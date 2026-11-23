Со временем волокна махровых полотенец могут терять мягкость, особенно если ткань стирать и сушить неправильно.

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Как стирать полотенца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему после стирки полотенца становятся жесткими

Какие ошибки при стирке ухудшают состояние ткани

Как правильно сушить полотенца, чтобы сохранить их мягкость

Со временем полотенца могут терять мягкость, становиться жесткими и хуже впитывать воду. Причина часто кроется в неправильном уходе. Чтобы полотенца дольше оставались приятными на ощупь, достаточно изменить несколько распространенных привычек, пишет Главред со ссылкой на Deccoria.

Почему полотенца становятся жесткими после стирки

Одна из самых распространенных причин - избыток моющего средства. Если добавлять слишком много порошка или геля, его остатки могут скапливаться между волокнами ткани. Из-за этого полотенца постепенно теряют мягкость и хуже впитывают влагу.

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На состояние ткани также влияет вода с высоким содержанием минеральных солей. Во время стирки и сушки соединения кальция и магния оседают на волокнах, из-за чего полотенца становятся грубыми на ощупь.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

Не стоит злоупотреблять и кондиционером для белья. Он оставляет на волокнах тонкий слой веществ, которые смягчают ткань и придают ей приятный запах. Однако со временем такое покрытие может ухудшать способность полотенец впитывать воду. Поэтому для стирки махровых изделий кондиционер лучше использовать как можно реже.

Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми

Прежде всего нужно правильно дозировать стиральное средство. Его избыток не сделает полотенца чище, зато может остаться между волокнами даже после полоскания. Если средства было слишком много, стоит запустить дополнительный цикл полоскания.

При жёсткой воде целесообразно использовать специальные средства для её смягчения. Они помогают уменьшить образование минеральных отложений на ткани. Также стоит отказаться от постоянного использования кондиционера, который может ухудшать впитывание влаги.

Еще одно важное правило - не перегружать стиральную машину. Полотенцам нужно пространство для свободного движения в барабане, иначе вода и моющее средство не смогут равномерно распределяться между волокнами. Кроме того, не стоит постоянно выбирать максимальную скорость отжима, поскольку интенсивная механическая нагрузка может повредить ткань.

Особое внимание нужно уделить сушке. Один из самых простых способов сохранить полотенца пушистыми - использовать сушильную машину. Во время сушки потоки тёплого воздуха помогают расправлять волокна, благодаря чему ткань остаётся более мягкой.

Если сушильной машины нет, полотенца нужно хорошо встряхнуть перед тем, как развесить. Сушить их лучше в помещении с хорошей циркуляцией воздуха. Не стоит оставлять ткань под прямыми солнечными лучами или непосредственно возле батареи: чрезмерный нагрев может сделать волокна более жесткими.

Смотрите видео о том, как отстирать кухонные полотенца от застарелых пятен:

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