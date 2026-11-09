Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

Мария Николишин
9 ноября 2026, 13:16
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чтобы обойти украинские средства РЭБ, оккупанты оснащают боеголовки дорогостоящими системами оптического и радиолокационного наведения.
Почему 'Искандеры' попадают в мосты: 'Флеш' раскрыл секрет точных ударов РФ
"Искандеры" корректируют траекторию за секунды до взрыва / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Главное из заявления "Флеша":

  • РФ точно наносит удары "Искандерами" по мостам, несмотря на подавление навигации
  • Инерциальная система ракеты не обеспечивает требуемую точность до метра
  • Боеголовки оснащаются оптическими и радиолокационными системами наведения

Российские оккупационные войска поражают украинские мосты баллистическими ракетами "Искандер" с высокой точностью, даже когда спутниковая навигация над страной полностью заглушена средствами радиоэлектронной борьбы. Для этого враг устанавливает на боеголовки сложные и дорогостоящие системы оптического и радиолокационного наведения. Об этом заявил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, во время воздушных тревог над Украиной действует тотальное подавление навигационных сигналов. В таких условиях штатная инерционная система "Искандера" не может вывести ракету на цель с погрешностью до метра, а именно такой точности требует разрушение мостовых конструкций.

видео дня

Чтобы добиться максимального поражения, противник перешел на более сложные и дорогостоящие решения. Речь идет о специальных оптических головках 9Э436 или 9Б918, а также о дорогостоящих радиолокационных системах коррекции, которые позволяют обходить действие украинского РЭБ и корректировать траекторию в реальном времени.

"Во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вводится поправка", - подчеркнул "Флеш".

Именно эта технологическая особенность позволяет российским "Искандарам" сопоставлять полученное изображение рельефа с заложенной в память картой и корректировать курс за считанные секунды до взрыва.

Почему 'Искандеры' попадают в мосты: 'Флеш' раскрыл секрет точных ударов РФ
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Почему ракеты "Искандер" трудно сбивать

Главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков говорил, что российские баллистические ракеты "Искандер", вероятно, прошли модернизацию и получили обновленные средства обмана противовоздушной обороны.

По его словам, речь идет о способности выпускать в воздух специальные объекты-приманки непосредственно во время полета. Радиолокационные станции вместо одного реального объекта фиксируют на экранах сразу несколько. Это существенно затрудняет распознавание и перехват.

"Ракета „Искандер" с самого начала была оборудована для выстрела ложных целей. В ходе применения на территории Украины неоднократно фиксировались ложные цели. За ободком ракетного двигателя можно было разглядеть соответствующие места для выстрела. Затем россияне провели модернизацию и отказались от подобных ловушек", - рассказал он.

Почему 'Искандеры' попадают в мосты: 'Флеш' раскрыл секрет точных ударов РФ
"Искандер" / Инфографика: Главред

Удары РФ по мостам - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

27 октября Россия нанесла несколько ударов баллистическими ракетами по Южному мосту в Киеве. Во время ночного обстрела противник использовал два типа ракет, однако окончательно установить, какие именно боеприпасы попали в Южный мост, должны специалисты, работающие на местах ударов.

6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

Читайте также:

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Искандеры новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:38Политика
Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

13:16Война
В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

13:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химии

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

Последние новости

15:03

Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налет

14:41

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

14:38

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:19

Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

14:11

Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двораВидео

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
14:01

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

13:55

ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно

13:50

Копия отца: сын Шварценеггера показал фигуру и мускулы

13:44

Политический эксперт О. Постернак заявил о глубоком кризисе добросовестности украинской антикоррупционной среды

Реклама
13:22

Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

13:16

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

13:15

"Верю, что справимся": Ребрик высказалась о переезде из Киева с тремя детьми

13:12

Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать

13:11

В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

13:10

Кормушка из сосновой шишки: чем наполнить, чтобы птицы слеталисьВидео

12:50

Главная ошибка в ресторане: куда нельзя класть салфетку по этикету

12:36

Снег и мороз до -4 градусов: известна дата, когда в Украину придет потепление

12:29

Россия атаковала Одессу: трое человек погибли, женщина - в тяжелом состоянии

12:23

Волочкова приняла жесткое решение в отношении родной дочери

12:10

Что будет с Украиной без поддержки США: названы три самых уязвимых места

Реклама
12:05

Облегчение наступит неожиданно: четырех знаков зодиака ждут приятные перемены

12:01

РФ хочет большего от Трампа: в Кремле раскрыли планы после дизельного соглашения

12:00

Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябреВидео

11:48

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

11:40

Китайский гороскоп на завтра, 10 ноября: Кроликам - друзья, Обезьянам - здоровье

11:37

Конденсат больше не будет беспокоить: чем натереть окна перед наступлением холодов

11:34

Россияне прицельно ударили по работникам Укрэнерго: есть раненные

11:13

Скорость до 1000 км/ч и новая система наведения: РФ модернизировала "Герань-5"

11:06

ЕС применит необычный механизм помощи Украине: Зеленский раскрыл подробности

10:56

"Не кормят": сын Сумской ошеломил звездную маму похудением на 35 кг

10:52

Какие многолетники не стоит сажать в ноябре: что выбрать вместо них

10:29

Красные и золотые шарики уходят в прошлое: новый трендовый декор для елкиВидео

10:24

Россия собрала почти все Ту-95 и Ту-160 на одной авиабазе – в чем причина

09:59

Трагедия Ирины Федишин: в больнице сообщили о "грубом нарушении" врача

09:57

Гороскоп на завтра, 10 ноября: Львам — заряд энергии, Весам — отдых

09:48

Мерц готов поговорить с Путиным: где и когда может состояться встреча

09:40

Звонок Стубба и Стёре Путину расколол Европу: новые детали переговоров с Кремлем

09:06

Разделочная доска будет впитывать меньше запахов: чем ее нужно смазыватьВидео

08:20

Не только окончание войны: Рубио назвал ключевую тему переговоров в Абу-Даби

08:18

Дроны атаковали Кременчуг: семь раненых, среди них 16-летний подростокФото

Реклама
07:40

В Ленинградской области горит крупный НПЗ: под ударом топливо для Петербурга

06:57

"Украина будет иметь другие очертания": Трамп намекнул на перекройку карты после сделкиВидео

05:40

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причинаВидео

05:05

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

04:04

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

03:37

Вселенная откроет новые двери: трех знаков китайского зодиака ждет удача

01:10

Человечество на грани катастрофы: появилось пугающее предупреждение

08 ноября, воскресенье
23:25

На месте прилетов завалы: РФ ударила по крупному объекту энергетики на юге

22:32

Украинцев предупредили о жестких отключениях электроэнергии: графики на 9 ноября

22:18

Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять