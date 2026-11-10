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Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Мария Николишин
10 ноября 2026, 19:38
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Теплый воздух из Средиземноморья вытеснит арктический, однако новые холодные фронты быстро прервут потепление.
Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет
Когда в Украине потеплеет / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в среду и четверг
  • Где температура достигнет +22 градусов

В конце этой недели в южных областях Украины температура воздуха может подняться до +20...+22 градусов, хотя перед этим страну накроют дожди с мокрым снегом. Об этом заявил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, потепление связано с перестройкой атмосферных процессов над Европой. Активные атлантические циклоны оттеснят к Каспию холодный блокирующий антициклон Klaus. Из-за этого приток арктического воздуха прекратится, а в Украину начнут поступать теплые воздушные массы из Северной Италии и Средиземноморья.

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Ключевую роль в этом изменении играет один из атлантических вихрей по имени "Риа".

"В своей циркуляции он будет закачивать воздух субтропического происхождения. На юге Португалии и Испании дневные температуры поднимутся до летних +20..+25 градусов. И для этой местности это отнюдь не редкость в этот сезон", - отметил синоптик.

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет
Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Какая будет погода в ближайшие дни

Прежде чем потеплеет, погода в Украине ухудшится. В среду и четверг усилится влияние атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, а ночью местами мокрый снег. Возможны также порывы порывистого ветра.

Ночная температура в эти дни составит +2...+4 градуса, дневная - от +6 до +8 градусов.

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет
Погода в Украине 11 ноября / фото: meteoprog

Когда наступит пик потепления

По предварительным прогнозам, пик температур придется на конец рабочей недели. В южных областях столбики термометров превысят отметку +20 градусов.

Впрочем, синоптик не советует рассчитывать на длительную осеннюю оттепель.

"Это кратковременное явление, поскольку последующие холодные атмосферные фронты сменят теплые тенденции", - добавил Постригань.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в ближайшие дни изменится: 11 ноября в большинстве регионов пройдут дожди и мокрый снег, а уже в пятницу температура воздуха местами поднимется до +19 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что погода в Украине в начале недели будет сухой и относительно тёплой. Однако уже со среды на страну надвинутся атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и порывистый ветер.

Также известно, что зима 2026–2027 годов в Украине, скорее всего, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, однако морозы до -20 °C и ниже не исключены.

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О персоне: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

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