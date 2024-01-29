Чем опасен просроченный молотый кофе: можно ли употреблять такой продукт

Сколько можно пить кофе после окончания срока годности? Стоит знать несколько основных фактов, чтобы не навредить своему здоровью.

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Можно ли пить кофе с истекшим сроком годности/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы захотели приготовить себе кофе, и вдруг оказалось, что срок годности имеющегося у вас дома продукта уже истек? И теперь вы стоите перед выбором: то ли выбросить эту упаковку в мусорку и бежать в магазин за другой, то ли рискнуть и приготовить себе кофе, который есть дома, несмотря на все временные ограничения. Прежде чем принять решение, учтите все за и против.

Давайте разберемся, что будет, если выпить кофе после окончания срока годности, и как можно по-другому использовать такой кофе в кулинарии или даже в саду.

Срок годности кофе указан на упаковке. Но есть еще ряд признаков, которые указывают на то, что зерна или молотый или растворимый кофе испортились. Итак, на что стоит обратить особое внимание? Во-первых, на внешний вид кофе. Если зерна стали слишком сухими, бледными и не такими блестящими, как были раньше – это может указывать на то, что они уже испортились.

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Также стоит обратить внимание на запах: испорченный кофе может пахнуть плесенью, или он может потерять свой аромат и пахнуть прогорклым маслом.

Напиток, приготовленный из испорченного кофе, может быть пресным, без вкуса и аромата.

Можно ли пить кофе с истекшим сроком годности

Молотый кофе, у которого уже истек срок годности, не становится токсичным. Просто напиток, который вы приготовите из такого кофе, не порадует вас ярким вкусом и ароматом.

Но одно предостережение, которое должны знать все. Если в зерна или молотый или растворимый кофе попала влага, то в продукте может появиться плесень. Готовить напиток из такого кофе не рекомендуется, ведь плесень может вызвать проблемы со здоровьем – аллергическую реакцию, пищевое отравление, инфекции и тому подобное.

Чтобы продлить срок годности продукта, его нужно правильно хранить. Для хранения зерен, молотого и растворимого кофе нужно использовать герметичный непрозрачный контейнер.

Как еще можно использовать кофе с истекшим сроком годности

Не обязательно выбрасывать кофе, срок годности которого уже истек, ведь его можно использовать в быту и даже в садоводстве. Из такого кофе можно сделать скраб для тела, ароматизатор для помещения, средство для мытья посуды и удобрение для растений.

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