Не мусор, а сокровище: зачем собирают ореховую скорлупу и что из неё делают

Такой природный материал заменяет керамзит, отпугивает почвенных мошек и до четырех лет бережет корни саженцев от морозов.

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Ореховая скорлупа для цветочных горшков и сада: как использовать для дренажа, от мошек и мороза / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как избавиться от почвенных мошек в вазонах без химии

Каким слоем мульчировать розы и клубнику на зиму

Ореховую скорлупу, которую после осеннего сбора урожая обычно выбрасывают на свалку, можно использовать в качестве бесплатного дренажа для вазонов, защиты от почвенных мошек и зимней мульчи для сада. Об этом сообщает YouTube-канал "Бытовые секреты".

Как бесплатно заменить керамзит, избавиться от мошек на цветах и уберечь корни саженцев от вымерзания - выяснял Главред.

видео дня

Ореховая скорлупа вместо керамзита: дренаж для комнатных цветов

Первый способ автор видео называет самым простым: скорлупа становится абсолютно бесплатным дренажом для комнатных растений. По его словам, привычный для большинства цветоводов наполнитель имеет существенный недостаток, который со временем наносит вред растению.

"Большинство хозяек покупает в магазинах керамзит, но купленный керамзит со временем засаливается, накапливает вредные соли из водопроводной воды, разрушается и превращается в глей, из-за которого корни начинают задыхаться", - объясняет автор канала.

Ореховая скорлупа, напротив, служит годами. Она твёрдая, хорошо пропускает лишнюю воду и позволяет воздуху свободно циркулировать вокруг корневой системы.

Юглон в скорлупе: естественная защита от корневой гнили

Главное преимущество такого дренажа блогерша видит в составе самой скорлупы. В ней остаются микродозы натурального вещества юглона.

"Это мощный природный антисептик, который подавляет развитие плесени, патогенных грибков и не дает развиваться корневой гнили на дне горшка", - отмечает автор видео.

Подготовить скорлупу несложно: её достаточно немного измельчить молотком и выложить на дно вазона. Делать это рекомендуют во время осенней пересадки или перевалки цветов.

Откуда осенью берутся почвенные мошки в вазонах

Второй секрет касается мульчирования поверхности почвы в горшках. Осенью, когда в домах включают центральное отопление и обогреватели, температура и влажность воздуха резко меняются, поэтому растения начинают поливать чаще.

Из-за этого верхний слой почвы долго не просыхает, и в нём массово заведутся мелкие чёрные почвенные мошки - сциариды.

"Отложенные ими личинки подгрызают нежные корешки, и растение начинает увядать прямо на глазах", - предупреждает блогерша.

Как избавиться от мошек в вазонах: барьер из ореховой скорлупы

Решить проблему, по словам автора канала, можно без каких-либо затрат. Поверхность почвы в вазоне засыпают измельченной скорлупой слоем 1–2 см - так образуется плотный сухой защитный слой.

"Мошки просто физически не смогут пробраться к влажной почве, чтобы отложить яйца, и через несколько дней полностью исчезнут из вашего дома", - уверяет блогерша.

В описании к видео авторы также отмечают, что такой барьер защищает вазоны от белого солевого налета на поверхности почвы.

Мульчирование ореховой скорлупой на зиму: сад и огород

Третье направление касается дачных участков и садов. Здесь ореховая скорлупа, как убеждена автор видео, станет лучшим защитным материалом для зимнего мульчирования.

В отличие от обычных опилок или соломы, она перегнивает очень медленно и может выполнять свои защитные функции три-четыре года подряд.

Как защитить корни роз и клубники от мороза

Измельченную скорлупу рекомендуют рассыпать вокруг молодых саженцев, кустов роз или клубники слоем толщиной 3–5 см. По словам блогерши, так образуется надежная тепловая подушка для растений.

"Она удерживает тепло в земле во время резких ночных заморозков, защищает поверхностные корни от вымерзания в бесснежные морозы. Весной этот слой не даст пробиться ни одному сорняку и сохранит драгоценную весеннюю влагу в почве", - подчеркивает автор канала.

Смотрите видео - как использовать ореховую скорлупу для цветов, сада и огорода:

Грецкий орех: важные факты и приметы / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Бытовые секреты" "Бытовые секреты" - украиноязычный YouTube-канал с практическими советами для повседневной жизни. На нем публикуются короткие информационные видео о продуктах питания, их хранении, бытовых привычках и способах проверки качества продуктов. Одно из главных направлений канала - полезные советы по продуктам питания. В частности, авторы рассказывают о применении скорлупы грецкого ореха, пищевых добавках, проверке свежести яиц, правилах хранения яиц в холодильнике и распространённых ошибках при их мытье. Канал ориентирован на широкую аудиторию, заинтересованную в простых домашних решениях и доступных объяснениях повседневных вопросов. Формат видео преимущественно короткий: среди представленных публикаций продолжительность составляет от примерно полутора до восьми с половиной минут. Заголовки построены вокруг конкретных вопросов, потенциальных ошибок и неочевидных свойств привычных продуктов.

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