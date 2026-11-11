Устаревший жир исчезнет без долгого трения: чем отмыть плиту без химии

На поверхности плиты быстро скапливаются жир и остатки пищи, которые под воздействием высокой температуры превращаются в стойкий нагар.

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Как очистить плиту от пригоревшего жира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как отмыть плиту от застарелого жира

Как приготовить пасту для очистки плиты от нагара

Чем очистить решетки газовой плиты

Очистить плиту от засохшего жира и пригоревших остатков пищи можно без дорогой бытовой химии. Для этого понадобятся три простых ингредиента: пищевая сода, средство для мытья посуды и вода. Из них можно приготовить густую пасту, которая поможет размягчить загрязнения и облегчит очистку поверхности без длительного трения.

Главред расскажет, как очистить плиту от застарелого жира с помощью простого домашнего средства.

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Как приготовить пасту для очистки плиты

Для домашнего средства понадобится одна столовая ложка пищевой соды, примерно четыре столовые ложки средства для мытья посуды и немного воды. Все ингредиенты нужно смешать в миске, постепенно добавляя воду, пока смесь не приобретет консистенцию густой пасты.

Как пишет Deccoria, сода помогает удалять засохшие остатки пищи, а моющее средство растворяет жирные отложения. Если загрязнений много или плита большая, количество смеси можно увеличить.

Как отмыть плиту от застарелого жира

Перед очисткой нужно снять решетки и конфорки, выключить плиту и дождаться полного остывания поверхности. На газовой плите также следует перекрыть подачу газа. Сначала удалите крупные остатки пищи, а затем нанесите пасту мягкой губкой на загрязненные участки, особенно там, где скопился пригоревший жир.

Оставьте средство примерно на 20 минут, после чего соберите его влажной салфеткой из микрофибры. Поверхность нужно дополнительно протереть чистой водой, чтобы удалить остатки смеси, а затем вытереть насухо. Если нагар застарелый и плотный, процедуру можно повторить. Для деликатных покрытий сначала проверьте действие пасты на незаметном участке.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как очистить решетки и конфорки

Эту же пасту можно использовать для очистки съемных деталей газовой плиты. Нанесите немного смеси на губку, протрите загрязненные поверхности, оставьте на несколько минут и тщательно промойте водой. Важно, чтобы средство и влага не попадали в отверстия горелок и газовые сопла.

Дополнительные средства для очистки решеток

Для удаления жира можно приготовить раствор из литра теплой воды, столовой ложки средства для мытья посуды и трети стакана уксуса. Съемные детали, если их материал допускает такую очистку, оставляют в смеси примерно на 30 минут, после чего промывают.

Как избавиться от нагара: 4 золотых правила / Инфографика: Главред

Еще один вариант - луковый отвар. Несколько нарезанных кусочков лука нужно проварить 20 минут, остудить и процедить. Полученной жидкостью можно протереть решетки и конфорки. Для несложных загрязнений подойдет также теплая вода с двумя-тремя порциями жидкого мыла: съемные детали оставляют в ней на 30 минут, а затем очищают губкой.

После мытья решетки и конфорки нужно полностью высушить и только тогда устанавливать обратно.

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