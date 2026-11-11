Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россияне имитировали переговоры в Абу-Даби: в NTV раскрыли мотивы Путина

Руслана Заклинская
11 ноября 2026, 19:40
google news Подпишитесь
на нас в Google
Единственным реальным результатом трехсторонней встречи стал обмен пленными, а Кремль делает ставку на зиму, считает обозревательница n-tv.
Россияне имитировали переговоры в Абу-Даби: в NTV раскрыли мотивы Путина
Путин использует переговоры в своих целях / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Главное из комментария:

  • Результат встречи - договоренность об обмене пленными
  • Путин не дал переговорщикам мандата на компромисс
  • Зеленский вынужден подыгрывать, чтобы не потерять Трампа

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором Россией в Абу-Даби были в основном имитацией. Путин не заинтересован в перемирии, а Киев вынужден поддерживать диалог, чтобы не потерять благосклонность Дональда Трампа. Об этом пишет обозревательница NTV Фрауке Нимейер.

Она напомнила, что делегации встречались два дня - впервые за девять месяцев в трехстороннем формате, а стороны согласовали обмен более чем 1000 пленных с каждой стороны. Несмотря на оптимистичные заявления всех трех сторон, автор подчеркивает отсутствие реальных договоренностей.

видео дня

"Кроме этой (обмен пленными - ред.) договоренности, ни о каком конкретном результате сообщить нельзя", - пишет Нимейер.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры непременно продолжатся, а украинский переговорщик Давид Арахамия увидел "хороший импульс" для решения до конца года. В четверг, 12 ноября, спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с Путиным в Москве.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Почему Путин не соглашается на перемирие

По мнению Нимейер, Кремль не дал своим переговорщикам полномочий на настоящий компромисс, в частности на важнейший первый шаг любого мирного процесса - прекращение огня.

"Путин вряд ли предоставил бы своему переговорщику на данном этапе мандат на выработку настоящего компромисса", - отмечает автор.

Она объясняет это тем, что война сейчас развивается выгодно для Кремля, но не на фронте: по подсчетам сайта Silent Crow, за почти пять лет вторжения на каждый захваченный квадратный километр Украины приходится шесть погибших россиян. Ставка Путина, по словам обозревательницы, - давление на гражданское население посредством ударов по критической инфраструктуре зимой.

Кроме того, Кремль хочет вести переговоры о новой, более широкой европейской архитектуре безопасности, причем без участия европейцев.

Зачем Зеленскому переговоры без перспектив

Обозревательница считает, что Киев также вынужден играть свою роль. Недавно Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к Путину, и отказ от переговоров дал бы американскому президенту новые аргументы для критики.

Именно поэтому, по мнению Нимейер, делегации в Абу-Даби лишь имитировали переговорный процесс.

"Поэтому во вторник и среду в Абу-Даби пришлось имитировать переговоры без какой-либо перспективы того, что оружие замолчит", - пишет она.

Реальный шанс на мир, по её словам, появится только тогда, когда Украина переживёт зиму, а Запад усилит санкции против России и контроль за их выполнением.

"Только когда российский правитель почувствует настоящее давление и необходимость избавиться от него, перемирие может стать освободительным и для Путина", - подытожила обозревательница.

Почему Трамп подыгрывает Путину на переговорах

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду объяснил, что Кремль пытается склонить Трампа на свою сторону экономическими предложениями.

"Поэтому я вижу в этих предложениях, которые фактически являются нескрываемой экономической взяткой. И Трамп на это ведется", - подчеркнул дипломат.

По словам эксперта, других рычагов влияния на американского президента у Москвы нет.

"Поэтому Путину остается только играть на безудержном стремлении Трампа к обогащению", - пояснил Огрызко.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился 10 ноября. По данным "Суспильного" со ссылкой на СЗР, стороны обсуждали гарантии безопасности. Во встрече принимали участие представители Украины, России и США.

Второй день переговоров длился не менее двух часов. Стороны обсудили архитектуру безопасности и гуманитарные вопросы. Отдельной темой стал масштабный обмен пленными.

По завершении раунда президент Украины выступил с заявлением. Зеленский подвел итоги переговоров и анонсировал новый обмен. Также он сообщил о поездке американских посланников в Россию.

Читайте также:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Мединский обмен пленными Давид Арахамия мирные переговоры Переговоры в Абу-Даби
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Выполнить в течение суток": Зеленский дал задание Воздушным силам на фоне атак РФ

"Выполнить в течение суток": Зеленский дал задание Воздушным силам на фоне атак РФ

21:02Политика
В Украине смягчили отключения света: какими будут графики 12 ноября

В Украине смягчили отключения света: какими будут графики 12 ноября

19:26Энергетика
Поражён носитель "Калибров": появились новые подробности атаки СБУ на порт Усть-Луга

Поражён носитель "Калибров": появились новые подробности атаки СБУ на порт Усть-Луга

19:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Последние новости

21:17

Бесплатные саженцы будут уже весной: какие растения можно размножить в ноябре

21:02

"Выполнить в течение суток": Зеленский дал задание Воздушным силам на фоне атак РФ

20:58

В вазонах появились чёрные мушки: какой простой продукт может быстро их отпугнуть

20:58

Батареи заработают на максимуме: что поможет теплу наполнить комнатыВидео

20:01

Плесень атакует комнатные растения: как спасти цветы и предотвратить бедуВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
19:40

Россияне имитировали переговоры в Абу-Даби: в NTV раскрыли мотивы Путина

19:26

В Украине смягчили отключения света: какими будут графики 12 ноября

19:21

Поражён носитель "Калибров": появились новые подробности атаки СБУ на порт Усть-Луга

19:10

"Не Москва, так Минск": Тышкевич о новой игре Лукашенко вокруг переговоровмнение

Реклама
19:06

Жизнь станет спокойнее: четыре знака китайского зодиака почувствуют облегчение

18:59

Батарея горячая сверху, но холодная снизу: почему не стоит сразу спускать воздухВидео

18:58

Есть погибший, раненые и большие разрушения: РФ ударила по Яготину под Киевом

18:43

РФ может запустить десятки ракет в течение 48 часов – какие регионы под угрозой

18:34

Крысы могут быть совсем рядом: 8 признаков появления грызунов в доме

18:26

"Переговоры были непростыми": Буданов рассказал, чего добилась Украина

18:10

У Путина сделали заявление об обмене территориями с Украиной и выдвинули ультиматум

17:51

Особый шанс в ноябре: четыре знака зодиака смогут изменить свою жизнь

17:48

Будет украшать сад даже в мороз: какое растение стоит посадить осенью

17:43

Посланцы Трампа летят к Путину с важной просьбой: на какое согласие рассчитывают США

17:43

В России бьют тревогу из-за гибели сразу трёх экипажей пилотов — что произошло

Реклама
17:27

Взрывы в Омске не утихали несколько часов: под ударом оказался крупнейший НПЗ

17:22

Вступление Украины в ЕС могут отложить на 10 лет: что говорят дипломаты

17:21

Что категорически нельзя сжигать в печи: 9 опасных материалов

16:58

"Пятый год жду": Илона Гвоздева обратилась к Зеленскому из-за отсутствия наград

16:55

Зачем водители кладут наполнитель для кошачьего туалета в багажник: зимний трюк

16:49

Россия предложила странам НАТО пакты о ненападении: что задумал Кремль

16:41

Пепел может заменить сразу несколько средств — как использовать его дома

16:39

Погода готовит резкий поворот: после дождей и снега в Украине потеплеет до +20 °C

16:34

Звезд "Великолепного века" не узнать: как выглядят Ибрагим и Хатидже сейчас

16:31

Как выбрать апельсин, чтобы он был сладким и сочным: простые советы

16:19

Почему 12 ноября нельзя отправляться в дальний путь: какой церковный праздник

16:15

Как защитить деревья после опадания листьев: агроном раскрыл правильную схему обработки

16:06

Переговоры в Абу-Даби принесли первый результат: Зеленский подвел итоги

15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: курс валют на 12 ноября

15:44

С чем носить пуховик зимой 2027: стилистка показала 5 модных образовВидео

15:36

"Это моя прямая обязанность": Оксана Билозир готова вернуться в политику

15:33

Странно, но гениально: почему британцы моют посуду в тазике, неожиданный ответВидео

15:24

Украину хотят разрезать по Днепру: какой приказ отдал Генштаб РФ и какие шансы у врага

15:23

В комнате холодно даже при закрытых окнах: простой тест поможет выяснить причину

15:15

Продолжает ли РФ требовать вывода украинских войск из Донбасса: что заявил Буданов

Реклама
14:45

Кто может быть причастен к гибели Кузьмы Скрябина: версия Олега Скрипки

14:13

"Спасали меня и Анечку": врачи боролись за жизнь Сумской и ее дочери

14:01

Руководитель компании: Правительство строит новую трассу за 10 млрд грн, хотя до сих пор имеет миллиардные долги перед "Автострадой".

13:59

Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

13:54

Не только холодильник: какой прибор незаметно потребляет много электроэнергии

13:45

Украина готовится испытать систему "Фрейя": Зеленский назвал сроки

13:38

Вместо освежителя воздуха: 4 комнатных растения с приятным запахом

13:31

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

13:26

Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастераВидео

13:17

Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять