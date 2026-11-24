Российские официальные лица отвергают любые надежные гарантии для Киева.

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Кремль пытается сорвать гарантии безопасности для Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Кушнер допустил возможность предоставления Киеву гарантий, аналогичных 5-й статье

РФ против иностранных войск и оружия в рамках мирного соглашения

Пропаганда РФ ставит под сомнение коллективную оборону НАТО

Кремль пытается не допустить каких-либо действенных механизмов защиты Украины после завершения войны. Параллельно Москва стремится посеять недоверие между членами Североатлантического альянса. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Поводом для новой волны российских заявлений стали слова Джареда Кушнера. 22 ноября он заявил, что Вашингтон готов рассмотреть для Украины гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье Устава НАТО. По его словам, это необходимо для того, чтобы мир был долгосрочным, а риск новой войны уменьшился.

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Российские чиновники в ответ вновь категорически отвергли саму идею надежной защиты для Киева. Москва не согласна ни с механизмом по образцу 5-й статьи, ни с размещением иностранных войск, ни с поставками вооружения в рамках мирного урегулирования.

Еще 20 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал "неприемлемыми" для Москвы как вступление Украины в НАТО, так и ее "квазичленство в Альянсе". В ISW считают, что эти слова, вероятно, касались именно гарантий, подобных 5-й статье.

Одновременно российские СМИ начали информационную кампанию против самого принципа коллективной обороны НАТО. 23 ноября издание "Газета.RU" опубликовало колонку своего военного обозревателя, отставного полковника Михаила Ходарьонка, которую он написал в ответ на заявление Кушнера.

Ходарьонко соглашается, что будущее мирное соглашение должно гарантировать безопасность всем сторонам. В то же время он настаивает, что речь идет "прежде всего - о России".

Обозреватель выразил сомнение в том, что США и европейские партнеры будут защищать Украину в соответствии с 5-й статьей. Более того, он утверждает, что Вашингтон может не отреагировать даже на гипотетическое нападение на Эстонию или Финляндию, которые уже являются членами Альянса.

Аналитики считают, что Москва действует сразу в двух направлениях.

"Кремль, вероятно, подрывает предпосылку получения Украиной значительных гарантий безопасности, одновременно пытаясь нарушить единство НАТО", - говорится в отчете.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Защитит ли Украину гарантия безопасности по образцу статьи 5

Американист и бывший сотрудник ООН Дмитрий Довгополый отмечал, что само упоминание статьи 5 ничего не гарантирует без готовности партнеров действовать.

"И нет консенсуса. Эта статья абсолютно не является обязательной. Она звучит очень хорошо, но не обязывает. Нужна политическая воля. Что бы мы ни прописали, нужна политическая воля", - отметил он.

Довгополый также упомянул об обсуждении так называемой "статьи 5 light", которая, по его оценке, ближе к консультациям, чем к немедленной военной помощи.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. Так он ответил на вопрос о новом дедлайне для завершения войны.

Российский диктатор Владимир Путин не собирается всерьёз договариваться о завершении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы. К такому выводу пришли западные спецслужбы в своих последних оценках.

В то же время президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин постепенно смягчает свою позицию в отношении войны против Украины и хотел бы её завершения.

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