Авиабомба попала в один из подъездов многоквартирного жилого дома. Повреждения получили 9 многоквартирных домов.

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РФ ударила по Славянску авиабомбами / Коллаж: Главред, фото: НПУ, Прокуратура

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Погибли два человека, ещё трое получили ранения в результате удара РФ по Славянску

Авиабомба попала в один из подъездов многоквартирного жилого дома

В Славянске Донецкой области погибли два человека, ещё трое получили ранения в результате российской атаки в воскресенье, 22 ноября.

Атака произошла 22 ноября в 14:57. Россияне нанесли удар по городу бомбой "ФАБ-500" с модулем УМПК, сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Авиабомба попала в один из подъездов многоквартирного жилого дома. Повреждения получили 9 многоквартирных домов.

В результате атаки погибли 56-летний мужчина и женщина. Ранения получили мужчины 42 и 78 лет, а также 62-летняя женщина. У пострадавших диагностированы взрывные травмы, контузии и множественные ранения.

Дальнобойное вооружение может стать важным фактором в войне с РФ

Одним из способов усилить сдерживание Москвы рассматривают получение Украиной возможностей для поражения объектов на значительном удалении от линии фронта. Речь идёт о стратегических целях на российской территории, включая объекты вблизи столицы. Для этого Киеву необходимы ракеты большой дальности, в частности баллистические.

Такую стратегию условно называют "иранской защитой". Её принцип заключается в создании дополнительных угроз для России, чтобы сделать продолжение военной агрессии более затратным и рискованным для Кремля.

/ Инфографика: Главред

Напомним, что для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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