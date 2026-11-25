Чрезмерное внесение азота, сильная обрезка и повреждение коры могут вызвать заболевания косточковых деревьев.

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Клей на вишне и черешне: почему появляется липкая смола и как спасти дерево / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему на вишне появляется камедь

Почему черешня выделяет смолу

Чем обработать вишню от камеди

На стволе вишни и черешни может появиться липкое вещество, похожее на клей. Это явление называется камедетечью. Оно может свидетельствовать о повреждении дерева, неблагоприятных условиях выращивания или заболеваниях. Среди возможных причин - чрезмерное внесение азотных удобрений, неправильная обрезка и инфекции. Огородник, садовод и блогер Николай Гижицкий, автор YouTube-канала "Для людей и о людях", рассказал, как распознать проблему, очистить ствол и провести обработку. Почему возникает камедетечь и как защитить вишню и черешню - выяснял Главред.

Почему вишня и черешня выделяют камедь - что такое глей

Одной из возможных причин выделения камеди является чрезмерное удобрение дерева, в частности избыток азота. Например, органические отходы, накапливающиеся вблизи ствола, могут влиять на обеспеченность растения питательными веществами. Однако у камедетечи есть и другие причины, поэтому по самим липким выделениям нельзя точно определить, что именно вызвало проблему.

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Садовод привел собственный пример: возле большой вишни на его участке раньше стоял деревянный уличный туалет. Впоследствии сооружение пришлось убрать из-за аварийного состояния. По мнению садовода, органические отходы, которые скапливались рядом с деревом, могли повлиять на его питание.

"Избыток азота из органических отходов действительно может стимулировать чрезмерный рост дерева. И кора не успевает за стволом. Ствол растет быстрее, кора трескается, и при этом дерево испытывает стресс, выделяется камедь", - отметил Николай Гижицкий.

Садовод также обратил внимание на важность правильной подкормки, особенно осенью. Он рекомендует в этот период отказаться от азотных удобрений и отдавать предпочтение калийным и фосфорным. Избыток азота в конце сезона может стимулировать рост побегов, которые не успеют достаточно созреть до морозов. В то же время потребность в удобрениях зависит от состояния дерева и состава почвы.

Еще одним фактором риска может быть неправильная обрезка кроны. Если за один раз удалить несколько крупных ветвей, дерево получит значительные повреждения. Из-за них также может начаться выделение камеди.

Чем опасна камедетечь для плодовых деревьев

Липкие выделения на коре могут появляться на фоне различных нарушений, в частности инфекционных заболеваний. Особое внимание следует уделять трещинам и поврежденным участкам коры, ведь они могут становиться местом проникновения возбудителей болезней.

Садовод подчеркивает, что проблему не стоит сводить только к внешним повреждениям. Камедетеча может сопровождать гомоз - нарушение, при котором из тканей дерева выделяется камедь. Поэтому важно выяснить причину её появления, а не ограничиваться удалением затвердевших наростов.

"Сейчас, друзья, осень, и вот эта камедь, видите, она размягчается и стекает вниз по стволу. А что это значит? Это значит, что вместе с этой камедью через эти трещины распространяются различные болезнетворные грибки", - предупреждает садовник.

По словам Гижицкого, проблема становится особенно заметной тогда, когда камедь появляется высоко на стволе и стекает вниз, оставляя липкие следы на значительной части дерева.

Как очистить ствол вишни от камеди

Первый этап, который продемонстрировал садовник, - механическая очистка пораженных участков. После дождя затвердевшие выделения могут размягчаться, поэтому их легче удалить.

Особенно сложно удалять крупные затвердевшие образования. Гижицкий советует по возможности убирать остатки камеди, не оставляя значительных наслоений на коре. В то же время очищать ствол нужно осторожно, чтобы не нанести дереву дополнительных повреждений. Сам процесс может занять немало времени, поэтому садовник не стал показывать его полностью.

После механической очистки Гижицкий приступает к обработке ствола раствором медного купороса.

"Я взял 50 граммов медного купороса, хорошо растворил. Беру вот такую кисть, и сейчас будем дезинфицировать дерево. Вот так, друзья: обрабатываем ствол дерева там, где стекает камедь", - рассказал он.

Для обработки садовод использует 50 граммов медного купороса на литр тёплой воды. Полученным раствором он обрабатывает поражённые участки ствола.

По словам садовода, некоторые специалисты рекомендуют добавлять в раствор известь, чтобы получить смесь для побелки. Однако он решил этого не делать, поскольку осенью часто идут дожди, которые могут смыть защитный слой.

В то же время важно учитывать, что медный купорос не устраняет всех возможных причин камедетечи. Перед применением любого средства нужно проверить, подходит ли оно для конкретной культуры и способа обработки, а также следовать инструкции производителя.

Садовод также предупреждает: после обработки камедь не перестанет выделяться мгновенно. Цель процедуры, по его словам, - обеззаразить ствол и снизить риск распространения инфекции.

Как защитить вишню от гомоза с помощью обработки почвы

Отдельно Гижицкий рассказал о средствах, которые он использует для борьбы с заболеванием через корневую систему. По его словам, для этого применяют препараты с соответствующим фунгицидным действующим веществом.

Такие средства могут предполагать внесение в почву вокруг дерева. Перед применением нужно ознакомиться с инструкцией конкретного препарата: допустимые культуры, способ применения и дозировка могут различаться. Садовод также советует перед процедурой немного разрыхлить землю.

"Для этого можно взять препарат для защиты растений от грибковых заболеваний. Его разбавляют из расчета 15 мл на 10 л воды и хорошо проливают почву вокруг кроны и ствола дерева. Перед этим можно немного разрыхлить землю", - отметил садовод.

Смотрите видео о том, чем обработать вишню от камеди:

Гижицкий также назвал альтернативное средство с тем же действующим веществом, которое, по его словам, стоит немного дешевле.

Садовод объясняет принцип такого способа тем, что корни поглощают воду из почвы и транспортируют её в другие части растения. Однако это не означает, что любой препарат, внесенный под корень, способен вылечить гомоз. Эффективность зависит от причины проблемы и свойств конкретного средства.

Почему не стоит парковать автомобиль под деревом с камедетечью

Камедь может создавать неудобства не только в саду. Гижицкий рассказал, что липкое вещество попало на капот его автомобиля, который стоял под вишней после летнего дождя.

Впоследствии садовник обнаружил на поверхности машины засохшие липкие следы. Он попытался размочить их влажной тряпкой, однако даже после длительной очистки на капоте, по его словам, остались повреждения лакокрасочного покрытия.

"Прямо выела краску, и это не из-за птиц. Учитывайте этот нюанс и, по возможности, не ставьте автомобиль под деревом, которое выделяет камедь", - предупредил Николай Гижицкий.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

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