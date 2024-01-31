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4 лучших метода, как убрать запах мяса из холодильника: и следа не останется

Алёна Воронина
31 января 2024, 17:02
Чтобы убрать запах испорченного мяса, нужно выполнить несколько основных шагов.
Мясо, девочка
Как убрать запах мяса из холодильника/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Как бы мы ни старались вовремя перебирать все продукты в холодильнике и морозилке и выбрасывать те, которые уже потреблять нельзя, всё равно время от времени могут возникать ситуации, когда какие-то продукты там портятся. Иногда такое может произойти, если на время исчезала электроэнергия. Мясо относится к продуктам, которые склонны портиться быстрее всего. Поэтому время от времени может у любого из нас может возникать вопрос, как избавиться от неприятного запаха в морозильной камере или холодильнике после испортившегося мяса.

Испорченное мясо может создать неудобства не только потому, что им может "пропахнуть" весь холодильник, но и потому, что такой запах может "въесться" в другие продукты питания.

Но если знать, как избавиться от запаха в холодильнике от тухлого мяса, можно спасти все продукты, которые рядом с ним хранились, и не допустить того, что терпеть такие неприятные "ароматы" придется еще очень долго.

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Итак, что делать, если в холодильнике испортилось мясо? Можно воспользоваться одним из следующих способов, чтобы вывести неприятный запах.

Но перед тем, как воспользоваться этими методами, нужно будет выполнить несколько основных и очень важных шагов. После того, как вы выбросите испорченное мясо, нужно осмотреть все остальные продукты, чтобы исключить их порчу. Далее выключить холодильник, вынуть все продукты и положить их в какое-то холодное место, после чего хорошо вымыть холодильник, уделяя особое внимание пластиковым контейнерам и резиновым уплотнителям. Тщательнее всего стоит вымыть ту полку, где лежало испорченное мясо.

Вымытый и выключенный холодильник стоит оставить открытым на 10-12 часов, чтобы запах выветрился.

Кроме мытья и проветривания холодильника, можно также применить несколько народных средств, чтобы избавиться от неприятного запаха свинины или любого другого испорченного мяса.

1. Уксус

Запах испорченного мяса является одним из самых стойких, поэтому вывести его не так уж и легко. Одним из народных средств, которые могут лучше всего справиться с этой задачей, является обычный уксус, который точно найдется на любой кухне.

Нужно развести уксус с водой в пропорции 1:1 и таким раствором тщательно промыть все полки в холодильнике. Уксус поможет не только нейтрализовать запахи, но и дезинфицировать поверхности.

2. Лимонная кислота или лимон

Пакетик лимонной кислоты нужно растворить в 500 мл воды, и таким раствором помыть холодильник.

При этом вместо лимонной кислоты можно использовать лимон. Его нужно разрезать и разрезанной стороной потереть поверхности, с которых вы хотите убрать неприятный запах. Или же можно выдавить сок лимона, нанести его на кухонную губку и протереть поверхности.

После такой обработки нужно оставить холодильник на 15 минут, и затем помыть его чистой водой.

3. Мыльный раствор

Натереть на терке хозяйственное мыло, растворить такую стружку в воде и помыть холодильник этим мыльным раствором. Через полчаса помыть все поверхности чистой водой.

4. Сода

Можно помыть холодильник раствором соды. Для этого нужно приготовить раствор, всыпав 3-4 столовые ложки соды на 1 литр воды.

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