Копеечное средство удивит блестящим результатом: как идеально отмыть мультиварку

Важно:
- Можно ли мыть мультиварку внутри
- Как правильно вымыть мультиварку
Во время постоянного использования мультиварки неизбежно сталкиваешься с проблемой ее загрязнения. Остатки пищи, разводы и пятна жира рано или поздно появляются на любой электрической кастрюле для автоматической тепловой обработки пищи.
Этот бытовой прибор хотя и сделан максимально безопасным для использования, однако имеет некоторые свои особенности в эксплуатации. При правильном уходе и соблюдении мер, прописанных в инструкции, мультиварка будет радовать своей безотказной работой долгое время, пишет Главред.
Можно ли мыть мультиварку внутри
Как и любой другой электроприбор, мультиварка боится прямого попадания воды, поэтому нельзя ее мыть наряду с посудой в раковине или в посудомоечной машине целиком. Перед тем, как начать мыть мультиварку, необходимо:
- отключить ее от электрической сети;
- дождаться охлаждения нагревательных элементов;
- отсоединить и снять все аксессуары.
Как правильно вымыть мультиварку
Если накопились засохшие частицы пищи на внутренних элементах, для очистки чаши мультиварки в нее добавляют немного воды и кладут половину лимона. Затем включают режим "на пару" до 15-20 минут. После этого достают чашу мультиварки, и тщательно протирают электроприбор и крышку изнутри.
Чем мыть нагревательный элемент мультиварки
Из соображений безопасности не стоит заливать нагревательный элемент мультиварки водой, ведь это может привести к поломке электроприбора. Необходимо аккуратно очистить нагревательный элемент с помощью обычных средств – например соды. Можно использовать при этом тряпку, слегка смоченную в воде.
Как отмыть чашу в мультиварке
Профессионалы советуют эффективный метод очистки чаши мультиварки.
Уксусная смесь:
- в чашу мультиварки добавить уксус и воду в равной пропорции;
- включить режим "варка" или "пароварка" на 15-20 минут;
- после очистки чашу необходимо сполоснуть и протереть мягкой тканью.
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Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
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