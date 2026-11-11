Россияне имитировали переговоры в Абу-Даби: в NTV раскрыли мотивы Путина

Единственным реальным результатом трехсторонней встречи стал обмен пленными, а Кремль делает ставку на зиму, считает обозревательница n-tv.

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Путин использует переговоры в своих целях / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Главное из комментария:

Результат встречи - договоренность об обмене пленными

Путин не дал переговорщикам мандата на компромисс

Зеленский вынужден подыгрывать, чтобы не потерять Трампа

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и страной-агрессором Россией в Абу-Даби были в основном имитацией. Путин не заинтересован в перемирии, а Киев вынужден поддерживать диалог, чтобы не потерять благосклонность Дональда Трампа. Об этом пишет обозревательница NTV Фрауке Нимейер.

Она напомнила, что делегации встречались два дня - впервые за девять месяцев в трехстороннем формате, а стороны согласовали обмен более чем 1000 пленных с каждой стороны. Несмотря на оптимистичные заявления всех трех сторон, автор подчеркивает отсутствие реальных договоренностей.

видео дня

"Кроме этой (обмен пленными - ред.) договоренности, ни о каком конкретном результате сообщить нельзя", - пишет Нимейер.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры непременно продолжатся, а украинский переговорщик Давид Арахамия увидел "хороший импульс" для решения до конца года. В четверг, 12 ноября, спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с Путиным в Москве.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Почему Путин не соглашается на перемирие

По мнению Нимейер, Кремль не дал своим переговорщикам полномочий на настоящий компромисс, в частности на важнейший первый шаг любого мирного процесса - прекращение огня.

"Путин вряд ли предоставил бы своему переговорщику на данном этапе мандат на выработку настоящего компромисса", - отмечает автор.

Она объясняет это тем, что война сейчас развивается выгодно для Кремля, но не на фронте: по подсчетам сайта Silent Crow, за почти пять лет вторжения на каждый захваченный квадратный километр Украины приходится шесть погибших россиян. Ставка Путина, по словам обозревательницы, - давление на гражданское население посредством ударов по критической инфраструктуре зимой.

Кроме того, Кремль хочет вести переговоры о новой, более широкой европейской архитектуре безопасности, причем без участия европейцев.

Зачем Зеленскому переговоры без перспектив

Обозревательница считает, что Киев также вынужден играть свою роль. Недавно Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к Путину, и отказ от переговоров дал бы американскому президенту новые аргументы для критики.

Именно поэтому, по мнению Нимейер, делегации в Абу-Даби лишь имитировали переговорный процесс.

"Поэтому во вторник и среду в Абу-Даби пришлось имитировать переговоры без какой-либо перспективы того, что оружие замолчит", - пишет она.

Реальный шанс на мир, по её словам, появится только тогда, когда Украина переживёт зиму, а Запад усилит санкции против России и контроль за их выполнением.

"Только когда российский правитель почувствует настоящее давление и необходимость избавиться от него, перемирие может стать освободительным и для Путина", - подытожила обозревательница.

Почему Трамп подыгрывает Путину на переговорах

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду объяснил, что Кремль пытается склонить Трампа на свою сторону экономическими предложениями.

"Поэтому я вижу в этих предложениях, которые фактически являются нескрываемой экономической взяткой. И Трамп на это ведется", - подчеркнул дипломат.

По словам эксперта, других рычагов влияния на американского президента у Москвы нет.

"Поэтому Путину остается только играть на безудержном стремлении Трампа к обогащению", - пояснил Огрызко.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился 10 ноября. По данным "Суспильного" со ссылкой на СЗР, стороны обсуждали гарантии безопасности. Во встрече принимали участие представители Украины, России и США.

Второй день переговоров длился не менее двух часов. Стороны обсудили архитектуру безопасности и гуманитарные вопросы. Отдельной темой стал масштабный обмен пленными.

По завершении раунда президент Украины выступил с заявлением. Зеленский подвел итоги переговоров и анонсировал новый обмен. Также он сообщил о поездке американских посланников в Россию.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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