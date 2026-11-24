Стилист Ольга Сварич назвала четыре актуальные модели джинсов и объяснила, с чем их сочетать для создания стильных зимних образов.

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Трендовые джинсы 2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, levingtquatrejuillet, HerPeakPicks

Вы узнаете:

Какие джинсы будут в моде зимой 2027 года

С чем носить прямые, узкие и широкие джинсы

Как подобрать джинсы по типу фигуры

Джинсы остаются универсальной основой зимнего гардероба, а правильный фасон и удачно подобранные вещи помогают создать завершенный образ. Главред расскажет о четырёх моделях, на которые стоит обратить внимание в сезоне зима 2027.

Темно-синие прямые джинсы - универсальная модель зимы 2027

Прямые джинсы темно-синего цвета - вариант для тех, кто ищет универсальную пару на несколько сезонов, считает стилистка Ольга Сварич. Стилистка советует сочетать их с жакетом, шерстяным пальто и ботильонами с заостренным носком. Прямая линия от бедра до пола помогает визуально вытянуть силуэт.

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"Первая модель - это прямые темно-синие джинсы. Насыщенный индиго выглядит дороже. Добавляем жакет, шерстяное пальто и ботильоны с заостренным носком. Прямая линия от бедра до пола, и силуэт вытягивается", - пояснила Ольга Сварич.

Прямые синие джинсы / скриншот из видео

Джинсы-клёш - как визуально удлинить ноги

Джинсы-клёш стоит выбирать так, чтобы они хорошо сидели на бедрах, а расширение от колена было плавным. Для такого фасона стилистка советует обувь на каблуке. Это сочетание помогает визуально сделать ноги длиннее.

"Второе - это клеш. Ищи модель, которая хорошо сидит на бедрах и начинает расширяться плавно от колена. И обязательно с каблуком. Ноги становятся визуально длиннее", - отметила стилистка.

Джинсы-клёш / скриншот из видео

Узкие джинсы - с чем носить зимой

Для зимнего гардероба можно выбрать узкие джинсы, которые не облегают ноги слишком плотно. Они хорошо сочетаются с высокими сапогами, объёмными свитерами и дублянками. Такой комплект сочетает узкий низ с более объёмным верхом.

"Третье - узкие. Узкие, но не облегающие до предела. Носите их с высокими сапогами, объёмными свитерами или с дублянками", - посоветовала Сварич.

Узкие джинсы / скриншот из видео

Широкие джинсы с большими отворотами

Широкие джинсы с большими отворотами можно стилизовать с помощью лаконичного джемпера и короткой шубки. Завершить образ помогут ботильоны с вытянутым носком. Такая комбинация сочетает выразительный деним с простыми вещами и акцентной верхней одеждой.

"Четвертый вариант - широкие джинсы с большим отворотом. Лаконичный джемпер, короткая шубка, ботильоны с заостренным носком", - рассказала стилистка.

Широкие джинсы с отворотами / скриншот из видео

Какие джинсы будут актуальны несколько сезонов

Если нужна одна универсальная пара, стилистка советует обратить внимание на прямые джинсы цвета индиго. При этом выбор фасона зависит от индивидуальных особенностей фигуры, пропорций и цвета.

"Если хочешь одну пару на несколько сезонов, бери прямые джинсы цвета индиго. Какая из четырёх пар именно твоя, зависит от твоих линий, пропорций и цвета", - подытожила Ольга Сварич.

Джинсы на зиму 2027 - советы стилиста смотрите здесь.

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