Радиатор не нагревается, хотя отопление включено: простая проверка может решить проблему.

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Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастера / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как снять термостатическую головку радиатора

Как освободить застрявший металлический штифт

В каких случаях без мастера не обойтись

Даже если установить термостат на максимальную отметку, один из радиаторов может оставаться холодным, в то время как остальные исправно обогревают помещение. Однако не всегда причина кроется в серьезной поломке. Иногда проблема заключается в небольшом металлическом штифте внутри термостатического клапана, который отвечает за подачу горячей воды. Если он заклинил, радиатор не будет нагреваться. В некоторых случаях устранить неисправность можно самостоятельно, осторожно расшевелив механизм. Об этом пишет Hovege.

Об этом стоит помнить, прежде чем обращаться к специалисту: проверка термостатического клапана может помочь быстро восстановить работу отопительного прибора.

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Термостатическая головка регулирует поступление теплоносителя в радиатор в зависимости от температуры воздуха в комнате. Для этого она воздействует на небольшой металлический штифт: при нажатии клапан постепенно закрывается, а при освобождении пружинный механизм возвращает его в открытое положение.

Однако после летнего перерыва в работе отопления шток иногда застревает. Если это происходит в закрытом положении, горячая вода перестает поступать в радиатор, даже когда термостат установлен на максимальную отметку - пять. В нормальном состоянии металлический штифт должен свободно перемещаться примерно на 2-3 миллиметра и самостоятельно возвращаться назад после нажатия.

Инфографика: Главред

Как снять термостатическую головку радиатора

Перед началом работы дождитесь, пока радиатор остынет до безопасной температуры. Затем поверните термостат на максимальное значение - отметку пять.

Способ снятия головки зависит от конструкции конкретной модели. В традиционных вариантах необходимо ослабить ребристое крепежное кольцо у основания, повернув его против часовой стрелки. После этого термостатическую головку можно аккуратно снять.

В других моделях могут использоваться защелки, специальные фиксаторы или винты под шестигранный ключ. Если конструкция крепления вызывает вопросы, лучше предварительно ознакомиться с инструкцией производителя.

Как освободить застрявший металлический штифт

После снятия термостатической головки станет виден небольшой металлический выступ. Это шток клапана, который и необходимо проверить.

Аккуратно нажмите на него плоским концом шестигранного ключа или другим гладким тупым предметом, а затем отпустите. Исправный механизм должен самостоятельно вернуть штифт в первоначальное положение благодаря внутренней пружине.

Если шток свободно перемещается, несколько раз повторите это действие. Когда он застрял, можно осторожно постучать по боковой части металлического корпуса клапана и снова попробовать нажать на штифт.

При этом важно соблюдать осторожность: нельзя бить непосредственно по металлическому выступу, поддевать его острыми предметами или пытаться вытянуть плоскогубцами. Не рекомендуется также использовать WD-40 и другие смазочные средства без соответствующих указаний производителя.

Если штифт не поддается легкому нажатию или не возвращается в исходное положение, не пытайтесь освободить его силой - лучше обратиться к специалисту.

Когда радиатор снова начнет греть

Если шток начал свободно двигаться, проверьте клапан на наличие протечек и установите термостатическую головку обратно. После этого выставьте максимальную температуру и понаблюдайте за работой радиатора.

Если причиной проблемы действительно было заклинивание клапана, после восстановления его подвижности подача теплоносителя возобновится, и радиатор постепенно начнет нагреваться.

Однако если ситуация не изменилась, причину следует искать в другом месте. Например, если радиатор остается холодным сверху и издает булькающие звуки, это может указывать на скопление воздуха в системе. Среди других возможных причин - перекрытый обратный клапан или нарушение циркуляции теплоносителя. При этом небольшая разница температур между верхней и нижней частями радиатора сама по себе не обязательно говорит о неисправности.

Как подготовить батареи к отопительному сезону / Инфографика: Главред

В каких случаях без мастера не обойтись

Если металлический шток не удается освободить, он поврежден или из клапана подтекает вода, самостоятельный ремонт лучше прекратить. Специалист также понадобится, если механизм работает исправно, но радиатор все равно не нагревается.

Таким образом, если один радиатор остается холодным при работающем отоплении, не стоит сразу предполагать серьезную поломку. Иногда достаточно проверить небольшой металлический штифт термостатического клапана, чтобы обнаружить и устранить причину проблемы.

Чтобы снизить вероятность повторного заклинивания, после окончания отопительного сезона рекомендуется оставлять механический термостат на максимальной отметке (обычно пять). В таком положении клапан остается полностью открытым.

Что делать, если батарея плохо греет – видео:

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалисты советовали не выключать отопление на ночь, а вместо этого снижать температуру для экономии и комфорта. Снижение температуры ночью может сократить расходы и предотвратить образование конденсата.

Специалисты по домашнему хозяйству посоветовали меры для ускорения сушки белья в холодное время года без использования сушильной машины. Они рекомендуют проводить дополнительную интенсивную отжимку после основной стирки для уменьшения влажности ткани.

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