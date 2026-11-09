Одна ошибка при стирке портит белые простыни: как этого избежать

Белые простыни могут пожелтеть и потускнеть из-за неправильной стирки. Эксперт объяснила, почему их нельзя стирать вместе с цветными вещами и как сохранить белье.

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Как стирать белые простыни / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему белое постельное белье не стоит стирать вместе с цветной одеждой

Как правильно удалять пятна и предотвращать пожелтение

Какие ошибки при стирке приводят к потере яркости простыней

Белые простыни со временем могут терять яркость, желтеть и приобретать неопрятный вид. Причиной этому становятся не только частое использование и накопление загрязнений, но и распространенные ошибки при стирке. Эксперт по уходу за постельным бельем объяснила, как сохранить его свежесть и белизну надолго. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Express.co.uk, Джо Перкс, специалистка по текстилю бренда товаров для дома Hampton & Astley, назвала одну из самых распространенных ошибок - стирку белых простыней вместе с цветной одеждой. По её словам, несколько простых привычек помогут дольше сохранять постельное бельё чистым и ярким.

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Сохранить постельное белье таким же белым, как в день покупки, может быть непросто. Однако несколько простых правил ухода помогут сохранить его свежесть и привлекательный вид на долгие годы, - отметила эксперт. Рекомендуем: Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

Почему белые простыни нужно стирать отдельно

Джо Перкс подчеркивает, что белое постельное белье следует стирать отдельно от цветных вещей. Даже небольшое количество темной одежды может повлиять на его внешний вид.

Ключ к ярко-белым простыням - стирать их отдельно от цветного белья. Сортировать вещи перед загрузкой в стиральную машину очень важно: даже один черный носок может сделать белую ткань более тусклой, - пояснила она.

В то же время на цвет постельного белья влияют не только другие вещи в барабане. Со временем на ткани скапливаются пот, кожный жир, остатки косметики и моющих средств. Из-за этого простыни могут желтеть и терять свежий вид.

Эксперт советует регулярно стирать постельное белье качественным средством, правильно дозировать его в соответствии с количеством белья и тщательно полоскать ткань.

Видео о том, как правильно стирать постельное белье, можно посмотреть здесь:

Как правильно выводить пятна с белого постельного белья

Перед стиркой следует обработать заметные загрязнения. Важно сначала определить их происхождение, ведь разные пятна требуют разного подхода.

Если на простынях остались следы пота или кожного жира, можно осторожно нанести на загрязнённый участок небольшое количество жидкого биологического моющего средства. Однако сначала нужно убедиться, что оно подходит для конкретной ткани.

Пятна от макияжа и косметических средств можно попробовать удалить жидким стиральным средством или специальным средством для жирных загрязнений.

Для кровяных пятен нужен другой способ обработки. Джо Перкс советует сначала промыть загрязнённый участок холодной водой, а уже потом использовать подходящее моющее средство. Горячая вода может закрепить пятно в волокнах ткани и затруднить его удаление.

Если простыни уже пожелтели или стали тусклыми, помочь может кислородный отбеливатель, предназначенный для соответствующего типа ткани. При использовании такого средства важно следовать инструкции производителя.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Почему нельзя перегружать стиральную машину

Еще одна распространенная ошибка - чрезмерное количество белья в барабане. Из-за этого простыни не могут свободно двигаться во время стирки, а вода и моющее средство хуже проникают в ткань.

Старайтесь не перегружать стиральную машину. Удивительно, сколько людей не осознают, насколько это важно. Добиться идеального результата невозможно, если белье плотно зажато в барабане, - отметила эксперт.

Поэтому перед запуском стиральной машины стоит оставлять достаточно свободного пространства для движения вещей. Это поможет лучше выстирать и ополоснуть постельное белье.

Какую программу стирки выбрать для белых простыней

Не менее важно правильно выбирать температуру и режим стирки. Эксперт советует каждый раз проверять этикетку изделия, ведь разные материалы могут требовать разного ухода.

Проверка рекомендаций на этикетке перед выбором температуры и цикла стирки кажется очевидной, но многие люди этого не делают. Они стирают всё в одном режиме и используют одни и те же средства, - пояснила Джо.

По её словам, для ухода за белым постельным бельём также стоит выбирать моющее средство, подходящее для белых тканей и материала простыней.

Эксперт рекомендует стирать простыни и наволочки примерно раз в неделю. Однако в жаркую погоду, после сильного потоотделения или при особых потребностях, связанных с аллергией, делать это может понадобиться чаще.

Регулярная стирка помогает удалять пот, кожный жир, пыль и повседневные загрязнения, не давая им накапливаться в волокнах ткани. Хотя частое использование, стирка и солнечный свет постепенно влияют на состояние материала, правильный уход помогает уменьшить пожелтение и потерю яркости.

Белое постельное белье может долго сохранять опрятный вид без сложных процедур и дорогих средств. Для этого достаточно правильно сортировать вещи, не перегружать стиральную машину, своевременно удалять пятна и соблюдать рекомендации производителя.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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