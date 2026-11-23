Похолодание также будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром.

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Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в течение недели

Где температура опустится до -16 градусов

В течение недели в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха и стабилизация погодных условий. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, активный южный циклон в начале недели сменится антициклональным характером погоды во второй половине недели и на выходных.

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Он добавил, что на фоне роста атмосферного давления и притока арктической воздушной массы со Скандинавского полуострова температура ощутимо снизится, особенно в северных и западных регионах.

"Похолодание также будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром, скорость которого в отдельных регионах может достигать 15–17 м/с. Среднесуточная температура постепенно опустится ниже 0, что ознаменует начало метеорологической зимы", - подчеркнул синоптик.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Погода в Украине 23 ноября

В понедельник под влиянием южного циклона в большинстве областей Украины ожидается нестабильная и контрастная погода. Пройдут осадки в виде дождя, в западных и северных регионах - преимущественно снег и мокрый снег. Днем в южных, восточных и Днепропетровской областях местами значительные дожди, в Крыму возможна гроза.

Температура воздуха в западных и северных областях в течение суток составит -2…+3 градуса; на остальной территории +4…+9 градусов, в южной части и Крыму +9…+14 градусов.

Погода в Украине 23 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 24 ноября

Во вторник на большей части территории страны, кроме южных областей, пройдут небольшой снег и мокрый снег, на западе и северо-востоке местами умеренные осадки. Температура воздуха ночью составит -4…+1 градус, днем -1…+4 градуса.

Погода в Украине 24 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 25 ноября

В среду ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться в диапазоне -1…-6 градусов, днем -2…+3 градуса. В Карпатах ночью -6…-11 градусов, днем -1…-6 градусов.

Погода в Украине 25 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 26 ноября

В четверг на большей части территории Украины ожидается малооблачная погода, без осадков. Лишь ночью на севере Левобережья местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -2 до -7 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье - от -6 до -11 градусов; днем - от -2 до +3 градусов, в Крыму и Одесской области - от +3 до +8 градусов.

Погода в Украине 26 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине 27 ноября

В пятницу в юго-западных областях, а также в Крыму пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в остальных регионах страны сохранится устойчивая погода без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…-8 градусов, днём -3…+2 градуса; в южной части ночью +1…+6 градусов, днём +3…+8 градусов.

Погода в Украине 28 ноября

В субботу под влиянием выступления Скандинавского антициклона ожидается холодная и сухая погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит -6…-11 градусов, днем 0…-5 градусов. В южной части ночью -4…+1 градус, днем -2…+3 градуса.

Погода в Украине 29 ноября

В воскресенье ожидается холодная погода без осадков по всей стране. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -6…-11 градусов, в западных регионах местами до -13 градусов; днем -4…+1 градус. В Карпатах ночью -11…-16 градусов, днём -4…-9 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что уже с воскресенья, 22 ноября, дожди в Украине начнут сменяться мокрым снегом. Местами дороги покроет гололед, а в конце следующей недели на северо-востоке столбики термометров опустятся до -14 градусов.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в Украину надвигается похолодание. К выходным ночная температура может опуститься до -3...-7 градусов.

Синоптик Виталий Постригань прогнозировал, что рабочая неделя будет холодной, с более выраженным зимним характером. Ожидаются снег и мокрый снег, местами может образоваться неустойчивый снежный покров. На дорогах сохранится риск гололеда.

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