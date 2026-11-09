Почему 'Искандеры' попадают в мосты: 'Флеш' раскрыл секрет точных ударов РФ

Чтобы обойти украинские средства РЭБ, оккупанты оснащают боеголовки дорогостоящими системами оптического и радиолокационного наведения.

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"Искандеры" корректируют траекторию за секунды до взрыва / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Главное из заявления "Флеша":

РФ точно наносит удары "Искандерами" по мостам, несмотря на подавление навигации

Инерциальная система ракеты не обеспечивает требуемую точность до метра

Боеголовки оснащаются оптическими и радиолокационными системами наведения

Российские оккупационные войска поражают украинские мосты баллистическими ракетами "Искандер" с высокой точностью, даже когда спутниковая навигация над страной полностью заглушена средствами радиоэлектронной борьбы. Для этого враг устанавливает на боеголовки сложные и дорогостоящие системы оптического и радиолокационного наведения. Об этом заявил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, во время воздушных тревог над Украиной действует тотальное подавление навигационных сигналов. В таких условиях штатная инерционная система "Искандера" не может вывести ракету на цель с погрешностью до метра, а именно такой точности требует разрушение мостовых конструкций.

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Чтобы добиться максимального поражения, противник перешел на более сложные и дорогостоящие решения. Речь идет о специальных оптических головках 9Э436 или 9Б918, а также о дорогостоящих радиолокационных системах коррекции, которые позволяют обходить действие украинского РЭБ и корректировать траекторию в реальном времени.

"Во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вводится поправка", - подчеркнул "Флеш".

Именно эта технологическая особенность позволяет российским "Искандарам" сопоставлять полученное изображение рельефа с заложенной в память картой и корректировать курс за считанные секунды до взрыва.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Почему ракеты "Искандер" трудно сбивать

Главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков говорил, что российские баллистические ракеты "Искандер", вероятно, прошли модернизацию и получили обновленные средства обмана противовоздушной обороны.

По его словам, речь идет о способности выпускать в воздух специальные объекты-приманки непосредственно во время полета. Радиолокационные станции вместо одного реального объекта фиксируют на экранах сразу несколько. Это существенно затрудняет распознавание и перехват.

"Ракета „Искандер" с самого начала была оборудована для выстрела ложных целей. В ходе применения на территории Украины неоднократно фиксировались ложные цели. За ободком ракетного двигателя можно было разглядеть соответствующие места для выстрела. Затем россияне провели модернизацию и отказались от подобных ловушек", - рассказал он.

"Искандер" / Инфографика: Главред

Удары РФ по мостам - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

27 октября Россия нанесла несколько ударов баллистическими ракетами по Южному мосту в Киеве. Во время ночного обстрела противник использовал два типа ракет, однако окончательно установить, какие именно боеприпасы попали в Южный мост, должны специалисты, работающие на местах ударов.

6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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