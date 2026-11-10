Переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией завершились — что известно

По данным СМИ, сторонам удалось договориться о проведении нового масштабного обмена пленными.

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Что известно о результатах переговоров в Абу-Даби 11 ноября / Коллаж: Главред

Читайте в материале:

О чем говорили представители Украины, США и России

О чём удалось договориться

Какие гарантии безопасности обсуждают в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Службу внешней разведки.

Главред выяснил, как прошли переговоры Украины, США и России в Абу-Даби.

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Сколько длились переговоры

Первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился после нескольких часов работы представителей Украины, Соединенных Штатов и России. Встреча проходила в рамках дипломатических усилий по поиску путей завершения войны и определению будущих условий безопасности.

По информации СМИ, участники находились за столом переговоров более четырёх часов. По завершении первого дня стороны договорились продолжить работу на следующее утро, 11 ноября.

В то же время в течение переговорного дня сообщалось о техническом перерыве.

Что Украина, США и Россия обсудили на первом раунде переговоров

Как сообщил источник Украинской правды, близкий к украинской делегации, основное внимание участников первого раунда было сосредоточено на гарантиях безопасности. Речь шла не только о будущих механизмах защиты Украины, но и о более широкой системе европейской безопасности.

Отдельно участники рассмотрели требования России относительно ее собственной безопасности. Также представители трех стран затронули вопросы, касающиеся восстановления Украины после завершения боевых действий и формирования новой системы международных отношений в Европе.

По словам собеседника издания, украинская делегация и европейские партнеры настаивают на четкой последовательности действий. Сначала нужно прекратить войну, и только после этого переходить к обсуждению долгосрочных договоренностей по безопасности.

"Ключевая позиция украинской стороны - сначала должна быть прекращена война. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии", - сообщил источник "Украинской правды".

Участники также обсудили послевоенное будущее Украины. Как сообщили источники РБК-Украина, участники рассматривали перспективы восстановления страны и создания механизмов, которые могли бы снизить риск повторения вооруженного противостояния.

Украинская сторона настаивает на соблюдении последовательности дипломатического процесса. Обсуждение новой системы безопасности не должно подменять главную задачу - прекращение российской агрессии.

О чём Украина, США и Россия договорились на переговорах

По информации источника Украинской правды, близкого к украинской делегации, Украина, США и Россия согласовали проведение масштабного обмена пленными. Его планируют организовать в ближайшее время, однако конкретных сроков и количества людей, которых могут вернуть, источник не назвал.

"По итогам первого дня трехсторонних переговоров есть важный результат работы нашей делегации - удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время", - сообщил собеседник издания.

Что США заявили о готовности России к миру и переговорам в Абу-Даби

В первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби посланник и зять президента США Джаред Кушнер публично прокомментировал дипломатический процесс. Он рассказал о предварительных контактах с президентами Украины и России, позиции Дональда Трампа относительно завершения войны и ожиданиях американской стороны от встреч. По словам представителя США, Белый дом стремится не только прекратить боевые действия, но и создать условия для долгосрочной стабильности между Украиной, Россией и Европой.

Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп лично заинтересован в завершении войны и поручил своим представителям приложить дополнительные дипломатические усилия. Американская администрация, по его словам, обеспокоена человеческими потерями, количеством погибших и гуманитарными последствиями российской агрессии.

"Я скажу, что за последние два месяца у нас были действительно конструктивные беседы с президентом Зеленским и президентом Путиным, и президент Трамп действительно стремится к миру. Он считает, что эта война длится уже слишком долго. Он очень обеспокоен огромными потерями, которые она причиняет многим людям, числом погибших, гуманитарными проблемами, которые она вызвала. И он действительно попросил нас приложить дополнительные усилия, чтобы попытаться найти решение, которое, надеемся, положит конец войне, но также оставит обе стороны в гораздо более сильной позиции, чтобы начать использовать весь потенциал того, чего способны достичь их две удивительные страны. Поэтому было очень приятно поговорить со всеми", - отметил Кушнер.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Оценивая проделанную дипломатическую работу, представитель американской администрации сообщил об определенном сближении позиций участников. Он также дал понять, что у американской стороны есть наработки, которые она планирует использовать в ходе следующих раундов консультаций.

"Мы сократили разрыв в том, что нам нужно сделать, и я думаю, что у нас есть несколько хороших идей о том, как это преодолеть", - сказал посланник президента США.

Отдельно Кушнер рассказал о подготовительных встречах с украинскими представителями и европейскими партнерами. По его словам, американская сторона в течение последних двух месяцев поддерживала регулярный контакт с союзниками, а часть предложений, которые планировалось рассмотреть в Абу-Даби, была разработана совместно.

"И мы только что завершили очень хорошую встречу с украинцами, с нашими европейскими партнерами, с которыми мы также ежедневно работали в течение последних двух месяцев, в частности. И я думаю, что многие идеи, которые мы будем обсуждать сегодня, - это идеи, которые мы все вместе разработали", - сообщил Кушнер.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Еще одной центральной темой его выступления стал вопрос о готовности России, Украины и европейских государств к мирному урегулированию. Американский представитель отметил, что европейские партнеры регулярно интересуются истинными намерениями Москвы, тогда как российская сторона, по его словам, задает аналогичные вопросы в отношении Украины и Европы.

Кушнер сослался на беседы с Владимиром Путиным, которые он проводил вместе со Стивом Уиткоффом, и выразил убеждение, что российский диктатор и военный преступник якобы допускает возможность мира при определенных условиях. В то же время он подчеркнул, что переговоры должны охватывать не только двусторонние противоречия, но и гуманитарные вопросы, а также будущие отношения в сфере безопасности.

"То, что мы видим с обеих сторон, и вопрос, который нам чаще всего задают европейцы, заключается в следующем: действительно ли россияне и этот президент готовы к миру? И исходя из того, что мы со Стивом услышали от него, мы можем очень твердо сказать, что верим в это при правильных условиях. А потом россияне задают те же вопросы в отношении украинцев и европейцев. Действительно ли они готовы к миру? Поэтому сегодня мы надеемся не только обсудить двусторонние вопросы между странами и то, как нам положить конец войне и оказать надлежащую гуманитарную помощь, но и о том, как нам выстроить правильные отношения в сфере безопасности между Украиной, Россией и Европой, чтобы не только положить конец этой войне, но и создать новые рамки и новое понимание, опираясь на различные институты и понимание прошлого", - пояснил представитель США.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Кушнер также назвал одной из задач формирование новой системы международных отношений, которая поможет предотвратить повторение нынешнего противостояния. По его словам, необходимо оценить эффективность существующих механизмов безопасности, выяснить, почему они не смогли предотвратить войну, и на этой основе сформировать новые договоренности.

"Мы берем то, что работает, пытаемся определить, что не сработало, пока мы находимся в этой ситуации, и, надеемся, создадим новые рамки, которые приведут нас к десятилетиям, если не столетиям, мира. Надеемся, что это будет последняя война, с которой мы здесь сталкиваемся, и мы сможем этого добиться. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто нашел в себе мужество прийти сюда сегодня", - сказал он.

В конце выступления Кушнер признал, что переговоры затрудняются сильными эмоциями, связанными с войной в Украине. В то же время он положительно оценил готовность участников приехать в Абу-Даби и выразил надежду на продуктивную работу в течение следующих нескольких дней.

"Я знаю, что у обеих сторон - в Европе, Украине и России - по этому поводу царит сильная эмоциональность, но я действительно ценю мужество и лидерство, которые все здесь демонстрируют, приехав сюда сегодня, и думаю, что у нас будут очень продуктивные несколько дней", - подчеркнул Джаред Кушнер.

Что заявили представители Украины и России о ходе переговоров

Представители украинской и российской делегаций также прокомментировали ход переговоров. Глава украинской делегации Рустем Умеров сделал акцент на необходимости достижения результата, который обеспечит окончательное прекращение войны и защиту Украины от новой агрессии.

Умеров положительно оценил предварительные дискуссии и отметил роль США и европейских партнеров в поиске решений по вопросам безопасности. В то же время главным критерием успешности встреч он назвал реальные результаты для украинского государства.

"Наш народ ждет окончания этой войны, и мы надеемся, что добьемся прочного мира для Украины и гарантий безопасности. Мы также сосредоточимся на целях этой встречи, чтобы добиться результатов для достижения этого прочного мира", - сказал глава СЗР Рустем Умеров.

СВР / Инфографика: Главред

Глава российской делегации Владимир Мединский также высказался о переговорах. Он связал перспективы дальнейшего продвижения с расширением представительства и повышением профессионального уровня участников переговорных групп.

"Сегодняшняя встреча с этими представительными делегациями, поскольку они становятся более многочисленными и профессиональными, позволит нам продвинуться к миру в интересах народов как России, так и Украины", - заявил Владимир Мединский.

О переговорах также высказался верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он обратил внимание на необходимость пересмотра прежней модели международного порядка, которая не смогла предотвратить масштабные вооруженные конфликты.

По его словам, нынешние международные переговоры должны стать частью более широкого процесса переосмысления системы глобальной безопасности, чтобы предотвратить повторение подобных войн.

Почему состав российской делегации привлек внимание во время переговоров

Особый резонанс вызвал состав российской делегации. По информации The Wall Street Journal, в переговорную группу Москвы включили Дмитрия Минаева - руководителя Департамента контрразведывательных операций ФСБ России, которого украинская сторона связывала с покушением на Кирилла Буданова.

Буданов, ранее возглавлявший Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а ныне руководящий Офисом президента, также участвует в переговорах со стороны Украины. Поэтому присутствие представителя российской спецслужбы, которого связывают с предыдущими операциями против украинских разведчиков, привлекло особое внимание.

В основной состав вошли помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, а также начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков.

Экспертную группу сформировали из заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрия Жигарловского, первого заместителя начальника управления информации Генштаба Александра Зорина, руководителя департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрия Минаева, заместительницы начальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елены Подобреевской, директора Второго департамента стран СНГ МИД Алексея Полищука и директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олега Постникова.

Четверо представителей российской стороны впервые принимают участие в переговорах такого формата. Среди них - Алексей Комков и Сергей Рябков из основной группы, а также Дмитрий Минаев и Олег Постников из экспертной группы.

Особую роль в этом составе может сыграть Сергей Рябков. До полномасштабного вторжения России в Украину он участвовал в переговорах с Соединенными Штатами по вопросам гарантий безопасности в Европе. Его привлечение связывают с намерением американской стороны обсудить новую архитектуру европейской безопасности.

Алексей Комков до 2016 года возглавлял вторую службу Управления собственной безопасности ФСБ, которая занималась контрразведывательной деятельностью внутри российской спецслужбы. Позже он руководил всем Управлением собственной безопасности, а впоследствии занимал должность заместителя начальника службы военной контрразведки.

В 2024 году Комков возглавил службу оперативной информации и международных связей ФСБ. Его работа связана с деятельностью российских спецслужб и международными контактами.

Особое внимание привлекло присутствие Дмитрия Минаева. Он возглавляет Департамент контрразведывательных операций ФСБ, который, по информации украинских чиновников, связывали с операциями против украинских военных разведчиков.

В частности, украинские чиновники, общавшиеся с журналистами The Wall Street Journal, обвиняли это подразделение в причастности к взрывам автомобилей в 2017 году. Тогда погибли сотрудники ГУР и СБУ Максим Шаповал и Александр Хараберюш.

Также украинская сторона связывала эту структуру с неудавшейся попыткой убийства Кирилла Буданова в 2019 году. На тот момент он ещё не возглавлял Главное управление разведки.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович ранее также писал о деятельности этого департамента в контексте кампании российских спецслужб по задержанию американских граждан для последующего обмена на осужденных в западных странах россиян.

Еще один новый участник российской переговорной группы - Олег Постников, возглавляющий профильный департамент МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Его привлечение может быть связано с обсуждением ограничений в отношении отдельных видов ракетного вооружения.

По информации Financial Times, европейские официальные лица выражали готовность обсуждать договоры, предусматривающие ограничения на размещение определенных ракет. Этот вопрос может стать частью более широкой дискуссии о будущей системе европейской безопасности.

Какие гарантии безопасности для Украины и Европы обсуждают союзники

Параллельно с подготовкой к трехсторонним переговорам Украина, США и европейские партнеры обнародовали совместное заявление о будущем устройстве безопасности. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Совета Европейского Союза и распространено спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

В консультациях принимали участие представители Украины, Соединённых Штатов, Европейского Союза, Великобритании, Франции, Германии, Италии и НАТО. Центральной темой стала координация усилий по прекращению российской войны против Украины и созданию условий для прочного мира.

Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны основываться на уважении суверенитета Украины, её территориальной целостности и права самостоятельно принимать решения. Отдельным условием определено наличие действенных гарантий безопасности для украинского государства.

В совместном заявлении также говорится о необходимости создания практической системы безопасности, которая будет дополнять существующие механизмы и поможет укрепить доверие между участниками будущего урегулирования.

"Общая цель заключается в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и создаст необходимое доверие для достижения договоренности путем переговоров", - говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе консультаций было уделено будущей архитектуре европейской безопасности после завершения войны. Представители государств обсудили возможность использования уже существующих европейских институтов безопасности и международных соглашений для формирования новой системы защиты.

Среди задач также назвали снижение риска возникновения новых конфликтов и создание механизмов, которые помогут предотвратить опасную эскалацию. Этот вопрос важен для предотвращения новой российской агрессии.

В то же время участники консультаций подтвердили, что НАТО останется центральным элементом коллективной обороны евроатлантического пространства.

США, Украина и европейские партнеры договорились продолжать тесное взаимодействие в ходе переговорного процесса. Их общей целью обозначен переход к более широким многосторонним переговорам с участием европейских представителей и достижение всеобъемлющего и прочного мира.

Чего ожидать от мирных переговоров - комментарий эксперта

Ослабление позиций Дональда Трампа после выборов в США может заставить Владимира Путина отказаться от ультимативных требований на переговорах. В то же время Европа до сих пор не выработала общей стратегии в отношении России, что затрудняет ее участие в переговорном процессе. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред".

Европейские страны сейчас сосредоточены на поиске политиков, которые будут представлять их за столом переговоров. Однако перед этим им необходимо согласовать общий подход к отношениям с Москвой.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - отметил дипломат.

Отдельным фактором, способным изменить переговорные расстановки, Огрызко считает внутриполитическую ситуацию в США. Изменение положения американского президента может отразиться и на поведении российского руководства.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил он.

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