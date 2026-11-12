Прогремели мощные взрывы: россияне ударили баллистикой по Киеву и области

В Киеве и области прогремели взрывы, РФ применила баллистические ракеты для удара по Украине.

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РФ ударила баллистикой по Киеву и области / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с YouTube

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В Киеве и области прогремели мощные взрывы

РФ ударила по Украине баллистическими ракетами

В Киеве и области прогремели мощные взрывы в ночь на четверг, 12 ноября, после объявления воздушной тревоги.

Об ударе РФ баллистическими ракетами предупредили ранее в Telegram Воздушные силы ВСУ.

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При этом в Киевской городской военной администрации призвали киевлян немедленно пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги.

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