Прогремели мощные взрывы: россияне ударили баллистикой по Киеву и области

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- В Киеве и области прогремели мощные взрывы
- РФ ударила по Украине баллистическими ракетами
В Киеве и области прогремели мощные взрывы в ночь на четверг, 12 ноября, после объявления воздушной тревоги.
Об ударе РФ баллистическими ракетами предупредили ранее в Telegram Воздушные силы ВСУ.
При этом в Киевской городской военной администрации призвали киевлян немедленно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги.
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