском и Черном морях, аналитики фиксируют фактическое исчезновение российских кораблей из совершенно другого моря. По данным OSINT-проекта Russian Forces Spotter, который отслеживает передвижения военных судов, в Средиземном море на данный момент не зафиксировано ни одного боевого корабля РФ - впервые с тех пор, как Москва начала поддерживать там постоянное присутствие.

Аналитики проекта отмечают, что это не единичный эпизод, а следствие целого ряда проблем. После 2022 года Турция закрыла для военных кораблей проливы Босфор и Дарданеллы, а сирийский порт Тартус после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года превратился скорее в ограниченный логистический узел, чем в полноценную базу.

Аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас в комментарии изданию The Insider рассказал о новом логистическом маршруте россиян и сложностях с согласованием прохода кораблей.

"Теперь российским кораблям, следующим в Средиземное море, приходится выходить из портов Северной Европы - и тем же путем возвращаться обратно", - отметил Дуглас.

Обозреватели добавляют, что часть сил, которые ранее действовали бы в Средиземноморье, вместо этого сопровождает яхту российского диктатора Владимира Путина и другие суда у берегов Великобритании, поэтому пока непонятно, является ли это временной паузой или долгосрочным изменением характера присутствия РФ в регионе.

Как российские военные блогеры реагируют на удары по кораблям ФСБ

На фоне таких потерь в портах всё громче звучит недовольство внутри самой России. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) зафиксировали бурную реакцию связанного с Кремлем российского милблогера на удар украинских сил по сторожевому кораблю ФСБ вблизи Геленджика, где в порту не было защитных сеток против дронов.

"Милблогер раскритиковал невнимательность чиновников в вопросе укрепления обороны России против украинских беспилотных систем. Другой российский милблогер также выразил сомнение в том, как украинские беспилотные корабли проникли незамеченными, прежде чем столкнуться с судном ФСБ", - пишут аналитики ISW.

Сколько судов теневого флота РФ находятся под санкциями

Разочарование пропагандистов вряд ли уменьшит масштаб проблемы, ведь, по официальным украинским оценкам, под ударом оказалось подавляющее большинство теневого флота РФ. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью Главреду рассказал, что около 70% кораблей так называемого российского "теневого флота" уже подпадают под ограничения, хотя точное количество зависит от методики подсчета.

"Простое предположение: танкеров "теневого флота" - около тысячи, из них под санкциями ориентировочно 700", - указал он.

Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

По словам Власюка, сами ограничения должны сопровождаться реальными последствиями для нарушителей, поэтому Украина предлагает партнерам несколько вариантов действий - от фактической остановки движения таких танкеров до внесения их капитанов в санкционные списки или ограничения возможностей использования судов путем давления на страховщиков и операторов.

"То есть есть разные варианты, которые нужно активно применять", - резюмировал он.

Что говорит президент Зеленский об ударах

О том, что сужение морских возможностей Кремля - лишь часть более широкой стратегии давления, заявил и глава украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что география украинских средств поражения расширилась уже более чем на 2500 километров от границы - под удар впервые попал Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России.

Ранее подобный тезис высказал и президент США Дональд Трамп. Он назвал атаки на "теневой флот" рычагом для ускорения завершения войны.

"Уже нет координат на территории зла, которые были бы недосягаемы для украинского правосудия. Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры теневого флота, военная инфраструктура России ощутили все это на себе. Наша главная цель - не Россия без бензина, а Украина без России", - отметил Зеленский.

Какое обновление получили дроны FP-1 и FP-2

Между тем на новом видео с ударами по Черному морю Defence Express разглядело деталь, которая может свидетельствовать о технологическом обновлении самих дронов. По наблюдениям издания, в кадрах атаки в ночь на 17 июля, когда дальнобойные дроны поразили девять сухогрузов, танкер, танкер-газовоз и буксир, появился новый элемент управления.

Оператор получил возможность выбирать конкретный участок цели, после чего алгоритм самостоятельно доводил дрон до попадания. Именно благодаря этой функции танкер-газовоз удалось поразить точно в корму силами 1-го Отдельного центра беспилотных систем.

"Использовались ли до этого дроны от Fire Point с аналогичной системой - неизвестно. Но на предыдущих видео подобных маркеров интерфейса не было", - отмечают аналитики издания.

По версии Defence Express, система донаведения решает сразу две задачи: уменьшает зависимость результата от мастерства оператора и гарантирует, что дрон долетит до цели даже в случае потери сигнала управления.

Насколько сильно пострадал морской экспорт Украины

Пока украинские дроны повышают точность в море, сами порты Украины находятся под непрерывными обстрелами. Forbes Ukraine сообщает, что украинский морской экспорт переживает самый острый кризис с момента запуска собственного черноморского коридора в августе 2023 года.

Из-за систематических атак РФ порты Одессы уже потеряли до трети мощностей по перевалке зерна. За первый квартал 2026 года зафиксировано более 180 атак на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска - больше, чем за весь 2025 год, когда их насчитывалось около 150, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий.

Представитель одной из крупных одесских компаний, предоставляющей услуги морских перевозок, на условиях анонимности из-за деликатности темы рассказал изданию о масштабах разрушений в порту.

"У нас ежедневные обстрелы портовой инфраструктуры… Каждый день выходит из строя какой-то терминал, страдают 3–4 судна. Морской коридор впервые за много лет находится на грани остановки", - рассказал он Forbes Ukraine.

Как ВМС Украины потопили сторожевой корабль "Изумруд"

Параллельно с ударами по танкерам Defence Express обратил внимание на ещё одну громкую цель - крупный сторожевой корабль ФСБ, загнанный в бухту Новороссийска. По данным издания, 14 июля Военно-морские силы Украины атаковали морским дроном Sargan-3000 сторожевой корабль 2-го ранга "Изумруд" проекта 22460 "Охотник", принадлежавший береговой охране пограничной службы ФСБ РФ. Корабль имел полное водоизмещение 750 тонн и длину 62,5 метра, что фактически соответствует габаритам малого корвета, а вооружение ограничивалось 30-мм артиллерийской установкой и пулеметами. В результате попадания судно не просто затонуло, а лишилось значительной части корпуса.

Аналитики издания отмечают, что боевая часть Sargan-3000 весом около 450 кг вполне достаточна для поражения кораблей такого класса, ведь подобные дроны ранее потопили гораздо более крупные цели - десантный корабль "Цезарь Куников" водоизмещением 4080 тонн и патрульный корабль "Сергей Котов" водоизмещением 1800 тонн.

Морской дрон "Малюк" / Инфографика: Гравред

"Похоже, что ра**исты больше боялись не украинских морских дронов, а ударных БПЛА", - говорится в оценке Defence Express, которое обращает внимание на то, что ещё за два месяца до потери "Изумруда" подобные сторожевые корабли начали обшивать сеткой-рабицей.

Издание подводит итог, что из четырнадцати построенных кораблей проекта "Охотник" на Чёрном море у оккупантов оставалось лишь шесть, а сам факт применения Sargan-3000 - многофункциональной платформы, способной нести как боевой модуль, так и средства РЭБ, - подтверждает гибкость украинской тактики.

Читайте также:

О персоне: Владислав Власюк Владислав Власюк - украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права. В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже. В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где занимал должность управляющего партнера. В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве. С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции. Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта. В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы в области правового просвещения и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года. В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы ведомства, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA - межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины. С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред