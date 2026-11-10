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Украина ожидает вооружение на $400 млн по программе USAI: заявление дипломата

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 15:30
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Главным приоритетом Киева остаются ракеты-перехватчики PAC-3 для Patriot, но в Вашингтоне ссылаются на их нехватку.
Украина ожидает вооружение на $400 млн по программе USAI: заявление дипломата
Вооружение на 400 млн долларов для Украины / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Коротко:

  • Пентагон дал Киеву положительный сигнал по 400 млн долларов USAI
  • Детали поставок еще согласуют с Минобороны Украины
  • Главный приоритет - ракеты PAC-3 для Patriot

Украина в ближайшее время может получить дополнительные поставки вооружения на 400 млн долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) - Пентагон направил Киеву положительное сообщение по этим средствам. Речь идет о деньгах, предусмотренных на текущий финансовый год, на фоне споров в Вашингтоне о помощи Киеву.

Об этом рассказал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в интервью ICTV. По его словам, подробностей американская сторона пока не раскрыла.

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Дипломат уточнил, что сейчас Киев ждет от Пентагона более подробной информации о поставках.

"Сегодня мы получили положительное сообщение от Пентагона относительно 400 млн долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые были предусмотрены на этот финансовый год. Сейчас мы ждем более подробной информации от Пентагона, но положительная новость заключается в том, что, надеюсь, в ближайшее время мы сможем увидеть дополнительные поставки для Сил обороны Украины", - рассказал Сеник.

По его словам, американская сторона подтвердила, что конкретные поставки можно будет увидеть в ближайшее время, однако детали еще предстоит согласовать с Министерством обороны Украины. Еще 6 ноября, как писала Европейская правда, Сеник заявлял, что подтверждения по распределению этих средств от американской стороны у Киева нет.

Что Украине нужно в первую очередь?

Сеник добавил, что Киев также рассчитывает на новые пакеты помощи в рамках программы PURL. Главным приоритетом Украины остается ускорение поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

"Пентагон, как и раньше, ссылается на нехватку ракет как для самих США, так и для других союзников. Они прекрасно понимают приоритеты украинской стороны, и мы продолжаем подчеркивать это", - сказал дипломат.

По словам Сеника, вопрос поставок поднимают конгрессмены и сенаторы обеих партий. Украина также хочет обсудить его с Госдепартаментом США.

"Когда уже есть доступные ресурсы, финансирование, возникает логичный вопрос: почему мы так долго ждем, чтобы получить эти перехватчики?" - заявил дипломат.

Среди других критически важных потребностей Украины Сеник назвал:

  • ракеты для истребителей F-16, их обслуживание и запасные части;
  • ракеты для систем NASAMS;
  • ракеты для комплексов Hawk.

Что известно о 400 млн долларов по USAI?

В конце сентября агентство Reuters сообщало, что из 400 млн долларов USAI было зарезервировано 307 млн, а оставшиеся 93 млн планировали зарезервировать до конца финансового года 30 сентября. По данным агентства, которые приводило издание LIGA.net, ракет для Patriot в этом пакете не будет.

Первые поставки из этого пакета - вооружение и запчасти для бронетехники - начались в сентябре, остальное планируют передать до октября 2029 года. Параллельно ВВС США, как писало издание Air Force Times, запросили у оборонных подрядчиков более 1000 крылатых ракет ERAM для Украины с завершением поставок в течение 15 месяцев после заключения контракта.

Сколько Patriot нужно Украине для защиты от баллистики?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду обратил внимание, что системы Patriot прикрывают лишь отдельные точки страны.

"Patriot сегодня стоят у нас только в нескольких местах. Территория Украины - 600 тысяч квадратных километров. Сейчас примерно 100 тысяч оккупированы, 500 тысяч - не оккупированы. Чтобы закрыть эти 500 тысяч квадратных километров, нужно минимум 500 (!) Patriot. А у нас и десятка нет", - отметил эксперт.

Поэтому, по его оценке, даже большое количество перехватчиков не решит проблему: армия страны-агрессора РФ просто перенесет удары на незащищенные районы.

"Допустим, завтра мы получим миллион PAC-3 и прикроем Киев. Куда начнут бить россияне? По всей остальной территории Украины, где живут такие же украинцы, как и в Киеве", - пояснил Свитан.

Эксперт брюссельского офиса фонда German Marshall Fund Иэн Лессер в комментарии Bloomberg, который приводит УНИАН, считает, что даже полное прекращение помощи США не обрушит оборону Украины, но ударит по ней политически.

"Если США полностью прекратят помощь, Украина, на мой взгляд, сможет адаптироваться. Но с политической и стратегической точек зрения это станет крайне негативным сигналом - сигналом, который добавит уверенности Москве", - считает он.

Военная помощь США Украине - новости

Как сообщал Главред, демократы в США рассматривают выделение Киеву около 15 млрд долларов военной помощи. По данным Financial Times, в новый пакет военной помощи могут войти дополнительные ракеты-перехватчики для ПВО и более широкий доступ к американской разведке. Также обсуждается сохранение для Украины Starlink и расширение санкций против Москвы.

Германия тем временем не может быстро восполнить собственные запасы систем противовоздушной обороны. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сделал тревожное заявление насчет Patriot, признав, что Берлин пока не сможет передавать новые комплексы. Тему планируют обсудить в середине ноября на встрече в формате Рамштайн.

В Конгрессе США также звучат призывы ускорить поддержку Киева. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что США могут и должны как можно скорее возобновить военную помощь Украине. В Конгресс планируют внести специальный законопроект, который также предусматривает усиление санкций против России.

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О программе: USAI

Инициатива содействия безопасности в Украине или USAI - это программа финансирования Министерства обороны США для повышения способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии путем дальнейшего обучения ее Вооруженных сил, оборудования и консультативных инициатив, пишет Википедия.

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