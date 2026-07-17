Один лимон решит десяток проблем в доме и саду: как использовать лимонные корки

С помощью лимонной кожуры очищают поверхности, отпугивают вредителей, удобряют почву и выращивают рассаду.

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Как использовать лимонную кожуру в саду и огороде / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему не стоит выбрасывать лимонные корки

Как сделать натуральный очиститель для кухни

Как опытные дачники используют лимонную кожуру в огороде

Свежий лимон прекрасно дополняет как сладкие, так и соленые блюда. Но после приготовления часто остается кожура, которую многие сразу отправляют в мусор. Между тем она может принести немало пользы в быту, а также в саду и огороде.

Главред разобрался, как использовать лимонные корки и собрал полезные бытовые хитрости.

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Прежде всего, стоит отметить, что лимонная кожура богата натуральными кислотами, которые помогают отпугивать комаров, клещей и других вредителей, а также способны привлекать полезных насекомых-опылителей.

1. Приготовьте натуральное средство от вредителей.

Из лимонов можно сделать экологически безопасный спрей для защиты растений, пишет Martha Stewart.

Для этого нарежьте шесть лимонов, залейте их четырьмя стаканами воды, доведите до кипения и оставьте настаиваться на ночь. Затем процедите жидкость, перелейте ее в бутылку с распылителем, а оставшиеся плоды отправьте в компост.

Чтобы усилить эффект, можно добавить несколько листьев мяты - ее запах также отпугивает вредителей. Если на растениях появилась тля, специалисты рекомендуют добавить чайную ложку жидкого мыла.

Опрыскивайте грядки по мере необходимости, чтобы аромат сохранялся.

Еще один простой способ защиты - разложить лимонную кожуру вокруг растений или по периметру грядок. Она станет дополнительным барьером для слизней, насекомых и других незваных гостей.

2. Повышайте кислотность почвы.

Лимонная кожура содержит лимонную кислоту, которая при компостировании помогает сделать почву более кислой.

Положите кожуру в компост вместе с другими органическими отходами. Примерно через полгода готовый компост можно использовать для растений, предпочитающих кислую почву, например голубики или азалии.

Если компостной кучи нет, высушите кожуру, измельчите ее в порошок и слегка присыпьте землю вокруг растений. Это позволит мягко скорректировать уровень кислотности почвы.

3. Используйте как натуральное удобрение.

Лимонная кожура содержит витамины и полезные вещества, которые могут поддержать здоровье растений.

Для приготовления жидкого удобрения измельчите кожуру, залейте водой и оставьте на несколько дней. Затем процедите настой и используйте получившуюся жидкость для полива растений.

Такое домашнее удобрение действует мягко и подходит для регулярного применения.

4. Привлекайте бабочек.

Если хотите, чтобы в саду было больше бабочек, разложите кусочки лимонной кожуры в небольших емкостях по участку.

Бабочек привлекает содержащаяся в кожуре кислота. Главное - регулярно менять кожуру, не допуская появления плесени.

Дополнительный бонус - легкий цитрусовый аромат, который делает пребывание в саду еще приятнее.

5. Очищайте садовый инвентарь.

Лимонная кислота отлично справляется с загрязнениями на садовых инструментах.

Достаточно натереть загрязненные поверхности внутренней стороной кожуры, затем промыть водой и тщательно высушить. Регулярная очистка инвентаря помогает снизить риск распространения грибковых и бактериальных заболеваний среди растений.

6. Выращивайте рассаду.

Половинки лимонной кожуры можно использовать как экологичные биоразлагаемые горшочки для рассады.

Удалите мякоть, сделайте небольшое дренажное отверстие в нижней части, заполните кожуру грунтом для рассады и посейте семена.

Когда сеянцы окрепнут, их можно высадить в открытый грунт прямо вместе с лимонной "чашечкой". Со временем кожура разложится в почве, обогатив ее органическими веществами.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

7. Ароматизируйте кухню.

На кухне могут царить самые разные запахи, но аромат лимона подарит свежесть.

Положите лимонную цедру в кастрюлю с небольшим количеством воды и уксуса и позвольте аромату наполнить комнату, пишет The Spruce.

8. Очистите микроволновую печь.

Специалист по уборке из компании CottageCare Скотт Шрейдер советует положить несколько лимонных корок в миску с водой, а затем нагреть все это в микроволновке от трех до пяти минут. Пар от воды помогает удалить остатки пищи, прилипшие к тарелке в микроволновке, и устраняет запахи.

Далее возьмите бумажное полотенце и протрите остатки, которые могли скопиться внутри микроволновой печи.

9. Очистите пятна от воды.

Если на кухонном кране появились пятна от воды , лимонная цедра может стать тем решением, которое вы так долго искали.

Лимонную цедру нужно нанести непосредственно на пятна от воды, после этого никаких покупных чистящих средств не потребуется.

10. Приготовьте чистящее средство.

Если у вас заканчиваются чистящие средства, можно измельчить сушеные лимонные корки в порошок, а затем смешать его с пищевой содой. В результате получается полезное, приятно пахнущее средство, которое можно использовать для полировки внутренней поверхности раковины.

11. Создайте свой собственный спрей-очиститель.

Можно приготовить универсальное чистящее средство своими руками, используя лимонную цедру в качестве основы. Для этого поместите немного цедры в стеклянную банку и залейте белым уксусом. Средство нужно настаивать в течение недели.

По истечении указанного времени процедите раствор и перелейте его в бутылку с распылителем, чтобы использовать это чистящее средство по всему дому по своему усмотрению. Особенно хорошо оно работает при чистке столешниц в ванной и для обезжиривания на кухне.

Смотрите видео - Как использовать лимонную кожуру:

Ранее Главред писал, как своими руками сделать моющее средство, которое поможет в уборке кухни. Для его приготовления понадобится кожура апельсина.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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