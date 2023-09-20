Ореховая скорлупа - настоящая находка: что из нее делаю знающие люди

Ореховая скорлупа, которую вы раньше выбрасывали, может быть полезной как для вашего сада, так и для вашего здоровья.

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Как можно использовать ореховую скорлупу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ореховая скорлупа, которую обычно выбрасывают, на самом деле может пригодиться в саду и для поддержания вашего здоровья. Мы расскажем о различных способах использования скорлупы грецкого ореха и ее полезные свойства.

Мульча для сада: можно ли использовать скорлупу грецкого ореха как мульчу?

Да, ореховая скорлупа идеально подходит в качестве мульчи для сада. Она помогает удерживать влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни растений от перегрева. Просто измельчите скорлупу и равномерно распределите ее вокруг растений. Это экологически чистый и бесплатный способ улучшить почву.

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Настойка скорлупы грецкого ореха: что лечит настойка?

Скорлупа грецкого ореха содержит ценные микроэлементы, такие как кальций и магний, а также антиоксиданты. Настойка из скорлупы может быть использована для поддержания здоровья костей и суставов, а также как природное средство для укрепления иммунитета.

Для приготовления настойки просто засыпьте скорлупу грецкого ореха в стеклянную банку, залейте водкой или спиртом и настаивайте в темном месте в течение нескольких недель.

Как измельчить скорлупу грецкого ореха в домашних условиях?

Проще всего взять ступку, молоток или кофейный молоток. Просто помните о безопасности и избегайте переусердствовать, чтобы избежать повреждения инструментов или получения порезов.

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