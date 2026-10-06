Армия РФ ударила по мосту через Днепр в Запорожье, есть раненые

Движение по мосту временно заблокировали. Масштабы повреждений выясняются.

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РФ атаковала мост через Днепр в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Кратко:

Войска РФ атаковали мост через Днепр

Движение по переправе временно перекрыто

Двое мужчин ранены и госпитализированы

Утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Движение по переправе временно перекрыли. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

"Враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто", - сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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В результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 54 года. Их доставили в больницу, оба находятся в легком состоянии.

Последствия атаки на мост в Запорожье / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Последствия атаки на мост в Запорожье / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Атаки по мостам в Киеве - новости

В последнюю неделю россияне систематически бьют по мостам через Днепр в Киеве.

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег временно перекрыли.

4 октября атаковала Киев. В столице прогремел взрыв в районе Северного моста.

Столичные власти сообщили, что движение по двум мостам через Днепр в Киеве будет останавливаться на 15 минут во время воздушной тревоги. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов.

РФ использует новую тактику ударов по мостам столицы

По данным аналитиков ISW, при ударах по киевским мостам россияне применили принципиально другой способ наведения. Советник Президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что оккупанты задействовали один или несколько ретрансляторов, формирующих mesh-сеть с временной локальной связью - именно она позволяет операторам корректировать траекторию полета беспилотника уже во время атаки.

Принцип работы таких устройств сводится к функции шлюза: они принимают команды через интернет и конвертируют их в находящиеся поблизости радиочастотные сигналы для дрона.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

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О персоне: Михаил Семикин Михаил Александрович Семикин – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва. Родился 22 мая 1986 года в Мелитополе Запорожской области. В 2008 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Биология. Практическая психология", получил квалификацию учителя биологии, валеологии и основ экологии, практического психолога в учебных заведениях. В 2009 году по специальности "Управление учебным заведением" получил степень магистра педагогического образования и квалификацию руководителя учебно-воспитательного учреждения и его подразделений в Мелитопольском государственном педагогическом университете. В 2010 году окончил Таврический государственный агротехнологический университет по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию специалиста по экономике предприятия. В 2012 году учился в аспирантуре Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого. В 2016 году окончил Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова и получил степень бакалавра философии, а также квалификацию учителя философских дисциплин. В 2020 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого по специальности "Филология. Германские языки и литературы (включая переводчика), первая – английский", получил квалификацию преподавателя английского языка и мировой литературы, переводчика английского языка. В 2022 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" и получил степень магистра по специальности "Публичное управление и администрирование". В 2013 году получил ученую степень кандидата философских наук. С июня 2016 года по август 2019 года – начальник отдела культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области. С августа 2019 года по декабрь 2022 года – управляющий делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области. С декабря 2022 года по апрель 2024 года – заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области. С 1 мая 2024 года по 7 сентября 2026 года – заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации. С 8 сентября 2026 года – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации.

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