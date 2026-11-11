Армия в 800 тысяч военных: чего Украина добивается от партнеров в Абу-Даби

Россия тем временем прислала на встречу Сергея Рябкова и заговорила о пересмотре безопасности всей Европы.

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Украина хочет сохранить 800-тысячную армию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Киев просит 10 лет финансирования армии в 800 тысяч военных

В делегацию России включили дипломата Сергея Рябкова

Москва хочет пересмотра безопасности всей Европы

Украина добивается, чтобы партнеры минимум 10 лет после окончания войны финансировали содержание 800-тысячной армии. Такие силы должны быть способны отразить любое будущее нападение страны-агрессора России. Этот вопрос Киев поднимает на переговорах в Абу-Даби, где делегации Украины, США и России встретились впервые за девять месяцев.

Об этом со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщило агентство AFP.

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Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет именно о финансовой поддержке армии в послевоенный период. По его словам, войско такой численности должно сохранять способность защитить страну от новой атаки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что численность ВСУ важно сохранить на уровне 800 тысяч военных. Впрочем, по его словам, она может быть другой, если Украина станет членом НАТО.

Чего добивается Россия на переговорах?

По данным AFP, о намерении Москвы вернуться к требованию пересмотреть многолетнюю систему европейской безопасности говорит состав ее делегации. В нее вошел дипломат Сергей Рябков, который еще до полномасштабного вторжения озвучивал требование Кремля об отводе сил НАТО из Восточной Европы.

Источник в российской делегации заявил, что урегулирование войны является "лишь одним пунктом повестки". Главная цель Москвы, по его словам, - пересмотр безопасности "для всего континента".

При этом Владимир Путин неоднократно отвергал предложения о более широком перемирии и обещал, что его войска продолжат наступление в Украине.

Что говорят в Украине и США?

Перед трехсторонними встречами страны Европы, Украина, США и НАТО в совместном заявлении подтвердили "общую приверженность сильной послевоенной архитектуре европейской безопасности". Глава украинской делегации Рустем Умеров отметил, что приоритетами Киева остаются прекращение огня и гарантии безопасности.

"Наш народ ждет окончания этой войны", - сказал он.

Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил делегатам, что США "сократили разрыв" между сторонами, однако деталей не раскрыл. По его словам, Вашингтон надеется создать новую рамку безопасности между Украиной, Россией и Европой, которая обеспечит "десятилетия, если не столетия, мира".

Чего ждать от переговоров в Абу-Даби?

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко в интервью Главреду обратил внимание, что внутриполитические проблемы Дональда Трампа могут сказаться и на отношениях с Украиной.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - отметил эксперт.

Западные аналитики видят в нынешнем раунде попытку Белого дома выйти далеко за рамки прекращения огня. Старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Hudson Institute Мэттью Бойс в комментарии Al Jazeera допустил, что речь идет о своеобразной большой сделке.

"Белый дом намекнул на некую большую сделку, которая, похоже, расширяет круг вопросов переговоров до европейского порядка безопасности", - сказал Бойс.

Вместе с тем эксперт предостерег, что Кремль традиционно делает ставку на изматывание оппонентов за столом переговоров.

"Путин обычно ведет переговоры так: требует максимума, эскалирует и ждет, пока другие пойдут на компромисс", - подчеркнул аналитик.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, в Абу-Даби стартовал новый раунд переговоров об окончании войны. Рустем Умеров рассказал, что первые встречи прошли с участием европейцев, НАТО, Еврокомиссии и США. В украинскую делегацию также вошли Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Накануне раунда США, Украина и Европа согласовали общие позиции. Спецпосланник США Стив Уиткофф в первом заявлении подчеркнул, что любые договоренности должны уважать суверенитет Украины. Также он отметил, что сильное НАТО останется основой коллективной обороны.

Первый день трехсторонних переговоров завершился 10 ноября. По данным источников, основное внимание стороны уделили гарантиям безопасности. Ранее Марко Рубио назвал послевоенную безопасность Украины центральным вопросом раунда.

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Об источнике: AFP Агентство Франс Пресс (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французское информационное агентство, основанное в 1944 году в Париже. На сегодняшний день является одним из крупнейших международных новостных поставщиков (третьим после Associated Press и Reuters). В структуру AFP входят 200 информационных бюро в 150 странах мира, в которых работает около 2326 журналистов. Новости агентства транслируются на нескольких иностранных языках: французский, английский, арабский, португальский, испанский, китайский и немецкий, пишет Википедия.

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