Копеечное средство удивит блестящим результатом: как идеально отмыть мультиварку

Как нельзя мыть мультиварку - можно ли мыть мультиварку уксусом.

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Как очистить внутреннюю крышку мультиварки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, multivarka.pro

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Можно ли мыть мультиварку внутри

Как правильно вымыть мультиварку

Во время постоянного использования мультиварки неизбежно сталкиваешься с проблемой ее загрязнения. Остатки пищи, разводы и пятна жира рано или поздно появляются на любой электрической кастрюле для автоматической тепловой обработки пищи.

Этот бытовой прибор хотя и сделан максимально безопасным для использования, однако имеет некоторые свои особенности в эксплуатации. При правильном уходе и соблюдении мер, прописанных в инструкции, мультиварка будет радовать своей безотказной работой долгое время, пишет Главред.

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Можно ли мыть мультиварку внутри

Как и любой другой электроприбор, мультиварка боится прямого попадания воды, поэтому нельзя ее мыть наряду с посудой в раковине или в посудомоечной машине целиком. Перед тем, как начать мыть мультиварку, необходимо:

отключить ее от электрической сети;

дождаться охлаждения нагревательных элементов;

отсоединить и снять все аксессуары.

/ Главред

Как правильно вымыть мультиварку

Если накопились засохшие частицы пищи на внутренних элементах, для очистки чаши мультиварки в нее добавляют немного воды и кладут половину лимона. Затем включают режим "на пару" до 15-20 минут. После этого достают чашу мультиварки, и тщательно протирают электроприбор и крышку изнутри.

Чем мыть нагревательный элемент мультиварки

Из соображений безопасности не стоит заливать нагревательный элемент мультиварки водой, ведь это может привести к поломке электроприбора. Необходимо аккуратно очистить нагревательный элемент с помощью обычных средств – например соды. Можно использовать при этом тряпку, слегка смоченную в воде.

Как отмыть чашу в мультиварке

Профессионалы советуют эффективный метод очистки чаши мультиварки.

Уксусная смесь:

в чашу мультиварки добавить уксус и воду в равной пропорции;

включить режим "варка" или "пароварка" на 15-20 минут;

после очистки чашу необходимо сполоснуть и протереть мягкой тканью.

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