Тест на IQ: нужно найти обезьяну среди жирафов в зоопарке за 6 секунд

На рисунке изображён обычный вольер с жирафами, но где-то среди них притаилась обезьяна.

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Нужно найти обезьяну среди жирафов за 6 секунд / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, наблюдательность и умение замечать скрытые детали. В этой головоломке нужно найти обезьяну, которая спряталась среди жирафов в зоопарке. На выполнение задания отводится всего 6 секунд.

Как пишет The Sun, необычная головоломка заставила многих пользователей внимательно вглядываться в изображение, пытаясь заметить хорошо замаскированного шимпанзе. Из-за большого количества деталей сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

На рисунке изображен вольер с высокими жирафами. Вокруг животных - зеленая трава, деревья и бассейн. Посетители зоопарка наблюдают за гигантами, которые тянутся к еде. Однако среди них притаилось еще одно животное - обезьяна.

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Нужно найти обезьяну среди жирафов за 6 секунд / Фото: Jagranjosh

Чтобы справиться с заданием, внимательно осмотрите все участки изображения. Не сосредотачивайтесь только на жирафах или деревьях на заднем плане. Обезьяна выбрала необычное место для укрытия, поэтому её легко не заметить.

Если вам не удалось найти животное за отведенное время, не расстраивайтесь. Такие головоломки помогают тренировать концентрацию, внимательность и навыки решения задач.

Если вы до сих пор не нашли обезьяну, вот подсказка: она спряталась в тени. Именно там стоит повнимательнее поискать необычного обитателя зоопарка.

Ответ на головоломку / Фото: Jagranjosh

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность. Попробуйте найти белку в парке всего за 8 секунд.

Еще одно испытание - головоломка, в которой нужно найти собаку среди полотенец за 7 секунд.

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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