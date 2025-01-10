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Для чего хозяйки кладут апельсиновые корки в соль: средство отмоет всю кухню

Мария Николишин
10 января 2025, 19:32
116
Рецепт простого домашнего моющего средства, которое справится с жиром.
Для чего хозяйки кладут апельсиновые корки в соль: средство отмоет всю кухню
Моющее средство из апельсиновых корок / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что можно сделать с кожурой апельсина
  • Как сделать домашнее моющее средство

Сезон цитрусовых в самом разгаре. Многие просто выбрасывают кожуру апельсина, но из нее можно сделать замечательное моющее средство, которое поможет в уборке кухни.

Главред решил разобраться, как можно использовать апельсиновые корки.

Моющее средство из апельсиновых корок

Автор YouTube канала "Советы для дома" говорит, что апельсиновые корки могут быть отличным компонентом для домашнего моющего средства.

По её словам, нужно взять 1 литр кипятка, положить туда апельсиновые корки и настоять их в течение 5 минут. После этого нужно добавить две столовые ложки соли, одну столовую ложку соды и хорошо перемешать.

Готовый раствор нужно процедить через сито. После этого к смеси добавить один стакан уксуса и 200 миллилитров средства для мытья посуды.

Во время перемешивания должна образоваться густая пена - это означает, что домашнее моющее средство готово. Его можно хранить в бутылочках с дозатором, чтобы им было удобно пользоваться.

Как использовать средство

Это средство хорошо справляется с жиром, поэтому им можно отмыть всю кухню. Например:

  • плиту;
  • духовку;
  • микроволновую печь;
  • кухонную мебель;
  • глянцевые фасады.

Для чего хозяйки кладут апельсиновые корки в соль - видео:

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Что известно о YouTube канале "Советы для дома"?

Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

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кухня моющие средства лайфхак уборка апельсины
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